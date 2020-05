فيديو لاحتكاك ساخن.. دورية شرطة نيويورك محاصرة وتحقيق بشبهة "دهس متظاهرين"

فتحت شرطة مدينة نيويورك تحقيقا بعد انتشار فيديو تظهر فيه سيارة رباعية الدفع تابعة لشرطة المدينة وكأنها تدهس متظاهرين في منطقة بروكلين.

والمتظاهرون كانوا يشاركون في الاحتجاجات المستمرة على خلفية وفاة الأميركي من أصول أفريقية، جورج فلويد، بعد اعتقاله في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا.

ويظهر في الفيديو الذي نشر على تويتر وتبلغ مدته 27 ثانية، سيارة تابعة للشرطة وسط حشد من عشرات المتظاهرين يرشقها عدد منهم بقوارير وأشياء أخرى.

ثم تظهر سيارة شرطة ثانية إلى جانب الأولى التي كانت تسير وسط هؤلاء ببطء. وبعدها بثواني يقرر السائق التقدم أكثر ويبدو أن عددا من المحتجين سقطوا نتيجة لذلك.

ويسمع بعد ذلك صراخ وصياح، بينما يصعد شخص على السيارة ويبدأ بالقفز فوقها بهدف تخريبها على ما يبدو.

Video appears to show NYPD truck plowing through crowd during protest

It is getting out of control 💔#BLACK_LIVES_MATTER#riots2020#NewYork#NewYorkprotests #LAProtests#riots2020 #pittsburghprotest pic.twitter.com/LciBdpC64S