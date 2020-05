"حياة الجميع مهمة".. فيديو لأميركي يهدد متظاهرين بقوس وسهام والنهاية لم تكن متوقعة

أشهر رجل أميركي سهامه في وجه محتجين في مدينة سولت ليك سيتي في ولاية يوتا، كانوا يشاركون في مظاهرة السبت، للتنديد بعنف الشرطة في أعقاب مقتل جورج فلويد بعد اعتقاله الاثنين الماضي في مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا.

وأظهرت لقطات مصورة للحادث جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، الرجل يصرخ بالقرب من المحتجين وهو يجهز قوسه وأحد سهامه.

ويسأله الشخص الذي يبدو أنه يصور الفيديو "هل تسمي نفسك أميركيا؟"

فيرد الرجل "نعم، أنا أميركي، حياة الجميع مهمة!" (All Lives Matter) في إشارة إلى شعار أصبح مستخدما لانتقاد حركة "حياة السود مهمة" (Black Lives Matter) التي تسعى إلى إيصال مدى عنف الشرطة والعنصرية الممنهجة تجاه السود في الولايات المتحدة وخارجها.

ويلتف الرجل بعد ذلك نحو المحتجين، فيسمع من يصور وهو يقول "إياك أن تجرأ".

A civilian brought a hunting bow to the #slcprotest and began shooting it at protesters. pic.twitter.com/UYZFtISb9I — Titania v. 2.0 (@Gingersonfire) May 31, 2020

وكتب أحد مستخدمي تويتر أن الرجل "ترجل عن سيارته وصرخ "هذا يكفي"، ثم أطلق سهما باتجاه الحشد قبل أن يتم اعتراضه". وتابع المغرد "كان يصرخ ثم صوب قوسه باتجاه رجل أسود. انتبه الرجل الأسود، وأسرع نحوه، وتمكن من التصدي له".

وليس من الواضح إن كان الرجل الذي قال في وقت لاحق لمحطة تلفزيونية محلية إن اسمه براندون ماكورميك، قد أطلق أحد سهامه بالفعل.

وظهر ماكورميك في فيديو ثان وهو يحمل ما يبدو أنها أداة حادة، قبل أن يعود إلى سيارته.

وأظهر فيديو آخر من زاوية مختلفة، متظاهرين وهم يحاولون الاحتماء خلف سيارات قرب ماكورميك الذي كان يلوح بسلاحه، قبل أن يتمكن محتجون من السيطرة عليه.

وبعد إحكام السيطرة على الرجل، انصب الغضب على سيارته التي هاجمها محتجون غاضبون وحطموها وقلبوها ثم أضرموا النار فيها.

The SLC police retreated and allowed rioters to light the man’s car on fire. pic.twitter.com/aXhBhXQODO — Titania v. 2.0 (@Gingersonfire) May 31, 2020

وأفادت وسائل إعلام بأن الشرطة اعتقلت ماكورميك.

وقال الرجل لشبكة فوكس 13 المحلية "في البداية تعرضت للضرب عندما قلت 'حياة الجميع مهمة'، ثم أخرجت أسلحتي، ثم تعرضت للمزيد من الضرب، ثم أمسكت بي الشرطة وسيارتي دمرت تماما".

وزعم الرجل الذي بدا أنه تعرض للضرب وكانت دماء على وجهه، أن "رجلين أسودين اعتديا عليه عندما كان داخل سيارته قبل أن ينزل من سيارته حاملا سلاحه".

See what happens when you try to threatened people with a bow and arrow. pic.twitter.com/NevE7eGt82 — Brian H. Waters (@brianhwaters) May 31, 2020

ودفعت الاحتجاجات التي تشهدها سولت ليك سيتي والتي تزداد عنفا، حاكم يوتا غيري هيربيرت إلى استدعاء الحرس الوطني وعمدة المدينة إيرين ميدنهول، إلى فرض حظر تجول اعتبارا من الساعة الثامنة ليلا.