أميركا

بالمفرقعات النارية والحجارة.. فيديو يوثق هجوم متظاهرين على مركز "سي أن أن" في أتلانتا

الحرة - واشنطن
30 مايو 2020
متظاهرون مجتمعون أمام مقر سي إن إن في أتلنتا قبل أن يهاجمه بعضهم
متظاهرون مجتمعون أمام مقر سي إن إن في أتلنتا قبل أن يهاجمه بعضهم

هاجم متظاهرون مساء الجمعة مقر شبكة "سي أن أن" الإخبارية في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا الأميركية، وألقوا على مدخله مفرقعات نارية، ورشقوا واجهته الزجاجية بالحجارة.

و أسفر الهجوم عن أضرار في الجزء الأمامي من المبنى وفي مدخله حين كان يتحصن عناصر من الشرطة، كما تصوره مقاطع الفيديو التينشرتها الشبكة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تعليق على الحادثة، انتقدت عمدة أتلنتا كيشا لانس بوتومز الاعتداء على مركز سي أن أن، وقالت في مؤتمر صحفي "لقد أخزيتم هذه المدينة" ثم تابعت متوجهة بكلامها للذين هاجموا مركز الشبكة الإخبارية "بهجومك على المركز، أنت تخزي ذكرى جورج فلويد وكل شخص آخر قُتل في هذا البلد".

وقالت بخصوص مقر المحطة الإخبارية  "لقد شوه مبنى سي أن أن، لقد بدأ تيد تورنر مبنى سي أن ان في أتلانتا، قبل 40 عامًا لأنه آمن بنا كمدينة".

ولفتت في سياق حديثها إلى جهود وسائل الإعلام في تغطية الاحتجاجات وإيصال المعلومة للعالم وخصت بالذكر شبكة سي أن أن.

وبدأت الاحتجاجات التي جاءت ردا على وفاة جورج فلويد، وهو مواطن أميركي من أصول أفريقية، قتل في 25 مايو في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، في جو سلمي في وقت سابق بعد الظهر عندما تجمعت الحشود في حديقة سينتينيال الشهيرة في أتلانتا.

وفي حدود السادسة مساء، بدأ المتظاهرون بالتحرك نحو مركز "سي أن أن" حيث كانت عناصر الشرطة مجتمعة، ثم تضاعف عدد المحتجين في محيط المركز، ما تطلب استدعاء قوات مساعدة إضافية، تقول شبكة "سي أن أن" في موقعها عل الإنترنت.

بعد ذلك، انهال المتظاهرون على مركز الشبكة بالحجارة، وشوهد محتجون وهم يقومون بتخريب شعار "سي أن أن" على الواجهة، وتم كسر زجاج المبنى ومدخل المركز بالكامل.

وشوهد رجل يكسر الزجاج داخل المركز بواسطة لوح تزلج.

وفي غمرة ذلك سمع المتظاهرون وهم يرددون شعارات مناهضة لوسائل الإعلام.

يذكر ان شبكة سي أن أن، واجهت العديد من المشاكل اليوم الجمعة، فقبل اقتحام مركزها الإخباري وسط أتلنتا، تعرض مراسل لها للتوقيف من طرف رجال الشرطة، أثناء تقديم تقرير حي صباح الجمعة في مينيابوليس خلال تغطيته للاحتجاجات المستمرة، وتم الإفراج عن الصحفي بعد ساعة تقريبًا من اعتقاله.

وأثار مقتل المواطن جورج فلويد أثناء توقيفه، اضطراباتٍ واسعة دفعت الحرس الوطني الأميركي إلى نشر 500 من عناصره في مدينة منيابوليس لإعادة الهدوء إليها.

وكانت معظم التظاهرات سلمية في البداية. وأقامت قوات الشرطة سلاسل لاحتواء الحشود. لكن جرت صدامات وعمليات نهب لحوالى ثلاثين متجرا وأضرمت حرائق، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع أمام المركز الذي كان يعمل فيه العناصر المتّهمون بالتسبّب بموت الرجل الأسود.

وبدأت التظاهرات قبيل مساء الخميس بعدد كبير من المحتجّين الذين وضعوا كمّامات واقية من فيروس كورونا المستجدّ، بينما تحدّثت شرطة مدينة سانت بول المجاورة عن أضرار وسرقات أيضًا.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب الجمعة أنّه تحدّث إلى عائلة فلويد. وقال في البيت الأبيض "أتفهّم الألم"، مضيفاً "عائلة جورج لها الحقّ في العدالة". وتابع "إنّ سكّان مينيسوتا لهم الحقّ في الأمن"، في إشارة منه إلى أعمال الشغب التي تشهدها الولاية.

واعتبر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما من جهته الجمعة، أنّ وفاة فلويد يجب ألا تُعتبر "أمرًا عاديًّا" في الولايات المتحدة في عام 2020.

