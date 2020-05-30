أميركا

تشريح جثة فلويد يكشف مفاجأة في سبب الوفاة

الحرة / ترجمات - واشنطن
30 مايو 2020
تسببت وفاة فلويد في اندلاع شرارة احتجاجات عنيفة في ولاية مينيسوتا، سرعان ما امتدت إلى مدن وولايات أميركية أخرى
تسببت وفاة فلويد في اندلاع شرارة احتجاجات عنيفة في ولاية مينيسوتا، سرعان ما امتدت إلى مدن وولايات أميركية أخرى

أفاد تقرير الطب الشرعي الأولي بأن الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد ربما يكون قد توفي نتيجة مشاكل صحية وتناول الكحول، وليس نتيجة الاختناق الناجم عن قيام شرطي بالضغط على عنقه أثناء اعتقاله.

وقال موقع "بزنس إنسايدر" إن تقرير التشريح الأولي لجثة فلويد يظهر أنه "لم تكن هناك نتائج مادية تدعم تشخيص الاختناق".

وبدلا عن ذلك، أشار التقرير إلى أن "التأثير المشترك، لقيام الشرطي بتقييد فلويد والظروف الصحية للضحية ومواد مسكرة محتملة وجدت في دمه، ساهمت جميعها على الأرجح في وفاته".

وبحسب التقرير، كانت لدى فلويد مشاكل صحية أساسية، بما في ذلك داء الشريان التاجي وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

وتوفي فلويد أثناء اعتقاله الاثنين الماضي في مدين مينيابوليس بولاية مينيسوتا، بعد أن قام ضابط شرطة يدعى ديريك شوفين بتثبيته على الأرض والضغط بركبته على عنقه لمدة تسع دقائق تقريبا.

وأظهرت لقطات مصورة للحادث فلويد وهو يستنجد ويتحدث بصوت منخفض "لا أستطيع التنفس"، فيما تؤكد التقارير أنه لم يقاوم الاعتقال.

وتفيد شكوى جنائية صدرت الجمعة بأن فلويد ظل ساكنا عن الحركة لمدة ثلاث دقائق قبل أن يقوم الشرطي برفع ركبته عن عنقه.

وتخطط أسرة فلويد لإجراء تشريح مستقل جديد لجثته.

ووجهت السلطات في مدينة مينيابوليس تهمة القتل من الدرجة الثالثة والقتل غير المتعمد للشرطي، وهو أمر ترفضه عائلة الضحية وتطالب بتشديد التهمة وجعلها القتل من الدرجة الأولى.

وفي حال تمت إدانته، فقد يواجه عقوبة تصل إلى 25 عاما في السجن بتهمة القتل من الدرجة الثالثة، وما يصل إلى 10 سنوات في السجن بتهمة القتل غير المتعمد من الدرجة الثانية.

وتسببت وفاة فلويد في اندلاع شرارة احتجاجات عنيفة في ولاية مينيسوتا، سرعان ما امتدت إلى مدن وولايات أميركية أخرى.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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تسببت وفاة فلويد في اندلاع شرارة احتجاجات عنيفة في ولاية مينيسوتا، سرعان ما امتدت إلى مدن وولايات أميركية أخرى
أميركا

تشريح جثة فلويد يكشف مفاجأة في سبب الوفاة

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أميركا

مفاجأة مدوية في قضية مقتل فلويد.. الشرطي والضحية عملا معا

الحرة / ترجمات - واشنطن
30 مايو 2020
مالكة ملهى ليلي تقول إن فلويد وشوفين قد عملا معا لديها في نفس المكان
مالكة ملهى ليلي تقول إن فلويد وشوفين قد عملا معا لديها في نفس المكان

مفاجأة مدوية في قضية وفاة الأميركي الأسود جورج فلويد بسبب عنف الشرطي ديريك شوفين، فجرتها صاحبة ملهى ليلي، قالت إن كلا من فلويد وشوفين كانا يعملان معا كحراس أمن.

وعمل كل من فلويد وشوفين كحراس أمن في ملهى "إلنوفو روديو" الليلي في مدينة مينيابولس بولاية مينيسوتا الأميركية، بحسب مايا سانتاماريا، المالكة السابقة للملهى الليلي.

ووصفت سانتاماريا فلويد بأنه "رجل عظيم" عُرف بابتسامته الكبيرة، وقد عمل كحارس أمن إضافي في أيام الثلاثاء من كل أسبوع، فيما عمل شوفين كضابط شرطة خارج الخدمة للنادي لمدة 17 عاما تقريبا.

وقالت سانتا ماريا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية إنها لا تستطيع القول بإن الاثنين كانا يعرفان بعضهما، مضيفة "لقد عملنا معا في النادي في أوقات مختلفة، وبالتأكيد في ليالي الثلاثاء سواء في داخل أو خارج النادي، كنا جميعا نعمل في نفس الفريق".

وتابعت المالكة السابقة للملهى الليلي قائلة "لقد عملنا جميعا معا في ليال بعينها، وكانا قد مرا ببعضهما البعض".

ويواجه شوفين تهمة قتل من الدرجة الثالثة وتهمة القتل غير العمد، بعدما ظهر في فيديو يضع ركبته على رقبة فلويد الذي توفي بعدها بدقائق.

واندلعت احتجاجات في عدد من المدن بعد انتشار فيديو فلويد، حيث تحول بعضها إلى أعمال عنف، وأحرق المتظاهرون ونهبوا المباني في مينابوليس، بما في ذلك دائرة شرطة.

الحرة / ترجمات - واشنطن