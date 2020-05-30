أميركا

البنتاغون يعرض مساعدة مينابوليس.. وحدات عسكرية في حالة "تأهب"

أسوشيتد برس
30 مايو 2020
قوات الحرس الوطني في مينيسوتا انتشرت للتعامل مع الأحداث
قوات الحرس الوطني في مينيسوتا انتشرت للتعامل مع الأحداث

مع تصاعد أعمال الشغب والنهب في بعض مناطق ولاية مينيسوتا خلال الاحتجاجات على مقتل رجل أسود، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) استعدادها تقديم يد المساعدة للولاية.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن جوناثان هوفمان، المتحدث باسم البنتاغون، قوله إن العديد من الوحدات العسكرية وضعت في حالة تأهب قصوى في حالة طلب حاكم مينيسوتا تيم والز المساعدة.

وقالت الوكالة إن والز الذي تواجه ولايته منذ نحو أربعة أيام أعمال عنف متواصلة لم يطلب أي مساعدة فيدرالية حتى الآن.

وأكد هوفمان أن وزير الدفاع مارك إسبر، والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة، تحدثا إلى والز مرتين خلال الساعات الـ24 الماضية وأخبراه أن البنتاغون "مستعد للمساعدة إذا لزم الأمر".

ووصف الجنرال جون جينسن، مساعد قائد الحرس الوطني في مينيسوتا، قرار البنتاغون بأنه "خطوة حكيمة" أعطت والز مزيدا من الخيارات.

واندلعت احتجاجات في عدد من المدن الأميركية، خاصة مينابوليس، بعد انتشار فيديو مقتل الأميركي جورج فلويد على يد شرطي أبيض، ونهب محتجون متاجر وأحرقوا بنايات من بينها مركز شرطة.

وأعلن جاكوب فراي، عمدة مينابوليس فرض حظر تجول ليلتي الجمعة والسبت، إلا أن مسؤولي الولاية واجهوا انتقادات لعدم قدرتهم على احتواء أعمال النهب والشغب.

وأقر والز في وقت سابق بأنه لا توجه عناصر كافية للتعامل مع الأحداث، رغم أنه سمح بنشر قوات الحرس الوطني.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد عرض إرسال قوات من الجيش إلى مينيسوتا وقال "لدينا جيشنا جاهز ومستعد وقادر إذا أرادوا استدعاء جيشنا في أي وقت. يمكن أن يكون لدينا قوات على الأرض بسرعة".

ولم يحدد المتحدث باسم البنتاغون طبيعة هذه الوحدات التي وضعت في حالة "تأهب"، لكن مسؤولين آخرين قالوا إن أفرادها يتألفون بشكل رئيسي من قوات الشرطة العسكرية.

وقال مسؤولون دفاعيون للوكالة إن هذه الوحدات تستطيع تقدم الدعم اللوجستي وأشكال أخرى من الدعم للحرس الوطني في مينيسوتا وسلطات إنفاذ القانون، لكنها لن تشارك بشكل مباشر في تطبيق القانون بموجب الخطط الحالية.

ويواجه الشرطي ديريك شوفين المتهم بقتل فلويد تهمة "القتل من الدرجة الثالثة" وتهمة "القتل غير العمد"، بعدما ظهر في فيديو يضع ركبته على رقبة فلويد الذي توفي بعدها بدقائق.

أسوشيتد برس

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وزير العدل الأمريكي يكشف الجهات المسؤولة عن أحداث مينيابوليس

الحرة / وكالات - واشنطن
31 مايو 2020
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احتجاجات في مينيابوليس على مقتل شاب أسود على أيدي الشرطة

قال وزير العدل الأمريكي وليام بار السبت، إن "متعصبين ومحرضين مندسين" يقودون احتجاجات في المدن الأمريكية على وفاة رجل أسود أعزل أثناء إلقاء الشرطة القبض عليه في مدينة منيابوليس.

وأضاف بار في بيان مصور "مجموعات من المتعصبين والمحرضين المندسين يستغلون الوضع لمواصلة تنفيذ أجندتهم للعنف".

وقال بار، "إن تجاوز حدود الولاية للمشاركة في أحداث الشغب العنيفة هي جريمة اتحادية، وسنطبق تلك القوانين".

يذكر أن وكالة أسوشييتد برس قد نقلت عن جوناثان هوفمان، المتحدث باسم البنتاغون، قوله إن العديد من الوحدات العسكرية وضعت في حالة تأهب قصوى في حالة طلب حاكم مينيسوتا تيم والز المساعدة.

وقالت الوكالة إن والز الذي تواجه ولايته منذ نحو أربعة أيام أعمال عنف متواصلة لم يطلب أي مساعدة فيدرالية حتى الآن.

وأكد هوفمان أن وزير الدفاع مارك إسبر، والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة، تحدثا إلى والز مرتين خلال الساعات الـ24 الماضية وأخبراه أن البنتاغون "مستعد للمساعدة إذا لزم الأمر".

ووصف الجنرال جون جينسن، مساعد قائد الحرس الوطني في مينيسوتا، قرار البنتاغون بأنه "خطوة حكيمة" أعطت والز مزيدا من الخيارات.

واندلعت احتجاجات في عدد من المدن الأميركية، خاصة مينابوليس، بعد انتشار فيديو مقتل الأميركي جورج فلويد على يد شرطي أبيض، ونهب محتجون متاجر وأحرقوا بنايات من بينها مركز شرطة.

الحرة / وكالات - واشنطن