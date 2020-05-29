أميركا

"سوء سلوك ممنهج".. ديمقراطيو مجلس النواب يطالبون بالتحقيق في موت أميركيين سود

رويترز
29 مايو 2020
In this image from video, Rep. Jerrold Nadler, D-N.Y., speaks on the floor of the House of Representatives at the U.S. Capitol…
In this image from video, Rep. Jerrold Nadler, D-N.Y., speaks on the floor of the House of Representatives at the U.S. Capitol in Washington, Thursday, April 23, 2020. (House Television via AP)

طلبت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي والتي يهيمن عليها الديمقراطيون، من وزارة العدل التحقيق في "سوء سلوك ممنهج من جانب الشرطة" وذلك عقب موت عدد من الأميركيين ذوي الأصول الأفريقية على أيديها. 

ويثير موت جورج فلويد في منيابوليس الذي توفي بعد أن جثم ضابط أبيض بركبته على عنقه، وكذلك بريانا تيلور التي تعرضت لإطلاق نار في شقتها في لويزفيل بولاية كنتاكي، تساؤلات حول ما إذا كانت الشرطة ضالعة في "نمط أو ممارسة سلوك مناف للدستور" كما كتب رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيرولد نادلر وغيره من الأعضاء الديمقراطيين لوزير العدل وليام بار في رسالة. 

وتطلب الرسالة أيضا من الإدارة التحقيق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية التي كانت مسؤولة عن التحقيق في وفاة أحمد آربري، وهو رجل أسود أعزل آخر قتل برصاص ضابط شرطة سابق وابنه، أثناء ركضه في الحي الذي يقطنه بولاية جورجيا. 

وكتب نادلر "ثقة الجمهور في إدارة العدالة العمياء أصبحت محل اختبار حقيقي بعد حوادث قتل تعرض لها أمريكيون من أصل أفريقي".

وأثار مقتل فلويد (46 عاما) احتجاجات شابها العنف أحيانا إثر انتشار تسجيل فيديو يظهره وهو يحاول التقاط أنفاسه بينما يضغط رجل شرطة بركبته على عنقه. وأعاد ذلك إلى الأذهان، حادث مقتل إريك جارنر في نيويورك عام 2014 والذي ساعد على نشوء حركة "حياة السود مهمة".

وفتح مكتب التحقيقات الاتحادي بالفعل تحقيقات في الحوادث الثلاثة الأخيرة وقالت الوزارة إنها تدرس ما إذا كانت ستوجه تهم ارتكاب جرائم كراهية ضد قتلة آربري. 

وأوقف وزير العدل السابق جيف سيشنز التحقيقات في نمط أو ممارسة التمييز المنهجي المزعوم في عام 2017، بعد أن أمرت الوزارة بمراجعة مراسيم التراضي التي اتفقت عليها إدارة أوباما مع أقسام الشرطة التي واجهت هذه المشاكل.

رويترز

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هل يحاول زوكربيرغ النأي بنفسه عن تويتر في مواجهة ترامب؟

In this image from video, Rep. Jerrold Nadler, D-N.Y., speaks on the floor of the House of Representatives at the U.S. Capitol…
أميركا

"سوء سلوك ممنهج".. ديمقراطيو مجلس النواب يطالبون بالتحقيق في موت أميركيين سود

آخر الأخبار

هل يحاول زوكربيرغ النأي بنفسه عن تويتر في مواجهة ترامب؟

رويترز
29 مايو 2020
من لقاء الرئيس ترامب مع مؤسس موقع فيسبوك
من لقاء الرئيس ترامب مع مؤسس موقع فيسبوك

سعى الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ جاهدا كي ينأى بشركته عن تويتر ومعركتها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك مع تحرك البيت الأبيض لإلغاء قانون يحمي شركات وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتهم الرئيس ترامب شركات وسائل التواصل الاجتماعي بالتحيز ضد المحافظين دون أن يدعم اتهاماته بأدلة.

وقد صعّد هجومه على تويتر بعد أن وضعت الشركة الثلاثاء وللمرة الأولى علامة تطلب من القارئ تقصي الحقائق على اثنتين من تغريداته حول الاقتراع بالبريد الإلكتروني. 

وقال زوكربيرغ لشبكة فوكس نيوز "لدينا فيما أعتقد، سياسة مختلفة عن تويتر في هذا الصدد".

ويحذف الموقعان المحتوى الذي ينتهك شروط تقديم الخدمة، لكن زوكربيرغ قال إن نهج شركة فيسبوك "ميزنا عن بعض شركات التكنولوجيا الأخرى إذ أننا أقوى في حرية التعبير وإعطاء الناس صوتا".

وفي حين أن فيسبوك يضع علامات على التدوينات المضللة، فهو يعفي من مراجعة تدوينات السياسيين، وهو قرار يقول بعض المشرعين والمرشح الديمقراطي المفترض لانتخابات الرئاسة الأميركية المقررة شهر نوفمبر، جو بايدن إنه يساعد على ازدهار الأكاذيب على الإنترنت. 

وخلافا لتويتر، تكلف شركة فيسبوك مصادر خارجية بعملية تقصي الحقائق وتقول إنها لا تتخذ أي موقف بنفسها. 

يأتي هذا الانقسام مع تويتر رغم اتخاذ زوكربيرغ موقفا أكثر تشددا إزاء المعلومات الخاطئة في الأشهر الأخيرة، مع تعهدات بإزالة أي تدوينات مضللة حول فيروس كورونا المستجد والتي يمكن أن تسبب ضررا صحيا. 

وقال زوكربيرغ إن تعليقات ترامب الثلاثاء لم تصل إلى شريط تدوينات فيسبوك لكي يتم اعتبارها انتهاكا لقواعد التأثير في الناخبين.

ونشر معلومات، لم يستند فيها لأدلة، على كل من تويتر وفيسبوك قائلا إن حاكم كاليفورنيا يرسل بطاقات اقتراع بالبريد إلى كل المقيمين في الولاية "بغض النظر عمن هم أو كيف وصلوا إلى هناك" بالرغم من أن من المفترض أن بطاقات الاقتراع لا تُرسل إلا للناخبين المسجلين. 

الرئيس التنفيذي لتويتر، جاك دورسي، قال إن مزاعم ترامب "قد تضلل الناس وتجعلهم يظنون أنهم ليسوا بحاجة للتسجيل للحصول على بطاقة اقتراع".

وقالت متحدثة باسم تويتر إن كبار المسؤولين التنفيذيين بمن فيهم دورسي وافقوا على قرار وضع العلامة على تغريدتي ترامب.

رويترز