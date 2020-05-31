تطورات جديدة في محيط البيت الأبيض والخدمة السرية تصدر بيانا

قالت الخدمة السرية المسؤولة عن حماية البيض الأبيض إنها اعتقلت متظاهرا واحد خلال التظاهرات التي حصلت السبت وامتدت لصباح الأحد.

وأضافت في بيان الأحد أن بعض المتظاهرين حاولوا اقتحام الحواجز الأمنية، وقاموا بتخريب 6 مركبات تابعة للخدمة السرية.

وتظاهر المئات خارج البيت الأبيض تعبيرا عن غضبهم بعد مقتل مواطن أسود خلال قيام الشرطة بتوقيفه في ولاية مينيسوتا واستخدامه العنف أثناء التظاهر.

وتوفي جورج فلويد الأفريقي الأميركي البالغ 46 عاما بعيد توقيفه على أيدي الشرطة للاشتباه بأنه كان يريد ترويج عملة ورقية مزورة بقيمة 20 دولارا.

وخلال توقيفه ثبته شرطي على الأرض واضعا ركبته على رقبته لدقائق. وقد سمع صوته على تسجيل فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يقول "لم أعد قادرا على التنفس".

وأصيب نحو 60 ضابطا بمقذوفات من الحجارة والزجاج والألعاب النارية ألقاها متظاهرون عليهم، كما تم الاعتداء على 11 بالركل واللكم حيث تم نقلهم إلى المستشفى.

وأكدت الخدمة السرية أنها تحترم الحق بالتجمع ولكن مع ضمان القيام بذلك بسلام حفاظا على أمن الجميع.

وخلال تجمعهم أمام البيت الأبيض، طالب المتظاهرون بـ"العدالة لجورج فلويد"، ملوحين بشعارات بينها "توقفوا عن قتلنا" و"حياة السود مهمة".

وأثار مقتل فلويد أثناء توقيفه، اضطرابات واسعة دفعت الحرس الوطني الأميركي إلى نشر 500 من عناصره لإعادة الهدوء في بعض المدن.