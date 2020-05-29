أميركا

احتجاجات في عدة مدن أميركية على مقتل شاب أسود.. وفيديو لإشعال النار في مركز شرطة

الحرة - واشنطن
29 مايو 2020
أعمال شغب تخللت احتجاجات منيابوليس
أعمال شغب تخللت احتجاجات منيابوليس

أضرم محتجون في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية، النار في مبنى للشرطة، مساء الخميس، احتجاجا على وفاة الشاب الأميركي ذي الأصول الأفريقية جورج فلويد خلال اعتقاله على بأيدي رجال شرطة، في ثالث يوم من الاحتجاجات العارمة التي تشهدها المنطقة.

وإضافة إلى منيابوليس، شهدت كل من كنتاكي ولوس أنجليس، احتجاجات خرج خلالها مئات المتظاهرين ليعبروا عن غضبهم لمقتل الرجل.

ففي لوس أنجلس، التي تشهد باستمرار توترا بين قوات إنفاذ القانون والسكان السود، أغلق متظاهرون لفترة قصيرة طريقا سريعا، وقام بعضهم بتحطيم نوافذ سيارات الشرطة والصعود على سطحها.

وجرح متظاهر الأربعاء عندما سقط من على سطح واحدة من هذه السيارات عند انطلاقها.
 

وفي مينيابوليس أخلت شرطة جميع الموظفين في مبنى المنطقة الثالثة بعد الساعة العاشرة مساء بقليل بالتوقيت المحلي "لضمان سلامة موظفينا" بعد أن اشتعلت النيران في المبنى، وفقًا لبيان مدير مكتب الإعلام التابع لشرطة مينيابوليس، جون إلدر .

وقال إلدر إن "متظاهرين دخلوا بالقوة إلى المبنى وأشعلوا عدة حرائق".

ويبدو أن حريقًا التهم حوالي نصف المبنى، بينما كان عدد من المتظاهرين في الخارج يهتفون ويفجرون الألعاب النارية لجلب الانتباه إلى حركتهم الاحتجاجية.

مراسل شبكة "سي أن أن" قال " لا توجد أصوات صفارات الإنذار، ولا توجد إشارة على وصول رجال الإطفاء، إن المشهد الليلة مغاير لما جرى خلال احتجاجات الليلة الماضية، عندما وصلت عدة سيارات إطفاء لإخماد الحرائق".

لكنه استدرك قائلا "الشرطة لا تتواجد في عين المكان لعلمها أن وجودها قد يصاعد الموقف ويزيد من التوتر".

احتجاجات وأعمال نهب وشغب في مينيسوتا
أعمال شغب بعد مقتل شاب أسود.. حاكم مينيسوتا يستدعي الحرس الوطني
استدعى حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز الحرس الوطني "للمساعدة في حماية السكان والحفاظ على السلم" بموجب أمر تنفيذي أصدره الخميس في أعقاب عمليات شغب ونهب اجتاحت عاصمة الولاية سانت بول ومدينة مينابوليس احتجاجا على مقتل الشاب جورج فلويد، الذي توفي بعد توقيفه بعنف من قبل شرطيين

وهذه الاحتجاجات المتواصلة منذ يومين في سانت بول ومينيابوليس ومدن أميركية أخرى، والتي تخللتها أعمال عنف ونهب، انطلقت بعد تداول مقطع فيديو لشرطي من ولاية مينيسوتا يضع ساقه فوق عنق مواطن أميركي أسود يدعى جورج فلويد، والذي كان مطروحا أرضا، والشرطي يرد طالبا منه الهدوء، بينما يقوم شرطي آخر بإبعاد المارة الذين بدأوا يتململون ولم يعد الرجل الموقوف يتحرك وبدا فاقدا الوعي.

وكانت الضحية تترجى الشرطي بالقول "لا أستطيع التنفس لا أستطيع التنفس.. لا تقتلني".

والخميس، أعلن الحرس الوطني في مينيسوتا أنه تم نشر 500 جندي في سانت بول ومينيابوليس والأحياء المحيطة".

وجاء في تغريدة "مهمتنا هي حماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات والحق في التظاهر السلمي، الهدف الرئيسي هو ضمان قدرة إدارات الإطفاء على الرد على المكالمات". 

وصباح الخميس، كان رجال الإطفاء منهمكين بإخماد الحرائق المشتعلة في حوالي 20 محلا في منطقة "ليك ستريت" الحيوية في المدينة.

وارتفعت أصوات في جميع أنحاء البلاد تطالب بإحقاق العدل. وطالبت عائلة جورج فلويد بمحاكمة رجال الشرطة بقتل فلويد.

وقالت بريدجيت فلويد شقيقة جورج "هذا ما فعلوه بالضبط، ارتكبوا جريمة قتل بحق أخي. ... لدي إيمان وأعتقد أنه سيتم إحقاق العدالة"، مؤكدة أن طرد الشرطيين "ليس كافيا".

وقال فيلونيز شقيق الضحية لمحطة "سي ان ان" إنّه "يجب توقيف هؤلاء الاشخاص ومحاسبتهم على كل شيء لأن الناس تريد العدالة الآن".

وتابع أن "العدل هو توقيف هؤلاء الاشخاص وإدانتهم بالقتل والحكم عليهم بالإعدام".

وتم تسريح الشرطيين الأربعة المتورطين في توقيف فلويد الثلاثاء، لكن لم يتم توقيفهم بينما فتح تحقيق في الحادث.

وتساءل رئيس بلدية مينيابوليس جاكوب فراي "لماذا الرجل الذي قتل جورج فلويد ليس في السجن؟". وأضاف "لو كنتم أنتم أو أنا الذين فعلوا ذلك لكنا الآن وراء القضبان".

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر أنه طلب من مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) ووزارة العدل كشف ملابسات هذا الموت "الحزين والمفجع". 

وقال واعدا "أفكاري مع عائلة جورج وأصدقائه. سيتم إحقاق العدل".

الحرة - واشنطن

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واشنطن توجه "أكبر اتهام" لجهات في كوريا الشمالية وصينيين بالتحايل على العقوبات

رويترز
29 مايو 2020
كانت الولايات المتحدة قد وضعت بنك "إف. تي. بي" على القائمة السوداء عام 2013.
كانت الولايات المتحدة قد وضعت بنك "إف. تي. بي" على القائمة السوداء عام 2013.

اتهمت وزارة العدل الأميركية بنكا مملوكا للدولة في كوريا الشمالية بالتحايل على قوانين العقوبات الأميركية، كما وجهت اتهامات إلى 28 كوريا شماليا وخمسة صينيين في أكبر حملة تتعلق بانتهاك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وفي قرار أيدته هيئة محلفين كبرى وأعلن الخميس، اتهم الادعاء الأميركي بنك التجارة الخارجية الكوري الشمالي "أف. تي. بي" بالتآمر مع الموظفين المتهمين بإغواء بنوك أخرى "على التعامل في مدفوعات غير قانونية قيمتها 2.5 مليار دولار على الأقل عبر 250 شركة صورية".

وكانت الولايات المتحدة قد وضعت بنك "أف. تي. بي" على القائمة السوداء عام 2013، واتخذ مجلس الأمن الدولي نفس الخطوة عام 2017.

ويزيد الاتهام من التوتر المتصاعد بين البلدين منذ توقف محادثات نزع السلاح التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال مسؤول إنفاذ قانون أميركي إن هذا أكبر اتهام في أي قضية تتعلق بانتهاك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. وتشمل الجرائم المشار إليها غسل الأموال والاحتيال المصرفي.
 

رويترز