أميركا

فيديو.. شرطي في سياتل يضع ركبته على عنق محتج وزميله يتدخل

الحرة / ترجمات - واشنطن
31 مايو 2020
صورة من الفيديو الذي يظهر فيه شرطي وهو يضع ركبته على عنق متظاهر خلال اعتقاله في سياتل
صورة من الفيديو الذي يظهر فيه شرطي وهو يضع ركبته على عنق متظاهر خلال اعتقاله في سياتل

عبر مئات الأميركيين في مدينة سياتل بولاية واشنطن، السبت، عن الحزن والغضب الذي يجتاح الولايات المتحدة بسبب وفاة جورج فلويد قبل أسبوع تقريبا خلال اعتقاله في مينيابوليس بولاية مينيسوتا. 

وتداول ناشطون ووسائل إعلام، الأحد، فيديو يظهر فيه شرطي في سياتل وهو يضع ركبته على عنق متظاهر خلال اعتقاله، وهي الوضعية نفسها التي اعتمدها الشرطي ديريك شوفين الذي يواجه الآن تهمة قتل فلويد.

صورة من الفيديو الذي يظهر فيه شرطي وهو يضع ركبته على عنق متظاهر خلال اعتقاله في سياتل

ويسمع في الفيديو أشخاص يصرخون ويطالبون الشرطي برفع ركبته عن الرجل الذي سمع وهو يستنجد. ثم يظهر شرطي آخر كان يساعد الأول في تكبيل المعتقل، وهو يزيح ركبة زميله عن عنق المعتقل.

 

وكانت مظاهرات سياتل سلمية عند انطلاقها، لكن الوضع تغير مع مرور الساعات، إذ تم إحراق سيارات وإلقاء قنابل مولوتوف، إضافة إلى عمليات نهب بما فيها سرقة بندقيتين من نوع AR-15 من سيارة شرطة، جرت استعادتهما في وقت لاحق. وفي ظل فلتان الوضع، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود. 

وأعلنت عمدة المدينة جيني دوركان، السبت، حظرا للتجول ليومين من الساعة الخامسة ظهرا حتى الخامسة فجرا، وأمرت المحتجين وسط المدينة بالرحيل فورا. 

وذكرت صحيفة سياتل تايمز أن عددا من المحتجين توجهوا إلى الطريق السريع 5، ما دفع شرطة الولاية إلى إغلاق جزء منها. 

ورغم الأمطار، ردد المحتجون طوال اليوم، وفق الصحيفة، "توقفوا عن قتلنا"، "حياة السود مهمة"،"لا أستطيع التنفس" وهي كلمات رددها فلويد خلال الدقائق التسع الذي ضغطت ركبة الشرطي خلالها على عنقه.

وقال القس ليزلي براكستن في كلمة في مركز وستليك، حيث توجه المحتجون للمشاركة في فعالية نظمتها منظمة غير حكومية معنية بالعمل على تقليص قتل السود على يد الشرطة، يقودها شقيق أندري تيلور الذي قتلته شرطة سياتل في 2016، "سئمنا من نظام عدالة ظالم لدرجة جنائية. سئمنا من إرهاب الشرطة. سئمنا من كون سواد البشرة جريمة".

قائدة شرطة سياتل، كارمن بست، وهي أميركية من أصول أفريقية، قالت إن وفاة فلويد "جريمة قتل مفجعة".

وأضافت أن المثير للقلق بشكل خاص هو أن الضباط في حادثة مينيابوليس وقفوا متفرجين على ما كان يجري أمام أعينهم، وتوجهت إلى عناصر شرطة سياتل "إذا رأيتم زميلا لكم يقوم بشيء غير آمن، أو مخالف لسياستنا، أو مرفوض أو غير قانوني، عليكم التصرف".

 وقال جرميل وذرسبون، وهو قس كنيسة إفريت، في كلمة أمام مركز وستليك، "إن حقيقة الأمرّ هي أن علينا القيام بما ينبغي حتى يستمع إلينا الناس"، مضيفا "لا نزال لا نملك امتيازا في بلاد بنيناها. نحن هنا اليوم للتأكد من أن أصواتنا مسموعة".

