دوريات تحترق وحظر للتجول.. مظاهرات "فلويد" تشتعل في لوس أنجلوس

اندلعت الاحتجاجات لليوم الرابع على التوالي في مدينة لوس أنجلوس الأميركية تنديدا بمقتل رجل أسود على أيدي عناصر الشرطة في ولاية مينيسوتا الأميركية.

واشتعلت النيران في سيارات تابعة لقوات الأمن في المدينة، لتغطي سحابة كثيفة سماء المنطقة المحيطة بفيرفاكس والجادة الثالثة.

RIOTS UNDERWAY IN LOS ANGELES pic.twitter.com/BFTPR4d7AW — Breaking911 (@Breaking911) May 30, 2020

وغطت عبارات كتبت بالطلاء سيارات الشرطة، وقام المحتجون بتحطيم زجاج سيارتين على الأقل في المنطقة، وفقا لما ذكره موقع "NBC Los Angeles"، واشتعلت النيران في دورية شرطة أخرى قرب المنطقة.

Segunda patrulla policial incendiada en Los Angeles, ( FAIRFAX ÁREA) entre caos, vandalismo y protesta el

Alcalde Eric Garcetti declara:

“TOQUE DE QUEDA” apartir de las 8 Pm de hoy hasta 5:30 Am pic.twitter.com/F7zaGFb7mZ — JUAN JOSÉ MÉNDEZ (@jjmendeztv) May 31, 2020

ووقعت اشتباكات بين قوات مكافحة الشغب وبين المتظاهرين، حيث حاولت القوات الأمنية تفريق المحتجين في تقاطعات الطرق وسط المدينة.

وأعلن عمدة لوس أنجلوس، إيريك غراسيتي، حظر تجول في المدينة الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، ابتداء من الساعة الثامنة مساء السبت وحتى الساعة الخامسة والنصف فجر الأحد.

وفي مؤتمر صحفي السبت، خطط العمدة لمناقشة المظاهرات التي وقعت مساء الجمعة، لكن عوضا عن ذلك دعا إلى إحلال السلام بعد أن قام أشخاص بتسلق باص للنقل العمومي وأشعلوا النار في سيارات الشرطة.

وذكرت وسائل الإعلام أن هذه التصرفات لا تعكس توجّه كافة المحتجين، إذ نشرت مقاطع فيديو أظهرت مشاركات سلمية للاحتجاج.

Shutdown Los Angeles from The Grove to the Beverly Center peacefully 👏🏽🙌🏽 pic.twitter.com/p7kACqpZaw — Leezy (@youngharpo) May 30, 2020

وتشهد ولاية مينيسوتا وأماكن أخرى، تضمنت العاصمة واشنطن، احتجاجات تخللتها أعمال عنف منذ أربعة أيام على خلفية مقتل جورج فلويد، الذي توفي بعد توقيفه بعنف من قبل شرطيين.

وظهر الشرطي في المقطع وهو يضع ركبته فوق رقبة الرجل الذي قال للشرطي: "لا أستطيع التنفس لا أستطيع التنفس.. لا تقتلني".

وبعد ما تم وضعه في الأصفاد، لوحظ أن الرجل الأربعيني قد فقد وعيه، فتم استدعاء الإسعاف ونقله إلى المستشفى حيث توفي بعد ذلك بوقت قصير.

وأعلنت سلطات مينيسوتا، الجمعة، القبض على الشرطي المتهم، ووجهت إليه تهمة "القتل" له، فيما فرضت مينابوليس حظر التجول.