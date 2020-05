بعض المدن فرضت حظرا للتجول.. 10 ولايات أميركية تستدعي الحرس الوطني

بعد تفاقم الاحتجاجات وأعمال العنف في المدن الأميركية، ناشدت عمدة أتلانتا كيشا لانس بوتومز، المتظاهرين العودة لمنازلهم، مستشهدة بروح بـ مارتن لوثر كنيغ، وما حدث بعد وفاته في مدينة أتلانتا مسقط رأسه من هدوء نسبي بعكس باقي المدن الأميركية التي اشتعلت، وفقاً لموقع صوت أميركا.

وقالت بوتومز: "عندما اغتيل الدكتور كينغ- الذي قاد حركة الحقوق المدنية من منتصف الخمسينيات حتى اغتياله عام 1968- نحن لم نفعل هذا لمدينتنا، إذا كنت تهتم بهذه المدينة فعد إلى المنزل".

"If you care about this city then go home." Atlanta Mayor Keisha Lance Bottoms was visibly angry at a news conference during the Atlanta protests on Friday https://t.co/RyApQwICJx pic.twitter.com/3sPHG4t474

وتابعت بوتومز وهي محاطة بابنة كينغ، برنيس كينغ، ومغنيا الراب تي آي وكيلر مايك: "إنكم تسيئون لحياة جورج فلويد وكل شخص آخر قُتل في هذا البلد، بينما قال مايك وهو يبكي: "لا يجب أن نحرق منازلنا، لأنه إذا فقدنا أتلانتا، فماذا لدينا؟"

👇EVERYONE needs to stop right NOW, listen to Killer Mike and pass this on.



He’s verbalizing what a lot of us don’t know how to express.pic.twitter.com/wVdMvN6rZv