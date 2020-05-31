أميركا

الاعتداء على المراسلين مستمر.. مهاجمة فريق "فوكس نيوز" في واشنطن (فيديو)

الحرة / وكالات - دبي
31 مايو 2020
هذا ليس أول اعتداء على المراسلين ووسائل الإعلام خلال تغطية الاحتجاجات
هذا ليس أول اعتداء على المراسلين ووسائل الإعلام خلال تغطية الاحتجاجات

تعرض مراسل شبكة "فوكس نيوز" ليلاند فيترت للضرب والمطاردة من قبل المتظاهرين الذين تجمعوا خارج البيت الأبيض في وقت مبكر من يوم السبت كجزء من الاضطرابات التي تشهدها البلاد بعد مقتل جورج فلويد على يد عناصر من شرطة ولاية مينيسوتا.

وقال فيترت لوكالة أسوشيتد برس: "المتظاهرون أطلقوا شتائم بذيئة ضد شبكة فوكس"، وأوضح إنه لم يكن يحمل أي معدات صحافية تابعة للقناة، ولكن رجلا سأله عن الجهة التي يعمل لصالحها من يعمل، بدوره لم يجب، ولكن بعد ذلك صاح الرجل للمتظاهرين الآخرين أن الصحافي من فوكس فتمت مهاجمته.
 
وأضاف: "إنني أشعر بالفخر لأداء عملي وأن أكون صحفيًا، سنواصل سرد قصتنا وسنتابع ما نقوم به".

 
من جهتها، قالت سوزان سكوت، الرئيس التنفيذي لشركة فوكس نيوز ميديا ، في مذكرة يوم السبت إن "فوكس تتخذ جميع الاحتياطات الأمنية اللازمة لحماية الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات"، وكتبت سكوت: "نحن نعيش حقًا في أوقات غير مسبوقة وحرية الصحافة هي عنصر حيوي في تأسيس مجتمعنا".

 

CNN وWAVE و أسوشيتد برس

 

وهذا ليس أول اعتداء على المراسلين ووسائل الإعلام خلال تغطية الاحتجاجات، فقد أقدم بعض المتظاهرين على تحطيم مبنى مكاتب أتلانتا حيث يقع مقر شبكة "CNN"، كما اعتذرت الشرطة في لويزفيل بولاية كنتاكي يوم السبت بعد أن أطلق ضابط الرصاص المطاطي على طاقم أخبار الشبكة.

ويوم الجمعة، ألقي القبض على مراسل CNN عمر جيمينيز وطاقمه المكون من شخصين على الهواء مباشرة أثناء تغطيته لاحتجاجات في مينيابوليس، وتم إطلاق سراحهم بسرعة، واعتذر حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالس للشبكة.

في لويزفيل بولاية كنتاكي، كانت WAVE-TV على الهواء تغطي مظاهرة عندما أظهر شريط فيديو ضابط شرطة يصوب بندقية على المراسلة كايتلين روست وطاقمها، واعتذرت جيسي هالاداي المتحدثة باسم شرطة لويزفيل عن الحادث، وقالت إن الشرطة ستراجع مقطع الفيديو بحثًا عن عدم انضباط محتمل.

وأصيب اثنان من مصوري وكالة أسوشيتد برس برصاص مطاطي أثناء توثيق الاحتجاجات أحدهما في مينيابوليس يوم الخميس والآخر في لوس أنجلوس يوم الجمعة. 

ويتخوّف مسؤولون في نحو عشر مدن من ازدياد أعمال العنف، بعدما أثارت الاحتجاجات على مقتل فلويد بيَد شرطة مينيابوليس هذا الأسبوع غضبًا عارمًا واحتجاجات على إساءة الشرطة معاملة الأميركيّين المتحدّرين من أصل إفريقي.

وتمّ إحراق سيّارات ومراكز تابعة للشرطة في نيويورك ودالاس وأتلانتا وغيرها، كما نُظّمت تظاهرة لساعات أمام البيت الأبيض.

وقال حاكم مينيسوتا تيم فالز إنّه أمر بتعبئة عامّة لعناصر الحرس الوطني في الولاية البالغ عددهم 13 ألفًا، لِلَجم مثيري الشغب الذين ارتكبوا أعمال نهب وأضرموا النار في منطقة سانت بول في مينيابوليس، في خطوة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية.

