تحليل أجسام مضادة يكشف إصابة سناتور أميركي بارز وزوجته بكورونا

أعلن السناتور الديمقراطي الأميركي البارز تيم كين أن فحوصات أجريت له وزوجته آن هذا الشهر كشفت وجود أجسام مناعية ضد فيروس كورونا المستجد، ما يعني أنهما تعرضها للإصابة به من قبل.

وقال السناتور الذي ترشح لمنصب نائب الرئيس ضمن حملة هيلاري كلينتون في 2016 إنه لم يكتشف إصابتهما بالمرض في وقت مبكر لعدم توافر اختبارات كافية.

وقال كين في بيان إنه كان يعالج من الإنفلونزا حتى منتصف شهر مارس، ثم حدثت لهما أعراض جديدة في أواخر الشهر، وقد تعرضت زوجته للحمى والاحتقان والسعال، وفي أوائل أبريل رجح الأطباء تعرضهما لإصابة خفيفة بالمرض، لكنهما لم يقدرا على إجراء فحوصات في ذلك الوقت نظرا لنقصها، فقررا دخول الحجر الصحي حتى اختفت الأعراض بحلول منتصف أبريل.

وأشار السناتور الأميركي الذي كان حاكما لولاية فرجينيا من قبل إلى أنه نظرا لعدم التأكد من أن وجود أجسام مضادة سيوفر الحماية من تكرار العدوى أو نقلها للآخرين فإنهما سوف يستمران في اتباع إجراءات الوقاية مثل غسل الأيدي باستمرار والتباعد الاجتماعي.