الحرة / ترجمات - واشنطن

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بومبيو يقول إن الصين نقضت عهدها للعالم بشأن هونغ كونغ

الحرة - واشنطن
31 مايو 2020
بومبيو أكد أن أي إضافة على المعاهدة يجب أن تتوافق مع نظرة ترامب
بومبيو أكد أن أي إضافة على المعاهدة يجب أن تتوافق مع نظرة ترامب

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأحد، إن الصين "نقضت عهودها" بما يتعلق بمنح الحكم الذاتي لهونغ كونغ، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستلغي الإجراءات التفضيلية التي كانت ممنوحة لهونغ كونغ بسبب وضعها الخاص.

وأضاف بومبيو خلال حديث لقناة فوكس نيوز الأميركية، أن "الحزب الشيوعي الصيني دخل في اتفاق مع المملكة المتحدة يسمح لهونغ كونغ بالحصول على حكم ذاتي لمدة 50 عاماً، وقد نكثوا وعودهم في منتصف الطريق، تلك الوعود التي قطعتها الصين على نفسها أمام العالم".

وشدد بومبيو "لقد نكث الحزب الشيوعي الصيني الآن بوعده، وسوف ترد الولايات المتحدة" على ذلك.

وأوضح بومبيو "سنتخذ إجراء لإلغاء المعاملة التفضيلية لهونغ كونغ كمنطقة منفصلة للجمارك والسفر عن بقية الصين، وسوف تتخذ الولايات المتحدة أيضاً الخطوات اللازمة لمعاقبة مسؤولي جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في تآكل الحكم الذاتي لهونغ كونغ".

وبين بومبيو أن الأمر لم يعد منطقيا، "لأنه إذا عامل الصينيون هونغ كونغ بنفس الطريقة التي يعاملون بها الصين، فلا يوجد أساس للولايات المتحدة لمعاملتها بشكل مختلف أيضاً".

وبحسب وزير الخارجية الأميركي، فإن "الحزب الشيوعي الصيني هو حزب مختلف اليوم عن ما كان عليه قبل 10 سنوات، إذ أصبح الآن عازما على تدمير الأفكار الغربية والديمقراطيات الغربية والقيم الغربية وهو يعرض الأميركيين للخطر".

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة ستراجع ملفات الطلاب الصينيين الدارسين في الولايات المتحدة، مضيفا "لن نسمح للطلاب المرتبطين بمشاريع عسكرية بأخذ التكنولوجيا الأميركية ونقلها إلى جيش التحرير الشعبي الصيني".

وتابع "أعلن الرئيس ترامب يوم الجمعة سلسلة من الردود ستشمل أيضا قدرة الشركات الصينية على أن تكون مدرجة في البورصات الأميركية".

وتعد هونغ كونغ مركزا حيويا للشركات الصينية التي تسعى للوصول إلى العملات الأجنبية والبنوك الدولية.

وبدأ التفكير بإلغاء الوضع الخاص لهونغ كونغ بعد مخاوف متزايدة من قيام بكين بتقييد الحريات في المدينة بطريقة سابقة لأوانها.

هذه المخاوف أثارتها خطة حكومية صينية لسن قوانين تحظر أعمال التخريب وكل ما يهدد الأمن القومي بعد احتجاجات مؤيدة للديمقراطية استمرت أشهرا في المدينة العام الماضي.

وتعتبر بكين أن هذه القوانين ضرورية للحد من "الإرهاب" و "النزعة الانفصالية"، لكن معارضين يخشون من أنها ستستخدم للقضاء على المعارضة كما هو الحال في البر الاستبدادي.

وحظي المصير الذي قد يؤول إليه الوضع في هونغ كونغ بدعم نادر من الحزبين الرئيسيين؛ الديموقراطي والجمهوري في واشنطن، حيث أقر المشرعون العام الماضي مشروع قانون عقابي يستهدف الصين.

أحد بنود هذا القانون ينص على أن تقوم وزارة الخارجية كل عام بالتصديق إن كانت هونغ كونغ لا تزال تحتفظ بقدر كاف من الحكم الذاتي عن الصين، لتبرير الوضعية الخاصة الممنوحة لها.

الحرة - واشنطن