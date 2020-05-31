أميركا

فيديو جديد بمشهد مروع لضرب الأميركي فلويد قبل وفاته

الحرة / ترجمات - واشنطن
31 مايو 2020
احتجاجات عنيفة في عدة مدن أميركية إثر مقتل جورج فلويد
احتجاجات عنيفة في عدة مدن أميركية إثر مقتل جورج فلويد

تتفاعل قضية مقتل الأميركي من ذوي البشرة السوداء جورج فلويد بسرعة على الساحة الأميركية في ظل اتساع نطاق التظاهرات في مختلف أنحاء البلاد.

وفي تطور آخر، أظهر مقطع فيديو تفاصيل جديدة تتعلق بحادثة مقتل فلويد.

وفي الفيديو يضرب أحد أفراد الشرطة فلويد أثناء وضعه في داخل السيارة بينما يقف عناصر آخرون متفرجين ويؤمنون الحماية لعملية الاعتقال العنيفة.

 

وأشعل مقتل فلويد وهو أميركي موجة اضطرابات واحتجاجات عنيفة، حيث أظهرت مقاطع مصورة وفاته الاثنين بعدما جثم شرطي على رقبته عدة دقائق.

ووقعت مواجهات في أكثر من 20 مدينة بينها لوس أنجلوس وشيكاغو وأتلانتا، ما دفع السلطات في هذه المدن إلى فرض حظر تجول ليليا، في حين استدعت ولايات عدة قوات الحرس الوطني للمساعدة في السيطرة على الاضطرابات الأهلية التي لم تشهد الولايات المتحدة مثيلا لها منذ سنوات عدة.

ومن سياتل إلى نيويورك تظاهر عشرات الآلاف للمطالبة بتوجيه تهمة القتل العمد وتوقيف آخرين في قضية فلويد.

في لوس أنجليس أطلق عناصر الأمن الأعيرة المطاطية واستخدمت الهراوات لتفريق متظاهرين أحرقوا سيارة تابعة للشرطة.

وفي مدن عدة بينها نيويورك وشيكاغو وقعت مواجهات بين المحتجين والشرطة التي استخدمت رذاذ الفلفل ردا على رشقها بمقذوفات، في حين تم تكسير الواجهات الزجاجية لمحال عدة في فيلادلفيا.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بتوقيف عدد من الأشخاص في مينيابوليس وسياتل ونيويورك.

وأعلنت شرطة مينيابلويس العثور فجر الأحد على جثة قرب سيارة محترقة.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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"خشية الانتحار".. االشرطي المتهم بقتل فلويد تحت المراقبة الدائمة 

الحرة / ترجمات - واشنطن
31 مايو 2020
شوفين تحت الرقابة الدائمة في حبسه الانفرادي خشية أن يقدم على الانتحار
شوفين تحت الرقابة الدائمة في حبسه الانفرادي خشية أن يقدم على الانتحار

أفاد مصدر في السجن الذي يحتجز فيه ديريك شوفين، المتهم بقتل الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد في ولاية مينيسوتا، بأنه موضوع تحت المراقبة الدائمة في زنزانة انفرادية، خشية إقدامه على الانتحار.

ونقل موقع TMZ عن المصدر قوله إن شوفين لديه كاميرا تراقب تصرفاته على مدار الساعة، فيما يفحص رجال الشرطة زنزانته بانتظام.

وكان شوفين قد اعتقل مساء يوم الجمعة الماضي، بعد ثلاثة أيام من اعتقال فلويد على يد أربعة من عناصر الشرطة، ووفاته خلال الاعتقال.

ويواجه شوفين اتهامات بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثالثة، والقتل غير العمد من الدرجة الثانية بسبب جثوه على عنق جورج لمدة 8 دقائق و 46 ثانية.

والشرطيون الأربعة تم فصلهم عن العمل، لكن الثلاثة الآخرين لم يعتقلوا حتى الآن.

تفتيش جسدي دقيق 

وأكد المصدر بسجن مقاطعة رامزي في سانت بول أن شوفين لم يتواصل حتى بصريا مع أي شخص عند وصوله السجن.

وأضاف "قيل لنا إن تشوفين تم إخضاعه لعملية تفتيش جسدية دون ملابس للبحث عن أي مواد محظورة مخفية قبل أن يرتدي ملابس السجن ويقتاد إلى زنزانة انفرادية".

وقد أثار مقتل فلويد ردود فعل واسعة داخل أميركا وخارجها.

فحص كل ربع ساعة

وقال المصدر إن شوفين "حاليا في عزلة ويراقب باستمرار. هناك كاميرا في زنزانته تراقبه على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى حراس يراقبون التغذية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. علاوة على ذلك، يتم فحصه شخصيا كل 15 دقيقة" حسب ما نقلت الصحيفة عن المصدر.

وإضافة إلى العقوبة التي قد تصل إلى عشرات السنين، في حال إدانته، تلقى شوفين ضربة قوية بعدما طلبت زوجته الطلاق منه بسبب الحادثة، حسب تقارير.

ومع ذلك، ذكرت موقع TMZ أن هذه الإجراءات عادية بالنسبة للأشخاص الذين يوضعون في الحبس الانفرادي بهذا القسم من السجن، ولا تعني في حد ذاتها أن الضابط السابق لديه "نزعة انتحارية".

"ليس أكثر من ذلك"

 وحسب المصدر الذي تحدث لموقع TMZ،  فإن تشوفين يقضي 23 ساعة في زنزانته وساعة واحدة استراحة في منطقة مغلقة. ولديه إمكانية الوصول إلى الكتب وأقلام الرصاص والورق مع سرير مثبت على الأرض ملصقه به وسادة، "ليس أكثر من ذلك"، حسب المصدر. 

ورفض متحدث باسم سجن مقاطعة رامزي التعليق.


 

الحرة / ترجمات - واشنطن