احتجاجات الولايات المتحدة تتوسع.. قتيل وإصابة 13 ضابط أمن واعتقال 1300 متظاهر

فتحت السلطات الأميركية تحقيقات في حوادث إطلاق نار متعددة، أدت إلى وفاة شخص، وإصابة أكثر من 13 ضابط أمن أثناء المظاهرات المنددة بوفاة جورج فلويد على يد شرطيين في مينيسوتا.

وأكد راندال تيلور، قائد شرطة مدينة إنديانابوليس، أن إطلاق النار تم في وقت متأخر من الليل، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى، كما أكدت الشركة أن الضباط لم يشاركوا في هذه الحادثة.

#IMPDNOW: we are investigating multiple shootings Downtown. These are NOT officer-involved incidents. IMPD officers have not fired shots tonight. pic.twitter.com/cnRbrZuFG0