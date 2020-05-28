تسجيل إصابات بفيروس غرب النيل في ميامي الأميركية

أكدت مقاطعة ميامي داد بفلوريدا تسجيل حالة ثانية من فيروس غرب النيل، وفق ما نقل موقع "100 ميامي" الأميركي المحلي.

ويصاب الشخص بالفيروس بعد لدغة من بعوضة مصابة. وقد لا يشعر بعض المصابين بأية أعراض، فيما تعد الأعراض الشائعة الحمى والتعب والصداع وربما بعض أوجاع الجسم.

ونصحت المقاطعة السكان يإزالة المياه الراكدة من حاويات القمامة والإطارات القديمة والدلاء، وتغطية الجسم قدر الممكن، مع ارتداء السراويل والقمصان طويلة الأكمام لتجنب لدغات البعوض.

كما نصحت السكان بضرورة استخدام طارد البعوض والحفاظ على النوافذ والأبواب مغلقة.

والفيروس غير قاتل، فيما يظهر أقل من 1 في المئة من المصابين به أعراض أو مضاعفات شديدة.

وأضاف تقرير الموقع نقلا عن المختصين أن أغلب المصابين به يتعافون تماما. ومن بين العدد القليل من الأشخاص الذين يعانون من مضاعفات شديدة من فيروس غرب النيل، سيموت حوالي 10 في المئة منهم.

ويقول موقع "مايو كلينك" الطبي أن العلامات والأعراض البسيطة لعدوى فيروس غرب النيل تزول عادة من تلقاء نفسها. لكن المرض قد يتحول لدى المصابين إلى مرض يهدد الحياة ويتضمّن التهاب الدماغ.