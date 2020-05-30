أميركا

مفاجأة مدوية في قضية مقتل فلويد.. الشرطي والضحية عملا معا

الحرة / ترجمات - واشنطن
30 مايو 2020
مالكة ملهى ليلي تقول إن فلويد وشوفين قد عملا معا لديها في نفس المكان
مالكة ملهى ليلي تقول إن فلويد وشوفين قد عملا معا لديها في نفس المكان

مفاجأة مدوية في قضية وفاة الأميركي الأسود جورج فلويد بسبب عنف الشرطي ديريك شوفين، فجرتها صاحبة ملهى ليلي، قالت إن كلا من فلويد وشوفين كانا يعملان معا كحراس أمن.

وعمل كل من فلويد وشوفين كحراس أمن في ملهى "إلنوفو روديو" الليلي في مدينة مينيابولس بولاية مينيسوتا الأميركية، بحسب مايا سانتاماريا، المالكة السابقة للملهى الليلي.

ووصفت سانتاماريا فلويد بأنه "رجل عظيم" عُرف بابتسامته الكبيرة، وقد عمل كحارس أمن إضافي في أيام الثلاثاء من كل أسبوع، فيما عمل شوفين كضابط شرطة خارج الخدمة للنادي لمدة 17 عاما تقريبا.

وقالت سانتا ماريا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية إنها لا تستطيع القول بإن الاثنين كانا يعرفان بعضهما، مضيفة "لقد عملنا معا في النادي في أوقات مختلفة، وبالتأكيد في ليالي الثلاثاء سواء في داخل أو خارج النادي، كنا جميعا نعمل في نفس الفريق".

وتابعت المالكة السابقة للملهى الليلي قائلة "لقد عملنا جميعا معا في ليال بعينها، وكانا قد مرا ببعضهما البعض".

ويواجه شوفين تهمة قتل من الدرجة الثالثة وتهمة القتل غير العمد، بعدما ظهر في فيديو يضع ركبته على رقبة فلويد الذي توفي بعدها بدقائق.

واندلعت احتجاجات في عدد من المدن بعد انتشار فيديو فلويد، حيث تحول بعضها إلى أعمال عنف، وأحرق المتظاهرون ونهبوا المباني في مينابوليس، بما في ذلك دائرة شرطة.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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مالكة ملهى ليلي تقول إن فلويد وشوفين قد عملا معا لديها في نفس المكان
أميركا

مفاجأة مدوية في قضية مقتل فلويد.. الشرطي والضحية عملا معا

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اندلعت احتجاجات في عدد من المدن تحول بعضها إلى أعمال عنف
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ترامب يعلق على أحداث الشغب.. ويوجه الاتهام لمن يقف وراءها

الحرة - واشنطن
30 مايو 2020
اندلعت احتجاجات في عدد من المدن تحول بعضها إلى أعمال عنف
اندلعت احتجاجات في عدد من المدن تحول بعضها إلى أعمال عنف

عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إلى التغريد عن أحداث الشغب التي تشهدها بعض المدن الأميركية احتجاجا على مقتل أميركي أسود جراء عنف الشرطة أثناء اعتقاله.

وكتب  ترامب "هذه مجموعات منظمة لا علاقة لها بمقتل جورج فلويد، محزن" في إشارة إلى مثيري الشغب الذين أحرقوا ودمروا الممتلكات.

واندلعت احتجاجات في عدد من المدن تحول بعضها إلى أعمال عنف، وأحرق المتظاهرون ونهبوا المباني في مينابوليس، بما في ذلك دائرة شرطة.

وقال ترامب سابقا: "لدينا متظاهرون سلميون وندعم حقوق المتظاهرين السلميين، لا يمكننا السماح لموقف مثل ما حدث في مينابوليس بالهبوط بنا إلى أبعد من هذا".

ووصف ترامب ما يحدث بـ"حالة انعدام القانون والفوضى".

وتوفي فلويد، وهو مواطن أميركي أسود، بعد أن وضع الضابط ديريك تشوفين، كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام، ركبته بقوة على عنق فلويد لمدة سبع دقائق على الأقل.

الحرة - واشنطن