الاعتداء على المراسلين مستمر.. مهاجمة فريق "فوكس نيوز" في واشنطن (فيديو)

تعرض مراسل شبكة "فوكس نيوز" ليلاند فيترت للضرب والمطاردة من قبل المتظاهرين الذين تجمعوا خارج البيت الأبيض في وقت مبكر من يوم السبت كجزء من الاضطرابات التي تشهدها البلاد بعد مقتل جورج فلويد على يد عناصر من شرطة ولاية مينيسوتا.

وقال فيترت لوكالة أسوشيتد برس: "المتظاهرون أطلقوا شتائم بذيئة ضد شبكة فوكس"، وأوضح إنه لم يكن يحمل أي معدات صحافية تابعة للقناة، ولكن رجلا سأله عن الجهة التي يعمل لصالحها من يعمل، بدوره لم يجب، ولكن بعد ذلك صاح الرجل للمتظاهرين الآخرين أن الصحافي من فوكس فتمت مهاجمته.



وأضاف: "إنني أشعر بالفخر لأداء عملي وأن أكون صحفيًا، سنواصل سرد قصتنا وسنتابع ما نقوم به".

BREAKING: Fox News’ @LelandVittert & crew robbed and assaulted while covering protest outside of the White House



pic.twitter.com/dNdemMBbqG — Breaking911 (@Breaking911) May 30, 2020



من جهتها، قالت سوزان سكوت، الرئيس التنفيذي لشركة فوكس نيوز ميديا ، في مذكرة يوم السبت إن "فوكس تتخذ جميع الاحتياطات الأمنية اللازمة لحماية الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات"، وكتبت سكوت: "نحن نعيش حقًا في أوقات غير مسبوقة وحرية الصحافة هي عنصر حيوي في تأسيس مجتمعنا".

CNN وWAVE و أسوشيتد برس

وهذا ليس أول اعتداء على المراسلين ووسائل الإعلام خلال تغطية الاحتجاجات، فقد أقدم بعض المتظاهرين على تحطيم مبنى مكاتب أتلانتا حيث يقع مقر شبكة "CNN"، كما اعتذرت الشرطة في لويزفيل بولاية كنتاكي يوم السبت بعد أن أطلق ضابط الرصاص المطاطي على طاقم أخبار الشبكة.

ويوم الجمعة، ألقي القبض على مراسل CNN عمر جيمينيز وطاقمه المكون من شخصين على الهواء مباشرة أثناء تغطيته لاحتجاجات في مينيابوليس، وتم إطلاق سراحهم بسرعة، واعتذر حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالس للشبكة.

‘The country was seeing what was happening unfold in real time, right before their eyes’— CNN reporter @Omar_Jimenez is speaking out after getting arrested on live TV while reporting on the George Floyd protests in Minneapolis pic.twitter.com/1xBPUrcxZb — NowThis (@nowthisnews) May 30, 2020

في لويزفيل بولاية كنتاكي، كانت WAVE-TV على الهواء تغطي مظاهرة عندما أظهر شريط فيديو ضابط شرطة يصوب بندقية على المراسلة كايتلين روست وطاقمها، واعتذرت جيسي هالاداي المتحدثة باسم شرطة لويزفيل عن الحادث، وقالت إن الشرطة ستراجع مقطع الفيديو بحثًا عن عدم انضباط محتمل.

Police literally opening fire on the free press. pic.twitter.com/g8RMImZLGr — Timothy Burke (@bubbaprog) May 30, 2020

وأصيب اثنان من مصوري وكالة أسوشيتد برس برصاص مطاطي أثناء توثيق الاحتجاجات أحدهما في مينيابوليس يوم الخميس والآخر في لوس أنجلوس يوم الجمعة.

ويتخوّف مسؤولون في نحو عشر مدن من ازدياد أعمال العنف، بعدما أثارت الاحتجاجات على مقتل فلويد بيَد شرطة مينيابوليس هذا الأسبوع غضبًا عارمًا واحتجاجات على إساءة الشرطة معاملة الأميركيّين المتحدّرين من أصل إفريقي.

وتمّ إحراق سيّارات ومراكز تابعة للشرطة في نيويورك ودالاس وأتلانتا وغيرها، كما نُظّمت تظاهرة لساعات أمام البيت الأبيض.

وقال حاكم مينيسوتا تيم فالز إنّه أمر بتعبئة عامّة لعناصر الحرس الوطني في الولاية البالغ عددهم 13 ألفًا، لِلَجم مثيري الشغب الذين ارتكبوا أعمال نهب وأضرموا النار في منطقة سانت بول في مينيابوليس، في خطوة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية.