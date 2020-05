تطورات جديدة في محيط البيت الأبيض والخدمة السرية تصدر بيانا

وثقت مقاطع فيديو محتجين وهم يحاولون منع أعمال النهب التي طالت بعض المدن الأميركية خلال الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الأميركي جورج فلويد أثناء اعتقاله من قبل أفراد شرطة منيابوليس في مينيسوتا، ظل أحدهم جاثما على رقبته لعدة دقائق.

ففي بروكلين بمدينة نيويورك، ظهر في مقطع فيديو متظاهرون يدعون إلى نهب فرع لسوبر ماركت "تارغت"، لكن المنظمين اندفعوا فجأة لحماية السوق التجاري.

Some protestors in Brooklyn calling to loot the Target, but organizers are rushing in front of the store to stop them, keep things non-violent #nycprotest pic.twitter.com/6x70cpcjep

وشكل بعض المحتجين حائط صد بشري لمنع دخول أي من المتظاهرين، وعدم تحول الاحتجاجات إلى أحداث عنيفة.

وبدا في الفيديو أن من قاموا بتشكيل شبكة الحماية كانوا من المتظاهرين السود، ضد مندسين استغلوا الاحتجاجات على سوء تعامل الشرطة مع السود بعد مقتل فلويد، وبدأوا بنهب المحال التجارية.

وفي مدينة أوكلاند بولاية كاليفونيا، ظهر مقطع فيديو آخر يحاول فيه البعض اقتحام فرع للمتجر نفسه، مستخدمين الحجارة لتكسير الواجهة الزجاجية، فيما يحاول البعض إيقافهم من خلال استخدام مكبرات الصوت، والصراخ فيهم.

My heart hurts watching this. I don't know what their motive is or who organized these white people to come out, but they don't care about us. That one woman is about to burst into tears and they won't even look at her... pic.twitter.com/35Hz5ldAaC