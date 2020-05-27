أميركا

ترامب يتهم تويتر بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية

الحرة / ترجمات - واشنطن
27 مايو 2020
ترامب يتهم تويتر بخنق حرية التعبير بعد وسم الموقع تغريدتين للرئيس الأميركي
ترامب يتهم تويتر بخنق حرية التعبير بعد وسم الموقع تغريدتين للرئيس الأميركي

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، موقع تويتر، الثلاثاء، بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وبـ"خنق حرية التعبير كليا"، وذلك بعد ساعات من وسم منصة التواصل الاجتماعي تغريدتين لترامب بأنهما "مضللتين".

وكتب ترامب على موقع تويتر نفسه، في تغريدة جديدة، مساء الثلاثاء، إن "تويتر يتدخل الآن بالانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020". 

وأضاف ترامب، "إنهم يقولون إن تصريحي بشأن التصويت عبر البريد، والذي سيقود إلى فساد وتزوير كبيرين، غير صحيح، وذلك بناء على تحقق من الوقائع تقوم به أمازون وواشنطن بوست". وتابع أن "تويتر يخنق كليا حرية التعبير، وأنا كرئيس لن أسمح بذلك".

وكان موقع تويتر، قد أشار إلى تغريدتين نشرهما الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق الثلاثاء بعبارة "تحققوا من الوقائع"، في سابقة من نوعها، أراد منها الموقع تحذير رواده من احتمال تضليلهم بالقول إن التصويت عبر المراسلة ينطوي حتماً على "تزوير".

وقال متحدث باسم تويتر، في معرض تبريره سبب إقدام الموقع على وسم هاتين التغريدتين بهذا التحذير، إن "هاتين التغريدتين تتضمنان معلومات قد تكون مضلّلة بشأن عملية التصويت، وقد تم وسمهما لتوفير سياق إضافي حول بطاقات الاقتراع بالبريد. هذا القرار اتّخذ بما يتماشى مع النهج الذي أعلنا عنه في وقت سابق من هذا الشهر".

وقال الرئيس الأميركي في إحدى تغريدتيه، إن بطاقات الاقتراع بالبريد ستكون "احتيالية إلى حد كبير" وستؤدي إلى "انتخابات مزورة".

 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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ترامب يتهم تويتر بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية

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لم يحدد موعدا.. ترامب يقول إنه يريد الانسحاب الكامل من أفغانستان

الحرة / وكالات - واشنطن
27 مايو 2020
ترامب: سننسحب من أفغانستان عندما يكون الوقت معقولا
ترامب: سننسحب من أفغانستان عندما يكون الوقت معقولا

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، التأكيد على رغبته في الانسحاب الكامل من أفغانستان، لكنه أضاف أنه لم يحدد موعدا مستهدفا، وسط تكهنات بأنه ربما يجعل إنهاء أطول حروب الولايات المتحدة جزءا من حملته الانتخابية للفوز بولاية ثانية.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض "نحن هناك منذ 19 عاما، نعم، أعتقد أن هذا يكفي... يمكننا دائما العودة إذا أردنا".

وردا على سؤال عما إذا كانت عطلة عيد الشكر في 26 نوفمبر، موعدا مستهدفا، قال ترامب "لا. ليس لدي موعد مستهدف. لكن في أقرب وقت معقول. على مدى فترة، لكن في أقرب وقت معقول".

وقد رحبت الولايات المتحدة، السبت، بهدنة مفاجئة أعلنتها حركة طالبان الأفغانية المتمرّدة بمناسبة عيد الفطر لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من الأحد، وسارع الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى تأكيد التزام قواته بها، معتبرة إياها "فرصة مهمة ينبغي أن لا تفوّت".

وقال الموفد الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد في تغريدة على تويتر إن "الولايات المتّحدة ستقوم بدورها للمساعدة"، مشدداً على أن هذه المبادرة "يجب أن تتبعها على الفور خطوات إيجابية أخرى: إطلاق الجانبين سراح السجناء المتبقين على النحو المحدد في الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، وعدم العودة إلى مستويات مرتفعة من العنف، والاتفاق على موعد جديد لبدء المفاوضات الأفغانية-الأفغانية".

وقد وقعت الولايات المتحدة في نهاية فبراير في الدوحة اتفاقاً تاريخياً مع طالبان، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهراً مقابل ضمانات أمنية.

 

الحرة / وكالات - واشنطن