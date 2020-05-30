أعمال شغب وحرق مقر للشرطة.. عمدة مينابوليس في مرمى انتقادات

يواجه جاكوب فراي، عمدة مدينة مينابوليس الأميركية التي تشهد أعمال شغب منذ نحو أربعة أيام انتقادات لطريقة تعامله مع الأزمة، وأثيرت تساؤلات حول مدى قدرة المدينة على احتواء الموقف رغم نشر قوات الحرس الوطني فيها.

واندلعت احتجاجات في عدد من المدن الأميركية، خاصة مينابوليس، بعد انتشار فيديو مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض، ونهب محتجون متاجر وأحرقوا بنايات من بينها الدائرة الثالثة لشرطة مينابوليس.

وكالة أسوشييتد برس في تقريرها حول الموضوع قالت إن "قيادة" فراي (38 عاما) للأزمة أصبحت "محل تساؤل" بعد إخفاق الشرطة في احتواء أعمال النهب والشغب والحرائق التي استمرت ثلاث ليال متتابعة في أعقاب وفاة فلويد.

وأقر عمدة المدينة الذي يتولى ولايته الأولى بأنه أمر بإخلاء مقر الشرطة المشار إليه خشية اندلاع اشتباكات بين أفراد الشرطة والمحتجين الغاضبين، وهو ما اعتبره البعض تساهلا من جانبه مع أعمال الشغب وبمثابة تسليم لدائرة الشرطة لهم.

وفي صباح اليوم التالي لحرق المقر، ظهر فراي في لقاء تلفزيوني للرد على الأسئلة حول هذا الأمر ونفى المزاعم بأنه "راض عن السماح باحتلال المدينة" من قبل المحتجين.

آري جاكوبس أستاذ العلوم السياسية بجامعة مينيسوتا قال لوكالة أسوشييتد برس إن التخلي عن مركز الشرطة "أرسل رسالة قوية" مفادها أن المدينة ليست تحت السيطرة.

جوناثان وينهاغن، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة مينابوليس الإقليمية قال إن بعض الشركات التي تضررت من الاعتداءات الأخيرة كانت تعاني بالفعل بسبب جائحة كوفيد-19، لكنه يعتقد أن العمدة قدم أشياء إيجابية أهمها طلب المساعدة من الحرس الوطني وفرض حظر تجول ليلتي الجمعة والسبت.

لكن مواقع التواصل الاجتماعي حفلت في الأيام الماضية بانتقادات لطريقة استجابة رئيس البلدية لأعمال العنف رغم تفعيل الحرس الوطني.

وواجه فراي هجوما من قبل حاكم الولاية تيم والز الذي انتقد "الفشل الذريع" للمدينة في التعامل مع الأزمة مشيرا إلى أن سلطات الولاية تولت زمام الأمر، لكن والز نفسه عاد يوم السبت ليؤكد أنه ليس هناك ما يكفي من الأفراد للتعامل مع الاحتجاجات وأعلن التحرك لنشر قوات إضافية.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصف فاري أيضا بأنه "عمدة اليسار الراديكالي الضعيف جدا" وهدد بالتدخل لحل الأزمة.

ويتساءل بعض المراقبين عما إذا كان تعامله مع الأزمة سيؤثر سلبا على حظوظ إعادة انتخابه العام المقبل، مع العلم أنه انتخب في هذا المنصب في 2018.

ويواجه الشرطيديريك شوفين المتهم بقتل فلويد تهمة "القتل من الدرجة الثالثة" وتهمة "القتل غير العمد"، بعدما ظهر في فيديو يضع ركبته على رقبة فلويد الذي توفي بعدها بدقائق.