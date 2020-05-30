أميركا

لماذا لم تعلق فيسبوك على تغريدة ترامب كما فعلت تويتر؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
30 مايو 2020
ترامب وقع أمرا تنفيذيا بشأن مواقع التواصل الاجتماعي
ترامب وقع أمرا تنفيذيا بشأن مواقع التواصل الاجتماعي

بعد ساعات من وضع موقع تويتر إشارة على تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بخصوص أحداث مينيابوليس، تساءل البعض عن موقف فيسبوك من منشور ترامب.

وكان الرئيس قد غرد صباح الجمعة، متعهدا بإرسال الحرس الوطني إلى مديمة مينيابوليس بولاية مينيوتا من أجل احتواء الاحتجاجات العنيفة هناك على خلفية مقتل جورج فلويد، مذيلا إياها بجملة "عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار، شكرا".

وقد علق موقع تويتر على تغريدة ترامب بقولها  "هذه التغريدة قد خرقت قواعد تويتر بشأن تمجيد العنف. رغم ذلك، قرر تويتر أنه قد يكون الجمهور مهتما بإبقائها متاحة".

موقف تويتر من تغريدة ترامب طرحت سؤالا بخصوص رد فعل فيسبوك والذي ترك التغريدة دون أي رد، ما دفع الشركة إلى إصدار بيان الجمعة لتبيان حقيقة موقفها، بحسب موقع "تك كرانش".

وقال الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ إن الشركة لن تتخذ إجراء ضد منشور ترامب، مبررا ذلك بقوله "نعتقد أن الناس تحتاج إلى أن تعرف ما إذا كانت الحكومة تخطط لنشر القوة".

وأضاف زوكربيرغ "بعكس تويتر، ليس لدينا سياسة وضع تحذير في مقدمة المنشورات التي ربما تحض على العنف، لأننا نعتقد إذا كان المنشور يحض على العنف، فإنه تجب إزالته، سواء كان يستحق النشر من الناحية الإخبارية أو كان مصدره سياسيا".

وكانت إدارة تويتر قد بررت إجراءها ضد تغريدة ترامب بقولها "هذه التغريدة، تنتهك سياستنا فيما يتعلق بتمجيد العنف استنادا إلى السياق التاريخي في السطر الأخير، وصلتها بالعنف، واحتمالية أن تلهم بأحداث مماثلة كالتي تحدث اليوم".

وكان ترامب قد وقع الخميس أمرا تنفيذيا خاصا بشركات التواصل الاجتماعي، وقال في مؤتمر صحفي إنه يوفر "الحماية لحرية التعبير"، عقب إشارة وضعتها تويتر على تغريدات للرئيس تدعو المتابعين لتقصي الحقائق.

وقال قبل التوقيع: "نحن هنا اليوم للدفاع عن حرية التعبير من أحد أكبر المخاطر".

وأضاف أن "ما تتحقق تويتر من صحته أو تتجاهله ليس أكثر من نشاط سياسي وهو أمر غير ملائم".

وباتت المواجهة بين ترامب وتويتر على أشدها عندما هدد الرئيس الأميركي بإغلاق وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن وضعت المنصة الثلاثاء علامة على اثنتين من تغريداته تشكك في مصداقيتهما.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أميركا

أعمال شغب وحرق مقر للشرطة.. عمدة مينابوليس في مرمى انتقادات

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لماذا لم تعلق فيسبوك على تغريدة ترامب كما فعلت تويتر؟

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أميركا

أعمال شغب وحرق مقر للشرطة.. عمدة مينابوليس في مرمى انتقادات

أسوشيتد برس
30 مايو 2020
جاكوب فراي يواجه انتقادات
جاكوب فراي يواجه انتقادات

يواجه جاكوب فراي، عمدة مدينة مينابوليس الأميركية التي تشهد أعمال شغب منذ نحو أربعة أيام انتقادات لطريقة تعامله مع الأزمة، وأثيرت تساؤلات حول مدى قدرة المدينة على احتواء الموقف رغم نشر قوات الحرس الوطني فيها.

واندلعت احتجاجات في عدد من المدن الأميركية، خاصة مينابوليس، بعد انتشار فيديو مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض، ونهب محتجون متاجر وأحرقوا بنايات من بينها الدائرة الثالثة لشرطة مينابوليس.

وكالة أسوشييتد برس في تقريرها حول الموضوع قالت إن "قيادة" فراي (38 عاما) للأزمة أصبحت "محل تساؤل" بعد إخفاق الشرطة في احتواء أعمال النهب والشغب والحرائق التي استمرت ثلاث ليال متتابعة في أعقاب وفاة فلويد.

وأقر عمدة المدينة الذي يتولى ولايته الأولى بأنه أمر بإخلاء مقر الشرطة المشار إليه خشية اندلاع اشتباكات بين أفراد الشرطة والمحتجين الغاضبين، وهو ما اعتبره البعض تساهلا من جانبه مع أعمال الشغب وبمثابة تسليم لدائرة الشرطة لهم.

وفي صباح اليوم التالي لحرق المقر، ظهر فراي في لقاء تلفزيوني للرد على الأسئلة حول هذا الأمر ونفى المزاعم بأنه "راض عن السماح باحتلال المدينة" من قبل المحتجين. 

آري جاكوبس أستاذ العلوم السياسية بجامعة مينيسوتا قال لوكالة أسوشييتد برس إن التخلي عن مركز الشرطة "أرسل رسالة قوية" مفادها أن المدينة ليست تحت السيطرة.

جوناثان وينهاغن، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة مينابوليس الإقليمية قال إن بعض الشركات التي تضررت من الاعتداءات الأخيرة كانت تعاني بالفعل بسبب جائحة كوفيد-19، لكنه يعتقد أن العمدة قدم أشياء إيجابية أهمها طلب المساعدة من الحرس الوطني وفرض حظر تجول ليلتي الجمعة والسبت.

لكن مواقع التواصل الاجتماعي حفلت في الأيام الماضية بانتقادات لطريقة استجابة رئيس البلدية لأعمال العنف رغم تفعيل الحرس الوطني.

وواجه فراي هجوما من قبل حاكم الولاية تيم والز الذي انتقد "الفشل الذريع" للمدينة في التعامل مع الأزمة مشيرا إلى أن سلطات الولاية تولت زمام الأمر، لكن والز نفسه عاد يوم السبت ليؤكد أنه ليس هناك ما يكفي من الأفراد للتعامل مع الاحتجاجات وأعلن التحرك لنشر قوات إضافية.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصف فاري أيضا بأنه "عمدة اليسار الراديكالي الضعيف جدا" وهدد بالتدخل لحل الأزمة.

ويتساءل بعض المراقبين عما إذا كان تعامله مع الأزمة سيؤثر سلبا على حظوظ إعادة انتخابه العام المقبل، مع العلم أنه انتخب في هذا المنصب في 2018.

ويواجه الشرطيديريك شوفين المتهم بقتل فلويد تهمة "القتل من الدرجة الثالثة" وتهمة "القتل غير العمد"، بعدما ظهر في فيديو يضع ركبته على رقبة فلويد الذي توفي بعدها بدقائق.

أسوشيتد برس