"خشية الانتحار".. االشرطي المتهم بقتل فلويد تحت المراقبة الدائمة 

تتفاعل قضية مقتل الأميركي من ذوي البشرة السوداء جورج فلويد بسرعة على الساحة الأميركية في ظل اتساع نطاق التظاهرات في مختلف أنحاء البلاد.

وفي تطور آخر، أظهر مقطع فيديو تفاصيل جديدة تتعلق بحادثة مقتل فلويد.

وفي الفيديو يضرب أحد أفراد الشرطة فلويد أثناء وضعه في داخل السيارة بينما يقف عناصر آخرون متفرجين ويؤمنون الحماية لعملية الاعتقال العنيفة.

New video footage shows police officer #DerekChauvin beating #GeorgeFloyd in the back of the police car before he murdered him. (📹: @ShaunKing ) pic.twitter.com/5ZvkW9N7Bm

وأشعل مقتل فلويد وهو أميركي موجة اضطرابات واحتجاجات عنيفة، حيث أظهرت مقاطع مصورة وفاته الاثنين بعدما جثم شرطي على رقبته عدة دقائق.

ووقعت مواجهات في أكثر من 20 مدينة بينها لوس أنجلوس وشيكاغو وأتلانتا، ما دفع السلطات في هذه المدن إلى فرض حظر تجول ليليا، في حين استدعت ولايات عدة قوات الحرس الوطني للمساعدة في السيطرة على الاضطرابات الأهلية التي لم تشهد الولايات المتحدة مثيلا لها منذ سنوات عدة.

ومن سياتل إلى نيويورك تظاهر عشرات الآلاف للمطالبة بتوجيه تهمة القتل العمد وتوقيف آخرين في قضية فلويد.

في لوس أنجليس أطلق عناصر الأمن الأعيرة المطاطية واستخدمت الهراوات لتفريق متظاهرين أحرقوا سيارة تابعة للشرطة.

Multiple police officers from inside the NYPD told me that this officer who assaulted the young woman is Vincent J. D’Andraia is the 73rd Precinct.



They said he brutalizes Black people all over Brownsville.



And so does NYPD Commander Craig Eldelman, who is in the white shirt. pic.twitter.com/z2wJLq8Y3T