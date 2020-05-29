أميركا

أعمال شغب بعد مقتل شاب أسود.. حاكم مينيسوتا يستدعي الحرس الوطني

الحرة / ترجمات - واشنطن
29 مايو 2020
احتجاجات وأعمال نهب وشغب في مينيسوتا
احتجاجات وأعمال نهب وشغب في مينيسوتا

استدعى حاكم ولاية مينيسوتا الأميركية تيم والز الحرس الوطني "للمساعدة في حماية السكان والحفاظ على السلم" بموجب أمر تنفيذي أصدره الخميس في أعقاب عمليات شغب ونهب اجتاحت عاصمة الولاية سانت بول ومدينة مينابوليس احتجاجا على مقتل الشاب جورج فلويد، الذي توفي بعد توقيفه بعنف من قبل شرطيين.

وكتب الحاكم في تغريدة أنه اتخذ هذا القرار بناء على طلب "قادتنا المحليين الحصول على مساعدة الحرس الوطني في مينيسوتا لحماية المتظاهرين السلميين وجيراننا والشركات الصغيرة":

وأعلن حرس الولاية في تغريدة أنهم يستعدون لتلبية طلب الحاكم: 

 

ونشرت صور ومقاطع لنشر قوات الحرس الوطني:

 

وقد خرجت احتجاجات تخللتها أعمال عنف ونهب في مينيسوتا بعد تداول مقطع فيديو لشرطي يضع ساقه فوق عنق فلويد المطروح أرضا وهو يقول للشرطي "لا أستطيع التنفس لا أستطيع التنفس.. لا تقتلني":

 

وبعد ما تم وضعه في الأصفاد، لوحظ أن الرجل الأربعيني قد فقد وعيه، فتم استدعاء الإسعاف ونقله إلى المستشفى حيث توفي بعد ذلك بوقت قصير، حسب الشرطة.

وشهدت مينيابوليس الخميس عمليات نهب ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن لليلة الثانية على التوالي، رغم مناشدة قائد شرطة المدينة المتظاهرين الحفاظ على هدوئهم.

وقام متظاهرون بإضرام النار في محل لبيع قطع الغيار للسيارات وبنهب محل تجاري في مينابوليس. ويقع المبنيان بالقرب من مركز الشرطة التي كان يعمل فيها أفراد الشرطة الذين ظهروا في الفيديو. 

واضطرت بعض المتاجر في مينابوليس وضواحيها إلى إغلاق أبوابها في وقت مبكر وتم تعطيل خدمة السكك الحديدية وتخطط المدينة لإيقاف خدمات الحافلات.

وقالت الشرطة إن حوالي 40 شخصا حاولوا نهب متجر كبير في نهار يوم الخميس في مدينة سانت بول، ومع إغلاق الشرطة لمداخل المتجر، تحولت عمليات النهب إلى متاجر في شارع رئيسي مجاور.

 

وانتشرت الاحتجاجات أيضا في مدن أميركية أخرى، ففي كاليفورنيا، عطل مئات المحتجين طريقا سريعا في لوس أنجلوس وحطموا نوافذ سيارات للشرطة.

ومن جانبه، دعا والز إلى إحداث تغييرات واسعة النطاق في أعقاب وفاة فلويد، قائلا: "لقد حان الوقت لإعادة البناء. إعادة بناء نظام العدالة والعلاقة بين قوات تطبيق القانون والأشخاص المكلفين بحمايتهم".

كان تقرير الشرطة الأولي قد قال إن فلويد الذي يشتبه أنه مطلوب جنائيا وتحت تأثير مخدر، قاوم أولا رجل الشرطة.

لكن مواقع إخبارية نشرت مقطع فيديو كاميرا مراقبة، يظهر فيه فلويد وهو يتعاون مع الشرطة خلال لحظة إخراجه من السيارة الشرطة دون مقاومة، قبل أن يطلب منه الشرطي الاستلقاء أرضا.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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سجّلت الولايات المتحدة 1297 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ خلال أربع وعشرين ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز مساء الخميس.
وبذلك، يرتفع العدد الإجماليّ للوفيّات في البلاد جرّاء الفيروس إلى 101,573.

وكانت الولايات المتحدة تخطّت الأربعاء عتبة مئة ألف وفاة بفيروس كورونا المستجدّ، في حصيلة تتجاوز بأشواط الوفيات المسجّلة في أيّ دولة أخرى، وفق جامعة جونز هوبكنز.

ومنذ تجاوز البلاد عتبة المئة ألف وفاة بالفيروس، كتب الرئيس الأميركي أكثر من أربعين تغريدة تتعلّق بمواضيع أخرى، لا تتطرّق إلى موضع الوباء. وأعرب الخميس عن تعازيه لأقارب الأشخاص الذين توفيوا جرّاء الفيروس.

وكانت الولايات المتحدة سجّلت أوّل وفاة بكوفيد-19 أواخر فبراير. لكن حالياً، بلغت حصيلة المصابين بالوباء على الأراضي الأميركيّة 1,720,613 حسب جامعة جونز هوبكنز التي تتّخذ بالتيمور مقرّاً، علماً أنّ خبراء يعتبرون أنّ الأرقام المعلنة هي أدنى بكثير من الرقم الفعلي للإصابات والوفيات.
 

الحرة / وكالات - واشنطن