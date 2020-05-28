أميركا

ترامب بصدد توقيع أمر تنفيذي خاص بشركات التواصل الاجتماعي

رويترز
28 مايو 2020
انتقد ترامب تحذير تويتر من إحدى تغريداته
انتقد ترامب تحذير تويتر من إحدى تغريداته

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصدد توقيع أمر تنفيذي يخص شركات وسائل التواصل الاجتماعي. 

وصدرت التصريحات عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، للصحفيين على متن طائرة "إير فورس ون" الرئاسية، في الرحلة المتجهة من العاصمة واشنطن إلى ولاية فلوريدا الأميركية. 

وأتت التصريحات بعد يوم من تنبيه شركة تويتر من التأكد من الحقائق المذكورة في إحدى تغريدات الرئيس الأميركي، وهو أمر وصفه ترامب بأنه "توجه نحو خنق الأصوات المحافظة" عبر المنصة الاجتماعية.    

رويترز

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لماذا أرجأت "سبيس إكس" مهمتها التاريخية؟

الحرة - واشنطن
28 مايو 2020
"سبيس إكس" ترجئ مهمتها التاريخية إلى الفضاء بسبب رداءة الطقس
"سبيس إكس" ترجئ مهمتها التاريخية إلى الفضاء بسبب رداءة الطقس

أعلنت شركة استكشاف الفضاء "سبيس إكس"، إرجاء إقلاع أول مهمة فضائية مأهولة لها، بسبب رداءة الطقس.

وقالت الشركة  في تغريدة إن أول فرصة قادمة لاستئناف المهمة ستكون السبت الموافق 30 مايو عند الساعة 3:22  عصرا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، أو  19:22 بالتوقيت العالمي. 

وهذا ما أكدته وكالة ناسا للفضاء وقالت إن البث الحي سيبدأ في ذات  اليوم عند الحادية عشر صباحا: 

المهمة التي ستقل رائدي الفضاء دوقلاس هارلي وروبرت بينكين إلى محطة الفضاء الدولية على متن الكبسولة "كرو دراغون"، ستكون الأولى في تاريخ "سبيس إكس"، وأول مهمة فضاء على الأراضي الأميركية منذ عام 2011.

ومن المقرر أن تلتحم كرو دراغون بمحطة الفضاء الدولية التي تسبح على ارتفاع 400 كيلومتر وقد تبقى هناك حتى أغسطس.

وإذا أنجزت مهمتها بنجاح، فهذا يعني أن الأميركيين لن يعتمدوا بعد الآن على روسيا للسفر إلى الفضاء وستصبح عمليات الإطلاق حدثا منتظما في فلوريدا مرة جديدة.

وأسس شركة "سبيس إكس" في عام 2002 رجل أعمال مهووس بالمريخ مصمم على كسر قواعد لعبة صناعة الطيران إلى الفضاء، هو إلون ماسك. وحازت شركته تدريجا ثقة أكبر وكالة فضائية في العالم.

وبسبب جائحة كورونا، سيظل رائدا الفضاء في الحجر إلى حين الموعد المجدول للمهمة.

 ويأمل مدير ناسا جيم برادنستاين أن يجلب انطلاق كرو دراغون بعض الإثارة إلى المواطنين الذين  أرهقتهم الجائحة العالمية.

الحرة - واشنطن