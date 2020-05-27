أميركا

ترامب يهدد بـ"إغلاق" وسائل التواصل الاجتماعي

الحرة - واشنطن
27 مايو 2020
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء بـ"إغلاق" وسائل التواصل الاجتماعي في أول رد على محاولة تويتر فرض رقابة على تغريداته.

وقال ترامب في تغريدة إن الجمهوريين يشعرون "أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تسكت أصوات المحافظين تماما. سنقوم بتنظيمها أو إغلاقها، قبل أن نسمح بحدوث ذلك".

وأضاف الرئيس الأميركي قوله " لقد رأينا ما حاولوا القيام به وفشلوا في عام 2016. ولا يمكننا السماح لنسخة أكثر تعقيدا من ذلك أن تحدث مرة أخرى". 

     

    

   
وكان موقع التواصل الاجتماعي تويتر اتهم الثلاثاء للمرة الأولى ترامب بتقديم معلومات "كاذبة" وقال إن اثنتين من تغريداته "لا أساس لهما من الصحة"، بعدما قاوم موقع الرسائل القصيرة لفترة طويلة دعوات إلى فرض رقابة على الرئيس الأميركي بشأن رسائل مخالفة للحقيقة.

وقبل أسبوعين، عزز موقع تويتر قواعده لمكافحة التضليل الإعلامي حول وباء كوفيد-19. وهذه هي المرة الأولى التي تطبق فيها هذه القواعد على الرئيس الأميركي.

وكان ترامب نشر على تويتر، منصته المفضلة للتواصل مع الجمهور، في وقت سابق الثلاثاء تغريدة قال فيها "ليست هناك أي طريقة (صفر!) تكون فيها بطاقات الاقتراع بالبريد أي شي آخر سوى تزوير كبير".

وأضاف في تغريدة ثانية أن "حاكم ولاية كاليفورنيا بصدد إرسال بطاقات اقتراع إلى ملايين الأشخاص. كل الذين يقيمون في الولاية، بغض النظر عن هوياتهم أو عن كيفية وصولهم إلى هناك، سيحصلون عليها. بعدها سيقول موظفون لهؤلاء الناس، لأولئك الذين لم يكونوا يفكّرون حتّى في التصويت من قبل، كيف ولمن سيصوتون. ستكون انتخابات مزورة".

تحت هاتين التغريدتين بات متصفّحو تويتر يجدون الآن عبارة "احصل على الحقائق حول الاقتراع بالبريد". 

العبارة أضافها موقع تويتر المتهم في أغلب الأحيان بالتساهل في التعامل مع التصريحات التي يدلي بها القادة.

ويكفي النقر على هذه العبارة لتقود المتصفّح إلى ملخّص للحقائق والمقالات المنشورة في الصحافة الأميركية بشأن هذا الموضوع (على سبيل المثال حقيقة أن ولاية كاليفورنيا لا ترسل بطاقات اقتراع سوى للناخبين المسجلين وليس لجميع سكان الولاية).

ورد الرئيس الأميركي الذي يتابعه 80 مليون مستخدم للإنترنت، باتهام تويتر بـ"التدخل في الانتخابات الرئاسية للعام 2020". 

وكتب "يقولون إن تصريحي حول التصويت البريدي غير صحيح بالاستناد إلى تحقيقات في الوقائع أجرتها (شبكتا) الأخبار الكاذبة سي إن إن وأمازون واشنطن بوست".

وأضاف أن "تويتر يخنق بالكامل حرية التعبير، وبصفتي رئيسا لن أسمح لهم بأن يفعلوا ذلك!".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، برر متحدث باسم تويتر الخطوة قائلا إن "هاتين التغريدتين تحويان معلومات قد تكون كاذبة حول عملية التصويت وتمت الإشارة إليهما لتقديم معلومات إضافية حول التصويت بالمراسلة".

لكن تويتر لم يتحرك ضد رسائل أخرى نشرها ترامب صباح الثلاثاء ينقل فيها نظرية مؤامرة مثيرة للقلق.

