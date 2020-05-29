أميركا

ترامب مدافعا عن تغريدته: الحاقدون يسعون إلى إثارة مشكلة

الحرة - واشنطن
29 مايو 2020
قال ترامب إن تغريدته مبنية "على حقائق وأنها لا تعبر عن رأي شخصي"
قال ترامب إن تغريدته مبنية "على حقائق وأنها لا تعبر عن رأي شخصي"

علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قرار تويتر وضع إشارة على تغريدة نشرها بشأن أحداث مينيابوليس بحجة أنها تدعو إلى "تمجيد العنف". 

ودافع ترامب عن التغريدة قائلا إنها مبنية "على حقائق وأنها لا تعبر عن رأي شخصي"، وأن "الحاقدين" يسعون لإثارة مشكلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

وقال ترامب في تغريدته إن "النهب يؤدي إلى إطلاق النار، لهذا قتل رجل في مينيابوليس ليل الأربعاء، وانظروا إلى ما حصل في لويسفيل حيث أصيب 7 أشخاص، لا أود أن أرى هذا، وهذا ما قصدته في أقوالي مساء أمس".

وتابع في تغريدة لاحقة أن تصريحه "صدر عن حقيقة ولم يعبر عن رأي شخصي. إنه أمر بسيط للغاية، هذه لا تعد مشكلة إلا بالنسبة للحاقدين وأولئك الذين يودون إثارة مشكلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكرموا ذكرى جورج فلويد". 

يذكر أن مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية تشهد عمليات نهب ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن منذ يومين، بعد انتشار فيديو أظهر شرطيا وهو يخنق فلويد بركبته، والذي توفي بعد فقدانه الوعي.

وكان الرئيس قد غرد صباح الجمعة، قائلا: "لا يمكنني الوقوف ومشاهدة هذا يجري في المدينة الأميركية الرائعة، مينيابوليس. افتقار تام للقيادة. إما أن يقوم عمدة اليسار الراديكالي الضعيف جدا، جاكوب فراي، بعمله وإخضاع المدينة للسيطرة، أو سأرسل الحرس الوطني وأقوم بالمهمة بشكل صحيح.....".

وأردف ترامب بتغريدة أخرى وصف فيها محتجين على مقتل رجل في الولاية ومرتكبي أعمال شغب خلال الاحتجاجات بأنهم "قطاع طرق"، وقال إنه قد تحدث إلى حاكم الولاية تيم فالز وأخبره أن "الجيش معه طوال الطريق"، وختمها بأنه "عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار، شكرا".

وأتبع موقع تويتر تغريدة الرئيس بإشارة تقول إن "هذه التغريدة قد خرقت قواعد تويتر بشأن تمجيد العنف. رغم ذلك، قرر تويتر أنه قد يكون الجمهور مهتما بإبقائها متاحة".
 
 وأتى وضع الإشارة على التغريدة بعد ساعات من توقيعه أمرا تنفيذيا في البيت الأبيض بشأن وسائل التواصل الاجتماعي، والذي تم إقراره بعد وقوع جدل بين ترامب والشركة حول تغريدة سابقة قام بنشرها عن التصويت في الانتخابات الرئاسية. 

ويرى كثيرون قرار إدارة تويتر التدخل لـ"تصحيح" مزاعم ترامب بشأن "التزوير الإنتخابي" في التصويت عبر البريد انتقائيا، في حين أشارت الإدارة الأميركية مع نص القرار التنفيذي إلى أن حرية التعبير تعد "حقا مقدسا". 

الحرة - واشنطن

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لا تمويل بعد اليوم.. ترامب ينهي علاقة أميركا بمنظمة الصحة العالمية

الحرة / ترجمات - واشنطن
29 مايو 2020
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، أن الولايات المتحدة ستنهي علاقتها بمنظمة الصحة العالمية بعد فشل الأخيرة في تنفيذ إصلاحات في طريقة إدارتها لأزمة كورونا.

وكانت الولايات المتحدة قد أعربت أكثر من مرة عن مخاوفها تجاه طريقة إدارة منظمة الصحة العالمية لأزمة كورونا وتقاعسها عن التحذير المبكر من المرض، وانحيازها للصين. 

وقال ترامب في مؤتمر صحافي الجمعة "لأنهم (منظمة الصحة العالمية) فشلوا في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشدة، سننهي اليوم علاقتنا بالمنظمة وسنعيد توجيه هذه الأموال إلى دول أخرى حول العالم والاحتياجات الصحية العالمية الأخرى التي تحتاجها"، بحسب موقع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق هذا الشهر عن تجميد تمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية، فيما تعتبر المساهم الرئيسي للتبرعات في المنظمة.

وواجهت منظمة الصحة العالمية انتقادات متزايدة من المحافظين الأميركيين بشأن استجابتها لأزمة كورونا المستجد.

وألقى المنتقدون اللوم على المنظمة، في ترك الدول الأخرى غير جاهزة لمواجهة الوباء، فيما رأى البعض أن المنظمة ساعدت الصين في إخفاء درجة تفشي المرض داخل حدودها.

الحرة / ترجمات - واشنطن