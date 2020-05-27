أميركا

سباق ترامب وبايدن يشعل سنابشات.. من سيخطف أنظار الشباب؟

27 مايو 2020
ترامب وبايدن يتنافسان على سنابشات لكسب تأييد الشباب الأميركي في الانتخابات الرئاسية
ترامب وبايدن يتنافسان على سنابشات لكسب تأييد الشباب الأميركي في الانتخابات الرئاسية

وضع وباء كورونا في الولايات المتحدة حدا للتجمعات الصاخبة وتوزيع المنشورات في حرم الجامعات بهدف استقطاب الناخبين الشباب، ما اضطر المرشحين للانتخابات الرئاسية للتوجه إلى تطبيق سنابشات.

وتحول التطبيق الذي يجمع 229 مليون مستخدم والمعروف بوسائل تمويه الصور أكثر من مسائل الالتزام السياسي، إلى ساحة كبيرة للمواجهة التي ستجري في نوفمبر بين الرجلين هما الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب ونائب الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن.

والرهان كبير لأن دراسات عديدة تشير إلى أن الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و23 عاما أو ما يعرف باسم "جينيريشن زد" (الجيل زد أي المولودون بين منتصف تسعينات القرن الماضي وبداية العقد الثاني من الألفية الجديدة) و"الألفيين" (بين 24 و39 عاما) يشكلون أكثر من 35 بالمئة من الناخبين الأميركيين. 

وفي نظر هؤلاء أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي التقليدية مثل فيسبوك وتويتر قديمة.

وفي هذا السباق لجذب الشباب، يؤكد فرق حملة الرئيس الأميركي أن ترامب متقدم بفارق كبير، أي أنه لم يتضرر بإجراءات العزل التي فرضت للحد من انتشار وباء كورونا.

وأكد كيم فارناسو من الفريق الذي يعمل لإعادة انتخاب ترامب "ركزنا دائما على الأدوات الرقمية، أي أن الانتقال إلى حملة رقمية مئة في المئة كان طبيعيا جدا".

ويضم فريق حملة ترامب 100 شخص يقفون وراء رئيس اشتهر باستخدامه شبكات التواصل الاجتماعي. وقال فارناسو "من الواضح أن حملة بايدن لا وزن لها".

والنتيجة هي أن عدد متابعي حساب دونالد ترامب على "سنابشات" ارتفع بمقدار ثلاثة أضعاف خلال ثمانية أشهر ليبلغ 1.5 مليون شخص. أما فريق بايدن فلا يرغب في ذكر عدد متابعيه.

وقال جو بايدن في مقابلة تم بثها على "سنابشات" قبل أيام، من مقر إقامته في ديلاوير "إنني واثق بأننا سنكون الأفضل على الانترنت". وبقي بايدن في العزل في منزله حتى الاثنين اليوم الذي خرج فيه واضعا كمامة. وقال "في الواقع نحن نحاول".

ويرفض فريق حملته أن يذكر بالأرقام تفاصيل ترسانته لكنه يؤكد أنه يسرع عمله بالوسائل الرقمية منذ بداية الوباء.

ودعي مسؤولون في حملات إليزابيث وارن وبيتو أورورك وكامالا هاريس، منافسيه السابقين في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين، إلى تعزيز صفوفه.

على حسابه على "سنابشات" وضع نائب الرئيس السابق صورة له بلا ربطة عنق بنظارات "طيار" يمكن لأي مستخدم وضعها افتراضيا بفضل تقنية خاصة.

أما متابعو حساب ترامب فهم مدعوون إلى أن يعيشوا مجددا أحد مهرجانات المرشح في ويسكونسين إحدى الولايات الأساسية التي يسعى إلى الفوز فيها لينتصر في انتخابات الثالث من نوفمبر.

ويضع فريق حملة ترامب على التطبيق الذي ارتكز نجاحه على إرسال صور لفترات قصيرة، تسجيلات فيديو أخف، تسخر علنا من هفوات خصمه، مع دعوات إلى تقاسمها بشكل واسع.