ويعتبر تويتر وفيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى التضليل قضية أساسية منذ محاولات التلاعب بالانتخابات الرئاسية الأميركية والاستفتاء حول بريكست في 2016.     

وتواجه شبكات التواصل الاجتماعي باستمرار انتقادات لتطبيقها سياسة الكيل بمكيالين في مكافحتها التضليل الإعلامي.

فقد اتخذ موقع فيسبوك مثلا قرارا مثيرا للجدل يقضي بعدم عرض التصريحات التي تدلي بها شخصيات سياسية لخدمة تقصي حقائق ثالثة.

وحل موقع تويتر المشكلة جزئيا بمنع الإعلانات ذات الطابع السياسي.

الحرة - واشنطن

اقرأ أيضا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
أميركا

ترامب يهدد بـ"إغلاق" وسائل التواصل الاجتماعي

صاروخ فالكون 9 يحمل الكبسولة كرو دراغون في موقع الإطلاق في مركز كينيدي
تكنولوجيا

مهمة أميركية تاريخية إلى الفضاء.. وبث مباشر للحدث الكبير لناسا

صورة عامة لمدينة مسقط
أزمة كورونا

سلطنة عمان تتخذ قرارا بشأن إجراءات العزل في مسقط

قالت البحرية الأميركية إن ما قام به الطيارون الروس عرَّض سلامة الطائرة للخطر
عربي ودولي

نشر فيديو اعتراض مقاتلتي سوخوي لطائرة أميركية فوق المتوسط

ترامب وبايدن يتنافسان على سنابشات لكسب تأييد الشباب الأميركي في الانتخابات الرئاسية
أميركا

سباق ترامب وبايدن يشعل سنابشات.. من سيخطف أنظار الشباب؟

أفراد من الجيش العراقي
العراق

مقتل جندي عراقي بهجوم مسلح لداعش جنوب بغداد

صورة نشرها وورثي على حسابه في فيسبوك
منوعات

فيديو مؤلم يسجل اللحظات الأخيرة لرجل فقد حياته في عرض البحر

أميركا

سباق ترامب وبايدن يشعل سنابشات.. من سيخطف أنظار الشباب؟

27 مايو 2020
ترامب وبايدن يتنافسان على سنابشات لكسب تأييد الشباب الأميركي في الانتخابات الرئاسية
ترامب وبايدن يتنافسان على سنابشات لكسب تأييد الشباب الأميركي في الانتخابات الرئاسية

وضع وباء كورونا في الولايات المتحدة حدا للتجمعات الصاخبة وتوزيع المنشورات في حرم الجامعات بهدف استقطاب الناخبين الشباب، ما اضطر المرشحين للانتخابات الرئاسية للتوجه إلى تطبيق سنابشات.

وتحول التطبيق الذي يجمع 229 مليون مستخدم والمعروف بوسائل تمويه الصور أكثر من مسائل الالتزام السياسي، إلى ساحة كبيرة للمواجهة التي ستجري في نوفمبر بين الرجلين هما الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب ونائب الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن.

والرهان كبير لأن دراسات عديدة تشير إلى أن الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و23 عاما أو ما يعرف باسم "جينيريشن زد" (الجيل زد أي المولودون بين منتصف تسعينات القرن الماضي وبداية العقد الثاني من الألفية الجديدة) و"الألفيين" (بين 24 و39 عاما) يشكلون أكثر من 35 بالمئة من الناخبين الأميركيين. 

وفي نظر هؤلاء أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي التقليدية مثل فيسبوك وتويتر قديمة.

وفي هذا السباق لجذب الشباب، يؤكد فرق حملة الرئيس الأميركي أن ترامب متقدم بفارق كبير، أي أنه لم يتضرر بإجراءات العزل التي فرضت للحد من انتشار وباء كورونا.

