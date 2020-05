ترامب مدافعا عن تغريدته: الحاقدون يسعون إلى إثارة مشكلة

علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قرار تويتر وضع إشارة على تغريدة نشرها بشأن أحداث مينيابوليس بحجة أنها تدعو إلى "تمجيد العنف".

ودافع ترامب عن التغريدة قائلا إنها مبنية "على حقائق وأنها لا تعبر عن رأي شخصي"، وأن "الحاقدين" يسعون لإثارة مشكلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ترامب في تغريدته إن "النهب يؤدي إلى إطلاق النار، لهذا قتل رجل في مينيابوليس ليل الأربعاء، وانظروا إلى ما حصل في لويسفيل حيث أصيب 7 أشخاص، لا أود أن أرى هذا، وهذا ما قصدته في أقوالي مساء أمس".

Looting leads to shooting, and that’s why a man was shot and killed in Minneapolis on Wednesday night - or look at what just happened in Louisville with 7 people shot. I don’t want this to happen, and that’s what the expression put out last night means....

وتابع في تغريدة لاحقة أن تصريحه "صدر عن حقيقة ولم يعبر عن رأي شخصي. إنه أمر بسيط للغاية، هذه لا تعد مشكلة إلا بالنسبة للحاقدين وأولئك الذين يودون إثارة مشكلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكرموا ذكرى جورج فلويد".

....It was spoken as a fact, not as a statement. It’s very simple, nobody should have any problem with this other than the haters, and those looking to cause trouble on social media. Honor the memory of George Floyd!