الحرة / وكالات - دبي

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الاعتداء على المراسلين مستمر.. مهاجمة فريق "فوكس نيوز" في واشنطن (فيديو)

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مستشهدة بوفاة لوثر كينغ وبحضور ابنته.. عمدة أتلانتا تناشد المتظاهرين العودة للمنازل

الحرة / ترجمات - دبي
31 مايو 2020
عمدة أتلانتا تناشد المتظاهرين بالعودة للمنازل
عمدة أتلانتا تناشد المتظاهرين بالعودة للمنازل

بعد تفاقم الاحتجاجات وأعمال العنف في المدن الأميركية، ناشدت عمدة أتلانتا كيشا لانس بوتومز، المتظاهرين العودة لمنازلهم، مستشهدة بروح بـ مارتن لوثر كنيغ، وما حدث بعد وفاته في مدينة أتلانتا مسقط رأسه من هدوء نسبي بعكس باقي المدن الأميركية التي اشتعلت، وفقاً لموقع صوت أميركا.

وقالت بوتومز: "عندما اغتيل الدكتور كينغ- الذي قاد حركة الحقوق المدنية من منتصف الخمسينيات حتى اغتياله عام 1968- نحن لم نفعل هذا لمدينتنا، إذا كنت تهتم بهذه المدينة فعد إلى المنزل".

وتابعت بوتومز وهي محاطة بابنة كينغ، برنيس كينغ، ومغنيا الراب تي آي وكيلر مايك: "إنكم تسيئون لحياة جورج فلويد وكل شخص آخر قُتل في هذا البلد، بينما قال مايك وهو يبكي: "لا يجب أن نحرق منازلنا، لأنه إذا فقدنا أتلانتا، فماذا لدينا؟"

وكانت مدينة أتلانتا شهدت خلال الساعات الماضية اضطرابات واشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، كما اعتدى المتظاهرون على مبنى قناة "سي إن إن".

وأضافت بوتومز: "أنا أم لأربعة أطفال سود في أميركا، أحدهم يبلغ من العمر 18 عامًا، عندما شاهدت حادث فلويد، تأذيت كأم".

وأشارت بوتومز إلى أنها عندما سمعت بالاحتجاجات، اتصلت بابنها لمعرفة مكانه، وقالت: "اخبرته أنه لا يمكنني حمايتك، ولا يجب أن يخرج الأولاد السود اليوم".

وأعلن مسؤولو أتلانتا عن حريق في مطعم ديل فريسكو في حي باكهيد، على بعد عدة أميال شمالي موقع الاحتجاج بوسط المدينة، مشيرين إلى أن طواقم الإنقاذ لم تتمكن من الوصول إلى الحريق لوجود المتظاهرين هناك.

من جانبه، صرح تي غى دوكلو، السكرتير الصحفي الوطني لحملة جو بايدن أن شغف بوتومز وتعاطفها وقيادتها القوية والثابتة تظهر خلال هذه اللحظة العصيبة، وأن مدينة أتلانتا محظوظة لأنها تقود المدينة خلال هذه الفترة.

كما أكد ممثل جورجيا دوج كولينز، وهو حليف جمهوري محافظ للرئيس دونالد ترامب، أن بيانها كان قويا.

يذكر أنه منذ عدة أيام تشهد العديد من المدن الأميركية اضطرابات بعد وفاة رجل أسود يدعى جورج فلويد، بعد توقيفه بعنف من قبل شرطيين بولاية مينيسوتا.

وأظهر مقطع فيديو الشرطي وهو يضع ركبته فوق رقبة الرجل الذي قال للشرطي: "لا أستطيع التنفس لا أستطيع التنفس.. لا تقتلني"، وبعد ما تم وضعه في الأصفاد، لوحظ أن الرجل الأربعيني قد فقد وعيه، فتم استدعاء الإسعاف ونقله إلى المستشفى حيث توفي بعد ذلك بوقت قصير.

وأعلنت سلطات مينيسوتا، الجمعة، القبض على الشرطي المتهم، ووجهت إليه تهمة "القتل" له، فيما فرضت مينابوليس حظر التجول.

الحرة / ترجمات - دبي