حقق ملايين المشاهدات.. فيديو يرصد دينزل واشنطن وهو يحمي رجلا أسود خلال اعتقاله على يد الشرطة

حقق مقطع فيديو يظهر فيه الممثل الأميركي دينزل واشنطن، ورجل وعناصر من الشرطة مشاركات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء الفيديو الذي لاقى انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي أياما من مقتل الشاب الأسود جورج فلويد على يد رجل شرطة أبيض في ولاية مينيسوتا الأميركية، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في الولايات المتحد.

وشارك لاعب كرة السلة الأميركي، ريكس شابمان، الفيديو عبر حسابه على تويتر، حيث ظهر واشنطن مرتديا كمامة خلال مخاطبته لرجل أسود واثنين من رجال الشرطة.

وقال شابمان في تغريدته إن "دينزل واشنطن رأى حالة فوضى في ساوث هوليوود في لوس أنجلوس بين الشرطة ورجل مشرد بائس غير مسلح. فترجل من سيارته وجعل من نفسه حاجزا بين الرجل والشرطة. وتم اعتقال الرجل بسلام".

Denzel Washington saw a commotion in West Hollywood with cops and an unarmed distressed homeless man. He got out of his car and served as a barrier between the man and the police — helping to diffuse a tense situation. This man was arrested safely.🌎❤️ pic.twitter.com/4UyYdX1vT6

وأظهر الفيديو واشنطن وهو يحمل علبة من كمامات الوجه خلال تقييد الشرطة يدي الرجل المشرد وراء ظهره.

وانتشر على تويتر مقطع فيديو آخر لرجل شرطة يتحدث عن الموقف، الذي أكد وقوعه متحدث باسم واشنطن لصحيفة "يو أس أيه توداي".

وبحسب الشرطي، فقد كان واشنطن يقود سيارته عندما رأى الرجل المشرد على الطريق، الأمر الذي أثار قلقه حيال سلامة المشرد، فسارع بالتوقف لمساعدته.

وقال الشرطي إن واشنطن أعطى المشرد كمامة ليرتديها ووضع كمامات إضافية في جيبه.

Want 2 know what really happened with #DenzelWashington and the #LAPD last week while he was being a #goodsamaritan ? Get the real story : this is how an encounter with the cops is supposed to end #turnyourclicksintocash pic.twitter.com/Vcy2ybq9tk