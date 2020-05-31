أميركا

تطورات جديدة في محيط البيت الأبيض والخدمة السرية تصدر بيانا

الحرة / ترجمات - واشنطن
31 مايو 2020
حاول المتظاهرون اقتحام الحاجز الأمني أمام البيت الأبيض
حاول المتظاهرون اقتحام الحاجز الأمني أمام البيت الأبيض

قالت الخدمة السرية المسؤولة عن حماية البيض الأبيض إنها اعتقلت متظاهرا واحد خلال التظاهرات التي حصلت السبت وامتدت لصباح الأحد.

وأضافت في بيان الأحد أن بعض المتظاهرين حاولوا اقتحام الحواجز الأمنية، وقاموا بتخريب 6 مركبات تابعة للخدمة السرية.

وتظاهر المئات خارج البيت الأبيض تعبيرا عن غضبهم بعد مقتل مواطن أسود خلال قيام الشرطة بتوقيفه في ولاية مينيسوتا واستخدامه العنف أثناء التظاهر.

وتوفي جورج فلويد الأفريقي الأميركي البالغ 46 عاما بعيد توقيفه على أيدي الشرطة للاشتباه بأنه كان يريد ترويج عملة ورقية مزورة بقيمة 20 دولارا.

وخلال توقيفه ثبته شرطي على الأرض واضعا ركبته على رقبته لدقائق. وقد سمع صوته على تسجيل فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يقول "لم أعد قادرا على التنفس".

وأصيب نحو 60 ضابطا بمقذوفات من الحجارة والزجاج والألعاب النارية ألقاها متظاهرون عليهم، كما تم الاعتداء على 11 بالركل واللكم حيث تم نقلهم إلى المستشفى.

وأكدت الخدمة السرية أنها تحترم الحق بالتجمع ولكن مع ضمان القيام بذلك بسلام حفاظا على أمن الجميع.

وخلال تجمعهم أمام البيت الأبيض، طالب المتظاهرون بـ"العدالة لجورج فلويد"، ملوحين بشعارات بينها "توقفوا عن قتلنا" و"حياة السود مهمة".

وأثار مقتل فلويد أثناء توقيفه، اضطرابات واسعة دفعت الحرس الوطني الأميركي إلى نشر 500 من عناصره لإعادة الهدوء في بعض المدن.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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الحرة - واشنطن
31 مايو 2020
عناصر من مجتمع مدينة مينيابوليس الأميركية يتجمعون داخل متجر تارجت بهدف تنظيف ما خلفته الاحتجاجات
عناصر من مجتمع مدينة مينيابوليس الأميركية يتجمعون داخل متجر تارجت بهدف تنظيف ما خلفته الاحتجاجات

وثقت مقاطع فيديو محتجين وهم يحاولون منع أعمال النهب التي طالت بعض المدن الأميركية خلال الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الأميركي جورج فلويد أثناء اعتقاله من قبل أفراد شرطة منيابوليس في مينيسوتا، ظل أحدهم جاثما على رقبته لعدة دقائق. 

ففي بروكلين بمدينة نيويورك، ظهر في مقطع فيديو متظاهرون يدعون إلى نهب فرع لسوبر ماركت "تارغت"، لكن المنظمين اندفعوا فجأة لحماية السوق التجاري. 

وشكل بعض المحتجين حائط صد بشري لمنع دخول أي من المتظاهرين، وعدم تحول الاحتجاجات إلى أحداث عنيفة. 

وبدا في الفيديو أن من قاموا بتشكيل شبكة الحماية كانوا من المتظاهرين السود، ضد مندسين استغلوا الاحتجاجات على سوء تعامل الشرطة مع السود بعد مقتل فلويد، وبدأوا بنهب المحال التجارية. 

وفي مدينة أوكلاند بولاية كاليفونيا، ظهر مقطع فيديو آخر يحاول فيه البعض اقتحام فرع للمتجر نفسه، مستخدمين الحجارة لتكسير الواجهة الزجاجية، فيما يحاول البعض إيقافهم من خلال استخدام مكبرات الصوت، والصراخ فيهم. 

وفي بالتيمور بولاية ميريلاند، أوقف المتظاهرون شابا كان يحاول تنفيذ عملية نهب لأحد المحلات مستغلا الاحتجاجات. 

وكانت الهجمات على المتجر ومحلات أخرى قد بدأت في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية التي انطلقت منها الاحتجاجات والتي توفي فيها فلويد. 

لكن صورا وثقت تجمع شباب متطوعين من مدينة مينيابوليس حول متجر تارغت وداخله لتنظيف وإعادة بناء ما خلفته الاحتجاجات في المتجر، وقد جاء بعضهم بأدوات النظافة. 

متطوعون في مينيسوتا لتنظيف ما خلفته الاحتجاجات في المدينة
متطوعون في متجر تارجت في مينيسوتا لتنظيف ما خلفته الاحتجاجات في المدينة

وإثر الاضطرابات والصدامات العنيفة وأعمال النهب التي طالت عددا من المتاجر، لجأت السلطات في ولايات أميركية إلى الحرس الوطني للسيطرة على أحداث الشغب. 

ومنذ مساء الجمعة، انتشر أكثر من 2500 شرطي وجندي في مدينة مينيابوليس حيث توفي الأميركي جورج فلويد. 
 

الحرة - واشنطن