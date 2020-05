حرية التعبير "حق مقدس".. تفاصيل قرار ترامب الخاص بشركات التواصل الاجتماعي

استدعى حاكم ولاية مينيسوتا الأميركية تيم والز الحرس الوطني "للمساعدة في حماية السكان والحفاظ على السلم" بموجب أمر تنفيذي أصدره الخميس في أعقاب عمليات شغب ونهب اجتاحت عاصمة الولاية سانت بول ومدينة مينابوليس احتجاجا على مقتل الشاب جورج فلويد، الذي توفي بعد توقيفه بعنف من قبل شرطيين.

وكتب الحاكم في تغريدة أنه اتخذ هذا القرار بناء على طلب "قادتنا المحليين الحصول على مساعدة الحرس الوطني في مينيسوتا لحماية المتظاهرين السلميين وجيراننا والشركات الصغيرة":

It is how we express pain, process tragedy, and create change. That is why I am answering our local leaders’ request for Minnesota National Guard assistance to protect peaceful demonstrators, neighbors, and small businesses in Minnesota. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) May 28, 2020

وأعلن حرس الولاية في تغريدة أنهم يستعدون لتلبية طلب الحاكم:

"We are ready and prepared to answer the Governor's request. We are currently in process of assigning and preparing units to respond," said Maj. Gen. Jon Jensen. — MN National Guard (@MNNationalGuard) May 28, 2020

ونشرت صور ومقاطع لنشر قوات الحرس الوطني:

National Guard is preparing for tonight’s battle at Allianz Field. Boarding busses. It is a powerful sight. And it’s gonna be a night. St. Paul is already on fire. It’s 6:20 p.m. I love you MN. #JusticeForGeorgeFloyd #minneapolisriots pic.twitter.com/3xXKOcklMo — Lisa Grimm (@lulugrimm) May 28, 2020

وقد خرجت احتجاجات تخللتها أعمال عنف ونهب في مينيسوتا بعد تداول مقطع فيديو لشرطي يضع ساقه فوق عنق فلويد المطروح أرضا وهو يقول للشرطي "لا أستطيع التنفس لا أستطيع التنفس.. لا تقتلني":

Minneapolis Police kill a black man on 38th and Chicago.



He is screaming, “I can’t breathe” as police drive their knee on his throat for over three minutes. pic.twitter.com/1hhBLAqy8K — Keaon Dousti کیان (@KeaonDousti) May 26, 2020

وبعد ما تم وضعه في الأصفاد، لوحظ أن الرجل الأربعيني قد فقد وعيه، فتم استدعاء الإسعاف ونقله إلى المستشفى حيث توفي بعد ذلك بوقت قصير، حسب الشرطة.

وشهدت مينيابوليس الخميس عمليات نهب ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن لليلة الثانية على التوالي، رغم مناشدة قائد شرطة المدينة المتظاهرين الحفاظ على هدوئهم.

وقام متظاهرون بإضرام النار في محل لبيع قطع الغيار للسيارات وبنهب محل تجاري في مينابوليس. ويقع المبنيان بالقرب من مركز الشرطة التي كان يعمل فيها أفراد الشرطة الذين ظهروا في الفيديو.

واضطرت بعض المتاجر في مينابوليس وضواحيها إلى إغلاق أبوابها في وقت مبكر وتم تعطيل خدمة السكك الحديدية وتخطط المدينة لإيقاف خدمات الحافلات.

وقالت الشرطة إن حوالي 40 شخصا حاولوا نهب متجر كبير في نهار يوم الخميس في مدينة سانت بول، ومع إغلاق الشرطة لمداخل المتجر، تحولت عمليات النهب إلى متاجر في شارع رئيسي مجاور.

Fire has now started in St. Paul. The NAPA Auto Parts is on Fire. #wcco pic.twitter.com/W8Ld3983Ri — Susan-Elizabeth (@susanelizabethL) May 28, 2020

Tear gas at Target in St Paul pic.twitter.com/lvbKhOPgQf — maria viti (@selfdeclaredref) May 29, 2020

وانتشرت الاحتجاجات أيضا في مدن أميركية أخرى، ففي كاليفورنيا، عطل مئات المحتجين طريقا سريعا في لوس أنجلوس وحطموا نوافذ سيارات للشرطة.

ومن جانبه، دعا والز إلى إحداث تغييرات واسعة النطاق في أعقاب وفاة فلويد، قائلا: "لقد حان الوقت لإعادة البناء. إعادة بناء نظام العدالة والعلاقة بين قوات تطبيق القانون والأشخاص المكلفين بحمايتهم".

كان تقرير الشرطة الأولي قد قال إن فلويد الذي يشتبه أنه مطلوب جنائيا وتحت تأثير مخدر، قاوم أولا رجل الشرطة.

لكن مواقع إخبارية نشرت مقطع فيديو كاميرا مراقبة، يظهر فيه فلويد وهو يتعاون مع الشرطة خلال لحظة إخراجه من السيارة الشرطة دون مقاومة، قبل أن يطلب منه الشرطي الاستلقاء أرضا.