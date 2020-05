ترامب: الولايات المتحدة ستعلن "أنتيفا" منظمة إرهابية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن "الولايات المتحدة ستعلن (أنتيفا) ANTIFA منظمة إرهابية"، بعد موجة احتجاجات عمت ولايات مختلفة من البلاد وتحولت في بعض الأماكن إلى أعمال عنف.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.