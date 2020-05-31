أميركا

الاضطرابات في لوس أنجلوس.. فيديو يظهر إحراق وتدمير آليات الشرطة

الحرة - دبي
31 مايو 2020
المتظاهرون يشعلون النار في سيارات الشرطة في لوس أنجلوس
المتظاهرون يشعلون النار في سيارات الشرطة في لوس أنجلوس

أقدم متظاهرون على تدمير وحرق عدة آليات للشرطة في لوس أنجلوس، وذلك خلال الاحتجاجات المستمرة منذ مقتل الأميركي من أصول إفريقية جورج فلويد بعدما قام شرطيّ بطرحه أرضًا وتثبيته لدقائق عدّة بينما كان يضغط بركبته على رقبته حتّى لفظ أنفاسه في ولاية مينيسوتا.

ووفقاً لمراسل قناة الحرة في مدينة لوس أنجلوس، قام المتظاهرون بتدمير بعض سيارات الشرطة وحرق بعضها وكتابة عبارات مسيئة على السيارات المدمرة.

وكانت اشتباكات عنيفة وقعت بين قوات مكافحة الشغب وبين المتظاهرين، حيث حاولت القوات الأمنية تفريق المحتجين في تقاطعات الطرق وسط المدينة. 

ونقل المراسل عن ناشطين قولهم إن من قام بهذه الأعمال ليسوا المتظاهرين بل مندسين، كما تداول ناشطون مقاطع فيديو لاحتجاجات سلمية للمتظاهرين في المدينة.

من جانبه، أعلن عمدة لوس أنجلوس، إيريك غراسيتي، حظر تجول في المدينة الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، ابتداء من الساعة الثامنة مساء السبت وحتى الساعة الخامسة والنصف فجر الأحد. 

ودعا إلى إحلال السلام بعد أن قام أشخاص بتسلق باص للنقل العمومي وأشعلوا النار في سيارات الشرطة.

يذكر أنه منذ عدة أيام تشهد العديد من المدن الأميركية اضطرابات بعد وفاة فلويد.

وأظهر مقطع فيديو الشرطي وهو يضع ركبته فوق رقبة الرجل الذي قال للشرطي: "لا أستطيع التنفس لا أستطيع التنفس.. لا تقتلني".

وأعلنت سلطات مينيسوتا، الجمعة، توقيف الشرطي المتهم، ووجهت إليه تهمة "القتل" له، فيما فرضت مينابوليس حظر التجول.

الحرة - دبي

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آخر الأخبار

ترامب يعلن إرجاء قمّة مجموعة السبع: عفا عليها الزمن

فرانس برس
31 مايو 2020
مجموعة السبع لا تمثّل بشكل صحيح ما يحدث في العالم
مجموعة السبع لا تمثّل بشكل صحيح ما يحدث في العالم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيؤجل قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في يونيو في الولايات المتحدة وإنه سيدعو دولا أخرى للانضمام إلى الاجتماع.

وتابع ترامب خلال حديثه مع الصحافيين على متن طائرة الرئاسة "اير فورس وان": "لا اشعر بأن مجموعة السبع تمثّل بشكل صحيح ما يحدث في العالم، إنها مجموعة عفا عليها الزمن".

وأضاف انه يرغب بدعوة روسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند للانضمام إلى قمة موسعة في الخريف، وأشار ترامب إلى ان هذا يمكن أن يحدث في سبتمبر، قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة أو بعدها.

وكان مقررا أن يعقد قادة مجموعة السبع التي ترأسها الولايات المتحدة هذا العام، قمة عبر الفيديو في اواخر يونيو بسبب وباء فيروس كورونا.

ويأمل ترامب في الفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستجرى في الثالث من نوفمبر، ويرغب لذلك في أن تصبح القمة رمزا لتطبيع الوضع الذي يرغب فيه بشدة، مع توقف النشاط الاقتصادي الذي يمكن أن تكون كلفته الانتخابية كبيرة جدا.

فرانس برس