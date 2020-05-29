أميركا

﻿هل تتسبب علامة تعجب في توقف ترامب عن التغريد؟

هشام بورار - واشنطن
29 مايو 2020
ترامب يبقى من أكبر المستخدمين لتويتر
ترامب يبقى من أكبر المستخدمين لتويتر

﻿لاجدال في أن السجال الدائر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتويتر  يتعدى علامة التعجب التي وضعت في تنبيهات على تغريداته ليطرح علامات استفهام جامحة حول طبيعة الدور التحريري المحتمل لوسائل التواصل الاجتماعي ومستقبل حرية التعبير في فضاءاتها الواسعة.

حرية التعبير حق مقدس يكفله التعديل الأول من الدستور الأميركي لكل مواطن أيا كان مركزه الإجتماعي أو السياسي ويختصر عادة في هذه المقولة المنسوبة الى الكاتب والفيلسوف الفرنسي فرانسوا فولتير في كتاب "أصدقاء فولتير": "قد لا أتفق مع ماتقوله لكنني سأدافع حتى الموت عن حقك في قوله".  

قرار إدارة تويتر التدخل بشكل يراه كثيرون  انتقائيا لـ"تصحيح" مزاعم ترامب بشأن "التزوير الإنتخابي" في التصويت عبر البريد وضعت وسيلة تواصل اجتماعي تفاخر بحرية منصتها في موقع الرقيب وفرضت على حوالي 80 مليون متابع على حساب ترامب قراءة وجهة نظرها "للحقيقة" استنادا إلى مقالات صحافية وليس إلى أدلة دامغة.

شاهد من أهلها

المدير التنفيذي لشركة "فيسبوك" لم يتوان عن الظهور على شبكات التلفزة الأميركية لرفض أي دور لوسائل التواصل الإجتماعي "لتنصيب نفسها حكما على الحقيقة" والتدقيق في ما ينشره السياسيون على منصاتها.  

مارك زوكربرغ الذي يواجه ضغوطا من طرفي نقيض هذا الجدل حول مراقبة محتوى "فيسبوك" قال "إن التعبير السياسي يعد جزءا حساسا من النظام الديمقراطي ومن حق الشعب أن يرى ما يقوله السياسيون". 

جدير بالذكر أن "فيسبوك" أعلنت في أكتوبر من العام الماضي أنها ستسمح بنشر إعلانات سياسية على موقعها حتى لو كانت تتضمن معلومات مضللة.

الرد كان سريعا من مؤسس تويتر جاك دورسي الذي أعلن تصميمه على مواصلة تسليط الضوء على جميع المعلومات "المختلف بشأنها"حول الإنتخابات عبر العالم "لكي يحكم الناس بأنفسهم" على صحتها.

نهاية عهد الحصانة

خلاف تويتر وفيسبوك حول قضية ترامب لن يكون كافيا لإعفاء زوكر بورغ من تداعيات قرار ترامب الجديد الذي يهدف إلى تجريد جميع وسائل التواصل الإجتماعي من حصانة قانونية ضد دعاوى التشهير ويحد من قدرتها على الحصول على تمويل الإعلانات الفدرالية.

هذه الحماية القانونية التي يتمتع بها الإنترنت حتى الآن تنضوي تحت المادة 230 من "قانون لياقة وسائل التواصل" الصادر عام 1996، أي قبل عشر سنوات من ظهور تويتر. وتقضي المادة باستثناء المعلومات التي تنشرها "الخدمات الرقمية" من القواعد والقوانين  التي تضبط  عمل باقي وسائل الإعلام التقليدية. 

ورغم تباين المواقف حول تفاصيل القرار وتوقيته فإن إلغاء هذه الحصانة يبدو أنه يحظى بتوافق بين معظم الجمهوريين والديمقراطيين بمن فيهم منافس ترامب المحتمل على الرئاسة جو بايدن. 

التحديات القانونية

لم يكن مفاجئا أن يتوقع ترامب طعونا قضائية في قراره حتى قبل أن يجف حبر توقيعه. ناهيك عن أن هذه القرارات التنفيذية تنتهي بطبيعتها بنهاية ولاية الرئيس. واقع دفع وزير العدل وليام بار إلى السعي إلى توظيف توافق نادر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول الحاجة إلى "كبح جماح" المنصات الرقمية لاستصدار تشريع من الكونغرس.