وأكد كيم فارناسو من الفريق الذي يعمل لإعادة انتخاب ترامب "ركزنا دائما على الأدوات الرقمية، أي أن الانتقال إلى حملة رقمية مئة في المئة كان طبيعيا جدا".

ويضم فريق حملة ترامب 100 شخص يقفون وراء رئيس اشتهر باستخدامه شبكات التواصل الاجتماعي. وقال فارناسو "من الواضح أن حملة بايدن لا وزن لها".

والنتيجة هي أن عدد متابعي حساب دونالد ترامب على "سنابشات" ارتفع بمقدار ثلاثة أضعاف خلال ثمانية أشهر ليبلغ 1.5 مليون شخص. أما فريق بايدن فلا يرغب في ذكر عدد متابعيه.

وقال جو بايدن في مقابلة تم بثها على "سنابشات" قبل أيام، من مقر إقامته في ديلاوير "إنني واثق بأننا سنكون الأفضل على الانترنت". وبقي بايدن في العزل في منزله حتى الاثنين اليوم الذي خرج فيه واضعا كمامة. وقال "في الواقع نحن نحاول".

ويرفض فريق حملته أن يذكر بالأرقام تفاصيل ترسانته لكنه يؤكد أنه يسرع عمله بالوسائل الرقمية منذ بداية الوباء.

ودعي مسؤولون في حملات إليزابيث وارن وبيتو أورورك وكامالا هاريس، منافسيه السابقين في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين، إلى تعزيز صفوفه.

على حسابه على "سنابشات" وضع نائب الرئيس السابق صورة له بلا ربطة عنق بنظارات "طيار" يمكن لأي مستخدم وضعها افتراضيا بفضل تقنية خاصة.

أما متابعو حساب ترامب فهم مدعوون إلى أن يعيشوا مجددا أحد مهرجانات المرشح في ويسكونسين إحدى الولايات الأساسية التي يسعى إلى الفوز فيها لينتصر في انتخابات الثالث من نوفمبر.

ويضع فريق حملة ترامب على التطبيق الذي ارتكز نجاحه على إرسال صور لفترات قصيرة، تسجيلات فيديو أخف، تسخر علنا من هفوات خصمه، مع دعوات إلى تقاسمها بشكل واسع.

واختار المرشحان "سنابشات" خاصة، لكن التطبيق يرغب أيضا في المشاركة بفاعلية في الحياة الديمقراطية الأميركية.

وقالت ناطقة باسم التطبيق لوكالة فرانس برس إن "سنابشات يرى أنه ليس هناك شكل أقوى للتعبير، من مساعدة مستخدميه على السير على طريق الديمقراطية وممارسة حقوقهم". 

ويستخدم 75 بالمئة من أبناء جيلي الشباب يوميا التطبيق الذي يأمل في استغلال ذلك.
وكانت هذه المنصة دفعت 450 ألف شاب إلى تسجيل أسمائهم للتصويت في انتخابات منتصف الولاية في 2018 وتعد بتطوير وظائف جديدة على تطبيقها مع اقتراب موعد الانتخابات.

وهي تعرض منذ فترة قصيرة خلال الأسبوع الذي يلي بلوغ أحد مستخدميها سن الثامنة عشرة، رابطا للتسجل على اللوائح الانتخابية. وكل شهر يصل بين 300 و500 ألف من مستخدمي "سنابشات" إلى السن القانونية.

وبالعكس، يدافع تطبيق "تيك توك" المنافس الذي تملكه المجموعة الصينية "بايتدانس" عن الأسلوب الخفيف للمنصة المتخصصة بتسجيلات الفيديو القصيرة. لكن هذا لا يمنع اكتظاظ التطبيق بالمحتويات السياسية.

ونال تسجيل فيديو يظهر فيه رجل متنكر بشكل قطعة نقانق ويعدد الأسباب التي تدفعه إلى اعتبار جو بايدن -المستهدف بقضية تحرش جنسي- رجلا "منحرفا"، إعجاب 530 ألف شخص على الشبكة.

     