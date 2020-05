"لصوص وفوضويّون".. ترامب يندّد بأعمال الشغب في مينيابوليس 

اندلعت الاحتجاجات لليوم الرابع على التوالي في مدينة لوس أنجلوس الأميركية تنديدا بمقتل رجل أسود على أيدي عناصر الشرطة في ولاية مينيسوتا الأميركية.

واشتعلت النيران في سيارات تابعة لقوات الأمن في المدينة، لتغطي سحابة كثيفة سماء المنطقة المحيطة بفيرفاكس والجادة الثالثة.

وغطت عبارات كتبت بالطلاء سيارات الشرطة، وقام المحتجون بتحطيم زجاج سيارتين على الأقل في المنطقة، وفقا لما ذكره موقع "NBC Los Angeles"، واشتعلت النيران في دورية شرطة أخرى قرب المنطقة.

ووقعت اشتباكات بين قوات مكافحة الشغب وبين المتظاهرين، حيث حاولت القوات الأمنية تفريق المحتجين في تقاطعات الطرق وسط المدينة.

وأعلن عمدة لوس أنجلوس، إيريك غراسيتي، حظر تجول في المدينة الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، ابتداء من الساعة الثامنة مساء السبت وحتى الساعة الخامسة والنصف فجر الأحد.

وفي مؤتمر صحفي السبت، خطط العمدة لمناقشة المظاهرات التي وقعت مساء الجمعة، لكن عوضا عن ذلك دعا إلى إحلال السلام بعد أن قام أشخاص بتسلق باص للنقل العمومي وأشعلوا النار في سيارات الشرطة.

وذكرت وسائل الإعلام أن هذه التصرفات لا تعكس توجّه كافة المحتجين، إذ نشرت مقاطع فيديو أظهرت مشاركات سلمية للاحتجاج.

Shutdown Los Angeles from The Grove to the Beverly Center peacefully 👏🏽🙌🏽 pic.twitter.com/p7kACqpZaw