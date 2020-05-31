ترامب: الولايات المتحدة ستعلن "أنتيفا" منظمة إرهابية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن "الولايات المتحدة ستعلن (أنتيفا) ANTIFA منظمة إرهابية"، بعد موجة احتجاجات عمت ولايات مختلفة من البلاد وتحولت في بعض الأماكن إلى أعمال عنف.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

وANTIFA هي منظمة يسارية متطرفة، تعلن مناهضتها لـ"الأفكار الفاشية والنازية واليمين المتطرف"، وتورطت في أعمال عنف في فترات مختلفة.

ويرتدي ناشطو المنظمة عادة أقنعة وملابس سوداء، ويتحركون في مجاميع بشرية خلال الاحتجاجات، ويقومون بتعطيل ومحاولة مواجهة التظاهرات اليمينية.

ويتركز نشاط المنظمة في الساحل الغربي للولايات المتحدة الأميركية، وينتمي أعضاؤها إلى تيارات سياسية مختلفة مثل الأناركية والاشتراكية والشيوعية والليبرالية والديمقراطية الاجتماعية.

ويعمد بعض أعضاء المنظمة إلى مراقبة حسابات الأميركيين من التيار اليميني على وسائل التواصل الاجتماعي، كما ينشرون معلومات شخصية عن خصومهم عبر الإنترنت.

وفي بعض تظاهراتهم، حمل ناشطو المنظمة رذاذ الفلفل وسكاكين وحجارة وسلاسل.