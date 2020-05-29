أميركا

ترامب يتوعد الصين بمؤتمر صحفي غدا

رويترز
29 مايو 2020
احتد التوتر بين الدولتين بالأخص بعد انتشار فيروس كورونا
احتد التوتر بين الدولتين بالأخص بعد انتشار فيروس كورونا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، عن عقد مؤتمر صحفي حول الصين يوم غد الجمعة، تزامنا مع التوتر المتزايد بين واشنطن وبكين. 

وقد احتد التوتر بين الدولتين بالأخص بعد انتشار فيروس كورونا، والضغط المتزايد من الإدارة الأميركية للحد من انتهاك الصين لاستقلالية هونغ كونغ وقمع المعارضة المطالبة بالديمقراطية. 

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في حديث أمام الكونغرس إن الصين قد قللت من شأن استقلالية هونغ كونغ، وأن المدينة التي تعتبر أحد المراكز الأساسية للاقتصاد الآسيوي لم تعد تتبع لظروف خاصة في القانون الأميركي. 

ومن المحتمل أن يفرض ترامب مجموعة من العقوبات، مثل فرض تعرفة جمركية والحد من تأشيرات السفر أو عقوبات اقتصادية أخرى. 

رويترز

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تحليل أجسام مضادة يكشف إصابة سناتور أميركي بارز وزوجته بكورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
29 مايو 2020
اكتشف تيم وآن إصابتهما بالفيروس مؤخرا
اكتشف تيم وآن إصابتهما بالفيروس مؤخرا

أعلن السناتور الديمقراطي الأميركي البارز تيم كين أن فحوصات أجريت له وزوجته آن هذا الشهر كشفت وجود أجسام مناعية ضد فيروس كورونا المستجد، ما يعني أنهما تعرضها للإصابة به من قبل.

وقال السناتور الذي ترشح لمنصب نائب الرئيس ضمن حملة هيلاري كلينتون في 2016 إنه لم يكتشف إصابتهما بالمرض في وقت مبكر لعدم توافر اختبارات كافية.

وقال كين في بيان إنه كان يعالج من الإنفلونزا حتى منتصف شهر مارس، ثم حدثت لهما أعراض جديدة في أواخر الشهر، وقد تعرضت زوجته للحمى والاحتقان والسعال، وفي أوائل أبريل رجح الأطباء تعرضهما لإصابة خفيفة بالمرض، لكنهما لم يقدرا على إجراء فحوصات في ذلك الوقت نظرا لنقصها، فقررا دخول الحجر الصحي حتى اختفت الأعراض بحلول منتصف أبريل.

وأشار السناتور الأميركي الذي كان حاكما لولاية فرجينيا من قبل إلى أنه نظرا لعدم التأكد من أن وجود أجسام مضادة سيوفر الحماية من تكرار العدوى أو نقلها للآخرين فإنهما سوف يستمران في اتباع إجراءات الوقاية مثل غسل الأيدي باستمرار والتباعد الاجتماعي.

الحرة / ترجمات - واشنطن