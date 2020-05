الاعتداء على المراسلين مستمر.. مهاجمة فريق "فوكس نيوز" في واشنطن (فيديو)

تعرض مراسل شبكة "فوكس نيوز" ليلاند فيترت للضرب والمطاردة من قبل المتظاهرين الذين تجمعوا خارج البيت الأبيض في وقت مبكر من يوم السبت كجزء من الاضطرابات التي تشهدها البلاد بعد مقتل جورج فلويد على يد عناصر من شرطة ولاية مينيسوتا.

وقال فيترت لوكالة أسوشيتد برس: "المتظاهرون أطلقوا شتائم بذيئة ضد شبكة فوكس"، وأوضح إنه لم يكن يحمل أي معدات صحافية تابعة للقناة، ولكن رجلا سأله عن الجهة التي يعمل لصالحها من يعمل، بدوره لم يجب، ولكن بعد ذلك صاح الرجل للمتظاهرين الآخرين أن الصحافي من فوكس فتمت مهاجمته.



وأضاف: "إنني أشعر بالفخر لأداء عملي وأن أكون صحفيًا، سنواصل سرد قصتنا وسنتابع ما نقوم به".



من جهتها، قالت سوزان سكوت، الرئيس التنفيذي لشركة فوكس نيوز ميديا ، في مذكرة يوم السبت إن "فوكس تتخذ جميع الاحتياطات الأمنية اللازمة لحماية الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات"، وكتبت سكوت: "نحن نعيش حقًا في أوقات غير مسبوقة وحرية الصحافة هي عنصر حيوي في تأسيس مجتمعنا".

وهذا ليس أول اعتداء على المراسلين ووسائل الإعلام خلال تغطية الاحتجاجات، فقد أقدم بعض المتظاهرين على تحطيم مبنى مكاتب أتلانتا حيث يقع مقر شبكة "CNN"، كما اعتذرت الشرطة في لويزفيل بولاية كنتاكي يوم السبت بعد أن أطلق ضابط الرصاص المطاطي على طاقم أخبار الشبكة.

ويوم الجمعة، ألقي القبض على مراسل CNN عمر جيمينيز وطاقمه المكون من شخصين على الهواء مباشرة أثناء تغطيته لاحتجاجات في مينيابوليس، وتم إطلاق سراحهم بسرعة، واعتذر حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالس للشبكة.

‘The country was seeing what was happening unfold in real time, right before their eyes’— CNN reporter @Omar_Jimenez is speaking out after getting arrested on live TV while reporting on the George Floyd protests in Minneapolis pic.twitter.com/1xBPUrcxZb