وأضاف أوّل رئيس أسود للولايات المتحدة "إذا أردنا أن يكبر أولادنا في بلد يكون على مستوى أعظم قيَمه، بإمكاننا ويجب علينا القيام بما هو أفضل".

ونشر أوباما بيانه على تويتر، موضحًا أنّه بحث مع أصدقاء له في الأيام الماضية الفيديو الذي أظهر آخر لحظات فلويد البالغ من العمر 46 عاما وهو "يلفظ أنفاسه ووجهه أرضا على الأسفلت تحت ركبة شرطي"

الحرة - واشنطن

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"صعبة المنال".. مراكز السيطرة على الأمراض تصدر توصيات بشأن العودة للعمل من المكاتب

الحرة / ترجمات - واشنطن
30 مايو 2020
سترافق العودة إلى العمل من المكاتب إجراءات دقيقة لتجنب عدوى كورونا.
سترافق العودة إلى العمل من المكاتب إجراءات دقيقة لتجنب عدوى كورونا.

أصدرت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) مجموعة من التوصيات المتعلقة بترتيبات العودة إلى المكاتب بمناسبة أعادة الفتح التدريج للاقتصاد وتخفيف قيود الحجر الصحي التي فرضتها مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ومن بين أهم التوصيات التي أصدرتها "سي دي سي"، الفحص اليومي لدرجة حرارة المستخدمين، وضمان عدم استخدامهم لوسائل النقل العام، ووضع دروع بلاستيكية شفافة على واجهات المكاتب تحصنا من رذاذ الفم، إلى غير ذلك من التوجيهات التي وصفتها صحيفة "نيويورك تاميز" بالصعبة، والتي تجعلك تفضل البقاء في المنزل والعمل عن بعد.

"سي دسي سي" أوصت كذلك بضرورة أن تكون المكاتب على بعد ستة أقدام بين بعضها، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، فيجب على أصحاب العمل التفكير في إقامة دروع بلاستيكية حول المكاتب.

كما توصي "سي دي سي" أصحاب المؤسسات بمنع الجلوس في الأماكن المشتركة داخل المباني وفرض ارتداء أقنعة الوجه في جميع الأوقات.

وهذه المبادئ التوجيهية، بحسب متابعين "ستؤدي إلى إعادة تشكيل تجربة العمل في الشركات بالكامل".

خبراء قالوا إن تلك التوصيات ستعيد النظر في رؤية الموظفين لطريقة تنقلهم للعمل، إذ سيقرر معظمهم القيادة للالتحاق بالعمل بأنفسهم، بدلاً من أخذ وسائل النقل الجماعي أو تجميع السيارات، لتجنب التعرض المحتمل للفيروس.

والتوصيات لا تتوقف على ما يمكن للموظف القيام به لتوخي الحذر الشديد من عدوى كوفيد- 19، بل تذهب إلى حد االمطالبة بتغيير جميع أشكال تقديم الخدمات المطعمية في المكاتب.

توصيات "سي دي سي" ترى بضرورة إلغاء مقترحات الوجبات، وصناديق الاختيار والاقتصار على تقديم معلبات موجهة لكل مستخدم وتكون شخصية في أدق تفاصيلها.

تقول الإرشادات: "يجب استبدال كل شيء يتعرض للمس من طرف أكثر من شخص، مثل أواني القهوة، ومبردات المياه، والوجبات الخفيفة بالجملة، ببدائل مثل المواد المعبأة مسبقًا، والتي تقدم خدمة واحدة وغير اختيارية".

صحيفة "نيويورك تايمز" وصفت بعض تلك التوصيات بـ"صعبة المنال" وكتبت 
"بعض الحدود التي وضعتها سي دي سي غير عملية، إن لم تكن شبه مستحيلة، مثل الحد من استخدام المصاعد للحفاظ على التباعد الاجتماعي على الأقل 6 أقدام".

وتأتي هذه التوصيات بالموازاة مع بدء عمليات إعادة الفتح في بعض الولايات، حيث يتم إعادة فتح المتاجر والمطاعم والشواطئ والحدائق على مراحل.

لكن موظفي المكاتب على جميع المستويات يواصلون العمل من المنزل في الغالب.

ويبقى قائما الانقسام بشأن إعادة فتح الاقتصاد في الولايات المتحدة فيما لم تجر السيطرة تماماً على الوباء، حتى داخل الحكومة. 

ويضغط الرئيس دونالد ترامب من أجل إطلاق عجلة الاقتصاد، داعياً حكام الولايات الديمقراطيين إلى "تحرير" ولاياتهم، رغم تحذيرات المستشارين العلميين لحكومته. 

وحذر كبير خبراء الحكومة الأميركية حول الوباء الدكتور أنطوني فاوتشي قبل فترة من ظهور بؤر عدوى جديدة خارجة عن السيطرة، ومن "موجة ثانية" من الإصابات في حال تم التسرع برفع العزل. 

الحرة / ترجمات - واشنطن