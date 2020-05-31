أميركا

ترامب: الولايات المتحدة ستعلن "أنتيفا" منظمة إرهابية

الحرة / ترجمات - واشنطن
31 مايو 2020
Members of an anti-fascist or Antifa group march as the Alt-Right movement gathers for a "Demand Free Speech" rally in…
ناشطون في منظمة ANTIFA

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن "الولايات المتحدة ستعلن (أنتيفا) ANTIFA منظمة إرهابية"، بعد موجة احتجاجات عمت ولايات مختلفة من البلاد وتحولت في بعض الأماكن إلى أعمال عنف.

وANTIFA هي منظمة يسارية متطرفة، تعلن مناهضتها لـ"الأفكار الفاشية والنازية واليمين المتطرف"، وتورطت في أعمال عنف في فترات مختلفة.

ويرتدي ناشطو المنظمة عادة أقنعة وملابس سوداء، ويتحركون في مجاميع بشرية خلال الاحتجاجات، ويقومون بتعطيل ومحاولة مواجهة التظاهرات اليمينية.

ويتركز نشاط المنظمة في الساحل الغربي للولايات المتحدة الأميركية، وينتمي أعضاؤها إلى تيارات سياسية مختلفة مثل الأناركية والاشتراكية والشيوعية والليبرالية والديمقراطية الاجتماعية.

ويعمد بعض أعضاء المنظمة إلى مراقبة حسابات الأميركيين من التيار اليميني على وسائل التواصل الاجتماعي، كما ينشرون معلومات شخصية عن خصومهم عبر الإنترنت.

وفي بعض تظاهراتهم، حمل ناشطو المنظمة رذاذ الفلفل وسكاكين وحجارة وسلاسل.

الحرة / ترجمات - واشنطن

اقرأ أيضا

حاول المتظاهرون اقتحام الحاجز الأمني أمام البيت الأبيض
أميركا

تطورات جديدة في محيط البيت الأبيض والخدمة السرية تصدر بيانا

صحيفة تكشف معلومات جديدة حول قتل المراهقة الإيرانية رومينا على يد أبيها
إيران

سبق إصرار وترصد.. معلومات جديدة عن ذبح الإيرانية رومينا 

Members of an anti-fascist or Antifa group march as the Alt-Right movement gathers for a "Demand Free Speech" rally in…
أميركا

ترامب: الولايات المتحدة ستعلن "أنتيفا" منظمة إرهابية

عناصر من مجتمع مدينة مينيابوليس الأميركية يتجمعون داخل متجر تارجت بهدف تنظيف ما خلفته الاحتجاجات
أميركا

بالفيديو والصور.. محتجون أميركيون يواجهون أعمال الشغب 

احتجاجات عنيفة في عدة مدن أميركية إثر مقتل جورج فلويد
أميركا

فيديو جديد بمشهد مروع لضرب الأميركي فلويد قبل وفاته

كارلوس غصن رفقة زوجته أثناء مقابلة مع "رويترز" في بيروت
لبنان.. معركة البقاء

هل يصبح تسليم كارلوس غصن شرطا لمساعدة لبنان في صندوق النقد؟

شوفين تحت الرقابة الدائمة في حبسه الانفرادي خشية أن يقدم على الانتحار
أميركا

"خشية الانتحار".. االشرطي المتهم بقتل فلويد تحت المراقبة الدائمة 

أميركا

تطورات جديدة في محيط البيت الأبيض والخدمة السرية تصدر بيانا

الحرة / ترجمات - واشنطن
31 مايو 2020
حاول المتظاهرون اقتحام الحاجز الأمني أمام البيت الأبيض
حاول المتظاهرون اقتحام الحاجز الأمني أمام البيت الأبيض

قالت الخدمة السرية المسؤولة عن حماية البيض الأبيض إنها اعتقلت متظاهرا واحد خلال التظاهرات التي حصلت السبت وامتدت لصباح الأحد.

وأضافت في بيان الأحد أن بعض المتظاهرين حاولوا اقتحام الحواجز الأمنية، وقاموا بتخريب 6 مركبات تابعة للخدمة السرية.

وتظاهر المئات خارج البيت الأبيض تعبيرا عن غضبهم بعد مقتل مواطن أسود خلال قيام الشرطة بتوقيفه في ولاية مينيسوتا واستخدامه العنف أثناء التظاهر.

وتوفي جورج فلويد الأفريقي الأميركي البالغ 46 عاما بعيد توقيفه على أيدي الشرطة للاشتباه بأنه كان يريد ترويج عملة ورقية مزورة بقيمة 20 دولارا.

وخلال توقيفه ثبته شرطي على الأرض واضعا ركبته على رقبته لدقائق. وقد سمع صوته على تسجيل فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يقول "لم أعد قادرا على التنفس".

وأصيب نحو 60 ضابطا بمقذوفات من الحجارة والزجاج والألعاب النارية ألقاها متظاهرون عليهم، كما تم الاعتداء على 11 بالركل واللكم حيث تم نقلهم إلى المستشفى.

وأكدت الخدمة السرية أنها تحترم الحق بالتجمع ولكن مع ضمان القيام بذلك بسلام حفاظا على أمن الجميع.

وخلال تجمعهم أمام البيت الأبيض، طالب المتظاهرون بـ"العدالة لجورج فلويد"، ملوحين بشعارات بينها "توقفوا عن قتلنا" و"حياة السود مهمة".

وأثار مقتل فلويد أثناء توقيفه، اضطرابات واسعة دفعت الحرس الوطني الأميركي إلى نشر 500 من عناصره لإعادة الهدوء في بعض المدن.

الحرة / ترجمات - واشنطن