ولعل البيت الأبيض استشرف مصير قراره في رفض محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن هذا الأسبوع النظر في دعوى رفعها ناشطون محافظون ضد تويتر وفيسبوك بتهمة التمييز السياسي وانتهاك حرية التعبير. 

وبرر قضاة المحكمة الثلاثة قرارهم بأن منصات التواصل الإجتماعي فضاءات افتراضية وليست أماكن عامة ملزمة بحماية التعديل الأول من الدستور الأميركي. 

وبغض النظر عن السجال السياسي والقانوني فإن ترامب يبقى من أكبر المستخدمين لتويتر ما يجعل الطرفين بحاجة لبعضهما البعض  أكثر من أي وقت مضى لاسيما في موسم انتخابي. 


 

هشام بورار - واشنطن

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وكانت بعض الاحتجاجات عنيفة
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الاحتجاجات على وفاة فلويد تتسع إلى عدة مدن أميركية

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29 مايو 2020
وكانت بعض الاحتجاجات عنيفة
وكانت بعض الاحتجاجات عنيفة

قالت شبكة "سي أن أن" الأميركية إن الاحتجاجات على مقتل المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد أثناء اعتقاله بعنف من قبل الشرطة في مدينة مينيابوليس تنتشر في جميع أنحاء البلاد.

وانتقل العنف إلى أوهايو بعدما تعرض مبنى الولاية لأضرار من قبل المتظاهرين في وقت متأخر من مساء الخميس، وفقا لوزارة الأمن العام في الولاية.

وقالت الشرطة "بدأ المتظاهرون في كسر نوافذ الشركات المحلية ومحطات الحافلات وحتى النوافذ والأبواب الأمامية لمبنى ولاية أوهايو".

وقال موقع الشبكة إن وفاة فلويد أشعلت احتجاجات في مينيابوليس وست مدن أخرى على الأقل في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وكانت بعض الاحتجاجات سلمية، في حين كانت أخرى عنيفة وتخللها أعمال نهب.

ونشر الحرس الوطني الأميركي 500 من عناصره الجمعة في مدينة مينيابوليس لإعادة الهدوء بعد ليلة ثالثة من الاضطرابات.

وأوضح بيان عسكري أن عناصر الحرس الوطني في ولاية مينيسوتا "سيقدّمون دعما للسلطات المدنية للفترة التي يطلب منهم ذلك فيها، لضمان سلامة الأرواح والممتلكات".

ووقّع حاكم الولاية تيم والز أمرا تنفيذيا بعد ظهر الخميس يسمح بتدخل الحرس الوطني. 

وتابع البيان أن العناصر قاموا ليلا بـ"المشاركة في عدة مهام" مع الدفاع المدني ضد "الاضطرابات المدنية". واستمر العناصر في الوصول إلى المدينة حتى الصباح الباكر، ليصير عددهم إلى 500.

كما جرى أيضا نشر 200 شرطي تابعين للولاية وحوامات. 

واحتج متظاهرون على عنف الشرطة لليلة الثالثة على التوالي، ما أدى إلى حرق مركز أمن شمال المدينة ونهب نحو 30 متجرا. 

وغرد ترامب صباح الجمعة، بتغريدة وصف فيها مرتكبي أعمال شغب خلال الاحتجاجات بأنهم "قطاع طرق"، وقال إنه قد تحدث إلى حاكم الولاية تيم فالز وأخبره أن "الجيش معه طوال الطريق"، وختمها بأنه "عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار، شكرا".

ووضع موقع تويتر إشارة على تغريدة للرئيس الأميركي قائلا إنها تحمل ما وصفه الموقع بأنه "تمجيد للعنف".

وأتبع موقع تويتر تغريدة الرئيس بإشارة تقول إن "هذه التغريدة قد خرقت قواعد تويتر بشأن تمجيد العنف. رغم ذلك، قرر تويتر أنه قد يكون الجمهور مهتما بإبقائها متاحة".

وجاء ذلك عقب وفاة فلويد مساء الاثنين، وهو رجل أسود البشرة يبلغ 46 عاما، خلال توقيفه إذ استخدمت الشرطة العنف وعاملته بخشونة، وفق ما يظهر فيديو للحادثة انتشر على نطاق واسع. 

وتم فصل عناصر الشرطة الأربعة المشاركين في توقيفه، وفتحت السلطات المحلية والفيدرالية تحقيقا. لكن، لم توجه حتى الآن تهم، ما يفاقم غضب واحباط المحتجين.   

الحرة / ترجمات - واشنطن