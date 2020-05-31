أميركا

الاحتجاجات الأميركية تثير قلق خبراء الصحة: كورونا لم ينته بعد

الحرة / وكالات - دبي
31 مايو 2020
الاحتجاجات تثير قلق خبراء الصحة
الاحتجاجات تثير قلق خبراء الصحة

أدت الاحتجاجات الواسعة التي تجتاح المدن الأميركية في أعقاب قتل الشرطة لرجل أسود في ولاية مينيسوتا، إلى تخوف خبراء الصحي من أن تؤدي الحشود الضخمة إلى موجة جديدة من حالات العدوى بفيروس كورونا.

وقام بعض المحتجين في التظاهرات بتوزيع أقنعة وكمامات على المتواجدين، محذرين إياهم من التعرض لخطر الإصابة بالفيروس.
 
وقال عمدة أتلانتا كيشا لانس بوتومز، مساء السبت: "إذا كنت في الخارج الليلة الماضية، فربما تحتاج إلى الخضوع لاختبار فحص كورونا هذا الأسبوع، كورونا لم ينته بعد ولا تزال هناك جائحة في أميركا".
 
كما انتقد حاكم ولاية مينيسوتا المتظاهرين وقال: "لم يتبعوا سياسة التباعد الاجتماعي أو يرتدون الأقنعة".

وقالت سبينس إنغرام بعد مسيرة مع محتجين آخرين إلى مبنى الكابيتول في أتلانتا: "ليس من المقبول أننا في خضم جائحة علينا أن نخاطر هنا بحياتنا، لكن عليّ أن أتظاهر وأكافح من أجل حياتي طوال الوقت".

وقالت إنها مصابة بالربو وكانت قلقة من الإصابة بالفيروس، لكنها أكدت أنها إنها شعرت دائمًا أن حياتها معرضة للتهديد من قبل الشرطة وكان عليها الاحتجاج على ذلك.

هذه الاحتجاجات تثير قلق خبراء الصحة الذين يخشون من حاملي الفيروس الصامتين الذين ليس لديهم أعراض ولكن يمكن أن ينقلوا العدوى عن غير قصد في التجمعات.

إشارة إلى ان الولايات المتحدة هي الأكثر تضررا من تفشي الفيروس مع أكثر من 1.7 مليون حالة إصابة وأكثر من 100 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز.
 

الحرة / وكالات - دبي

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مستشهدة بوفاة لوثر كينغ وبحضور ابنته.. عمدة أتلانتا تناشد المتظاهرين العودة للمنازل

الحرة / ترجمات - دبي
31 مايو 2020
عمدة أتلانتا تناشد المتظاهرين بالعودة للمنازل
عمدة أتلانتا تناشد المتظاهرين بالعودة للمنازل

بعد تفاقم الاحتجاجات وأعمال العنف في المدن الأميركية، ناشدت عمدة أتلانتا كيشا لانس بوتومز، المتظاهرين العودة لمنازلهم، مستشهدة بروح بـ مارتن لوثر كنيغ، وما حدث بعد وفاته في مدينة أتلانتا مسقط رأسه من هدوء نسبي بعكس باقي المدن الأميركية التي اشتعلت، وفقاً لموقع صوت أميركا.

وقالت بوتومز: "عندما اغتيل الدكتور كينغ- الذي قاد حركة الحقوق المدنية من منتصف الخمسينيات حتى اغتياله عام 1968- نحن لم نفعل هذا لمدينتنا، إذا كنت تهتم بهذه المدينة فعد إلى المنزل".

وتابعت بوتومز وهي محاطة بابنة كينغ، برنيس كينغ، ومغنيا الراب تي آي وكيلر مايك: "إنكم تسيئون لحياة جورج فلويد وكل شخص آخر قُتل في هذا البلد، بينما قال مايك وهو يبكي: "لا يجب أن نحرق منازلنا، لأنه إذا فقدنا أتلانتا، فماذا لدينا؟"

وكانت مدينة أتلانتا شهدت خلال الساعات الماضية اضطرابات واشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، كما اعتدى المتظاهرون على مبنى قناة "سي إن إن".

وأضافت بوتومز: "أنا أم لأربعة أطفال سود في أميركا، أحدهم يبلغ من العمر 18 عامًا، عندما شاهدت حادث فلويد، تأذيت كأم".

وأشارت بوتومز إلى أنها عندما سمعت بالاحتجاجات، اتصلت بابنها لمعرفة مكانه، وقالت: "اخبرته أنه لا يمكنني حمايتك، ولا يجب أن يخرج الأولاد السود اليوم".

وأعلن مسؤولو أتلانتا عن حريق في مطعم ديل فريسكو في حي باكهيد، على بعد عدة أميال شمالي موقع الاحتجاج بوسط المدينة، مشيرين إلى أن طواقم الإنقاذ لم تتمكن من الوصول إلى الحريق لوجود المتظاهرين هناك.

من جانبه، صرح تي غى دوكلو، السكرتير الصحفي الوطني لحملة جو بايدن أن شغف بوتومز وتعاطفها وقيادتها القوية والثابتة تظهر خلال هذه اللحظة العصيبة، وأن مدينة أتلانتا محظوظة لأنها تقود المدينة خلال هذه الفترة.

كما أكد ممثل جورجيا دوج كولينز، وهو حليف جمهوري محافظ للرئيس دونالد ترامب، أن بيانها كان قويا.

يذكر أنه منذ عدة أيام تشهد العديد من المدن الأميركية اضطرابات بعد وفاة رجل أسود يدعى جورج فلويد، بعد توقيفه بعنف من قبل شرطيين بولاية مينيسوتا.

وأظهر مقطع فيديو الشرطي وهو يضع ركبته فوق رقبة الرجل الذي قال للشرطي: "لا أستطيع التنفس لا أستطيع التنفس.. لا تقتلني"، وبعد ما تم وضعه في الأصفاد، لوحظ أن الرجل الأربعيني قد فقد وعيه، فتم استدعاء الإسعاف ونقله إلى المستشفى حيث توفي بعد ذلك بوقت قصير.

وأعلنت سلطات مينيسوتا، الجمعة، القبض على الشرطي المتهم، ووجهت إليه تهمة "القتل" له، فيما فرضت مينابوليس حظر التجول.

الحرة / ترجمات - دبي