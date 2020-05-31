الاحتجاجات الأميركية تثير قلق خبراء الصحة: كورونا لم ينته بعد

أدت الاحتجاجات الواسعة التي تجتاح المدن الأميركية في أعقاب قتل الشرطة لرجل أسود في ولاية مينيسوتا، إلى تخوف خبراء الصحي من أن تؤدي الحشود الضخمة إلى موجة جديدة من حالات العدوى بفيروس كورونا.

وقام بعض المحتجين في التظاهرات بتوزيع أقنعة وكمامات على المتواجدين، محذرين إياهم من التعرض لخطر الإصابة بالفيروس.



وقال عمدة أتلانتا كيشا لانس بوتومز، مساء السبت: "إذا كنت في الخارج الليلة الماضية، فربما تحتاج إلى الخضوع لاختبار فحص كورونا هذا الأسبوع، كورونا لم ينته بعد ولا تزال هناك جائحة في أميركا".



كما انتقد حاكم ولاية مينيسوتا المتظاهرين وقال: "لم يتبعوا سياسة التباعد الاجتماعي أو يرتدون الأقنعة".

وقالت سبينس إنغرام بعد مسيرة مع محتجين آخرين إلى مبنى الكابيتول في أتلانتا: "ليس من المقبول أننا في خضم جائحة علينا أن نخاطر هنا بحياتنا، لكن عليّ أن أتظاهر وأكافح من أجل حياتي طوال الوقت".

وقالت إنها مصابة بالربو وكانت قلقة من الإصابة بالفيروس، لكنها أكدت أنها إنها شعرت دائمًا أن حياتها معرضة للتهديد من قبل الشرطة وكان عليها الاحتجاج على ذلك.

هذه الاحتجاجات تثير قلق خبراء الصحة الذين يخشون من حاملي الفيروس الصامتين الذين ليس لديهم أعراض ولكن يمكن أن ينقلوا العدوى عن غير قصد في التجمعات.

إشارة إلى ان الولايات المتحدة هي الأكثر تضررا من تفشي الفيروس مع أكثر من 1.7 مليون حالة إصابة وأكثر من 100 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز.

