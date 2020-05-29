ترامب يتوعد الصين بمؤتمر صحفي غدا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، عن عقد مؤتمر صحفي حول الصين يوم غد الجمعة، تزامنا مع التوتر المتزايد بين واشنطن وبكين.

وقد احتد التوتر بين الدولتين بالأخص بعد انتشار فيروس كورونا، والضغط المتزايد من الإدارة الأميركية للحد من انتهاك الصين لاستقلالية هونغ كونغ وقمع المعارضة المطالبة بالديمقراطية.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في حديث أمام الكونغرس إن الصين قد قللت من شأن استقلالية هونغ كونغ، وأن المدينة التي تعتبر أحد المراكز الأساسية للاقتصاد الآسيوي لم تعد تتبع لظروف خاصة في القانون الأميركي.

ومن المحتمل أن يفرض ترامب مجموعة من العقوبات، مثل فرض تعرفة جمركية والحد من تأشيرات السفر أو عقوبات اقتصادية أخرى.