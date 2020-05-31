الاضطرابات في لوس أنجلوس.. فيديو يظهر إحراق وتدمير آليات الشرطة

أقدم متظاهرون على تدمير وحرق عدة آليات للشرطة في لوس أنجلوس، وذلك خلال الاحتجاجات المستمرة منذ مقتل الأميركي من أصول إفريقية جورج فلويد بعدما قام شرطيّ بطرحه أرضًا وتثبيته لدقائق عدّة بينما كان يضغط بركبته على رقبته حتّى لفظ أنفاسه في ولاية مينيسوتا.

ووفقاً لمراسل قناة الحرة في مدينة لوس أنجلوس، قام المتظاهرون بتدمير بعض سيارات الشرطة وحرق بعضها وكتابة عبارات مسيئة على السيارات المدمرة.

وكانت اشتباكات عنيفة وقعت بين قوات مكافحة الشغب وبين المتظاهرين، حيث حاولت القوات الأمنية تفريق المحتجين في تقاطعات الطرق وسط المدينة.

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ونقل المراسل عن ناشطين قولهم إن من قام بهذه الأعمال ليسوا المتظاهرين بل مندسين، كما تداول ناشطون مقاطع فيديو لاحتجاجات سلمية للمتظاهرين في المدينة.

من جانبه، أعلن عمدة لوس أنجلوس، إيريك غراسيتي، حظر تجول في المدينة الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، ابتداء من الساعة الثامنة مساء السبت وحتى الساعة الخامسة والنصف فجر الأحد.

ودعا إلى إحلال السلام بعد أن قام أشخاص بتسلق باص للنقل العمومي وأشعلوا النار في سيارات الشرطة.

RIOTS UNDERWAY IN LOS ANGELES pic.twitter.com/BFTPR4d7AW — Breaking911 (@Breaking911) May 30, 2020

يذكر أنه منذ عدة أيام تشهد العديد من المدن الأميركية اضطرابات بعد وفاة فلويد.

وأظهر مقطع فيديو الشرطي وهو يضع ركبته فوق رقبة الرجل الذي قال للشرطي: "لا أستطيع التنفس لا أستطيع التنفس.. لا تقتلني".

وأعلنت سلطات مينيسوتا، الجمعة، توقيف الشرطي المتهم، ووجهت إليه تهمة "القتل" له، فيما فرضت مينابوليس حظر التجول.