واختار المرشحان "سنابشات" خاصة، لكن التطبيق يرغب أيضا في المشاركة بفاعلية في الحياة الديمقراطية الأميركية.

وقالت ناطقة باسم التطبيق لوكالة فرانس برس إن "سنابشات يرى أنه ليس هناك شكل أقوى للتعبير، من مساعدة مستخدميه على السير على طريق الديمقراطية وممارسة حقوقهم". 

ويستخدم 75 بالمئة من أبناء جيلي الشباب يوميا التطبيق الذي يأمل في استغلال ذلك.
وكانت هذه المنصة دفعت 450 ألف شاب إلى تسجيل أسمائهم للتصويت في انتخابات منتصف الولاية في 2018 وتعد بتطوير وظائف جديدة على تطبيقها مع اقتراب موعد الانتخابات.

وهي تعرض منذ فترة قصيرة خلال الأسبوع الذي يلي بلوغ أحد مستخدميها سن الثامنة عشرة، رابطا للتسجل على اللوائح الانتخابية. وكل شهر يصل بين 300 و500 ألف من مستخدمي "سنابشات" إلى السن القانونية.

وبالعكس، يدافع تطبيق "تيك توك" المنافس الذي تملكه المجموعة الصينية "بايتدانس" عن الأسلوب الخفيف للمنصة المتخصصة بتسجيلات الفيديو القصيرة. لكن هذا لا يمنع اكتظاظ التطبيق بالمحتويات السياسية.

ونال تسجيل فيديو يظهر فيه رجل متنكر بشكل قطعة نقانق ويعدد الأسباب التي تدفعه إلى اعتبار جو بايدن -المستهدف بقضية تحرش جنسي- رجلا "منحرفا"، إعجاب 530 ألف شخص على الشبكة.

     

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أميركا

لليوم الثالث على التوالي.. الولايات المتحدة تسجّل أقلّ من 700 وفاة جراء كورونا

27 مايو 2020
الولايات المتّحدة البلد الأكثر تضرّراً في العالم على صعيد الإصابات والوفيات في آن معاً،
الولايات المتّحدة البلد الأكثر تضرّراً في العالم على صعيد الإصابات والوفيات في آن معاً،

سجّلت الولايات المتحدة مساء الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي، أقلّ من 700 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ خلال أربع وعشرين ساعة، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي (الأربعاء 00,30 ت غ) الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ عدد الذين توفّوا من جراء كوفيد-19 في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة بلغ 657 شخصاً، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا الوباء في هذا البلد إلى 98 ألفاً و875 شخصاً.

وبهذه الحصيلة تكون الولايات المتّحدة، البلد الأكثر تضرّراً في العالم من جراء جائحة كوفيد-19 على صعيد الإصابات والوفيات في آن معاً، باتت قاب قوسين أو أدنى من بلوغ عتبة المئة ألف وفاة من جرّاء الوباء.

ومساء الإثنين سجّلت الولايات المتّحدة وفاة 532 شخصاً بالفيروس خلال 24 ساعة، علماً بأنّ حصيلة ضحايا كوفيد-19 في هذا البلد كانت تزيد عن ألفي وفاة يومياً خلال الفترة الممتدّة بين مطلع أبريل ومطلع مايو، ثم انخفضت في الأسابيع الثلاثة الأخيرة إلى ما دون الألفين، وفي بعض الأيام خلال هذه الفترة إلى ما دون الألف.

أما في ما يتعلّق بأعداد المصابين الجدد بالفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، فأظهرت بيانات الجامعة أنّ حصيلة الإصابات اليومية ناهزت 18 ألف إصابة، ليرتفع بذلك العدد التراكمي للمصابين بالفيروس في الولايات المتحدة حتى مساء الثلاثاء إلى نحو 1,7 مليون شخص.
 