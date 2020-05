مفاجأة مدوية في قضية مقتل فلويد.. الشرطي والضحية عملا معا

عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إلى التغريد عن أحداث الشغب التي تشهدها بعض المدن الأميركية احتجاجا على مقتل أميركي أسود جراء عنف الشرطة أثناء اعتقاله.

وكتب ترامب "هذه مجموعات منظمة لا علاقة لها بمقتل جورج فلويد، محزن" في إشارة إلى مثيري الشغب الذين أحرقوا ودمروا الممتلكات.

These are “Organized Groups” that have nothing to do with George Floyd. Sad!