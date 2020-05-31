"لصوص وفوضويّون".. ترامب يندّد بأعمال الشغب في مينيابوليس 

ندّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت بأعمال الشغب التي شهدتها مينيابوليس ليل الجمعة بعد مقتل جورج فلويد بأيدي الشرطة، معتبرا ان ما شهدته هذه المدينة هو من صنع "لصوص وفوضويين".

وقال ترامب في مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا، حيث كان يُتابع تحليق رائدي فضاء أميركيين، إنّ "وفاة جورج فلويد في شوارع مينيابوليس مأساة خطيرة". لكنه أضاف أنّ ذكرى فلويد أساء إليها "مشاغبون ولصوص وفوضويّون"، داعيًا إلى "المصالحة، لا الكراهية، وإلى العدالة، لا الفوضى".

وقال الرئيس الأميركي: "لن أسمح للحشود الغاضبة بالسيطرة، علينا حماية جوهرة تاج الديمقراطية الأميركية وهو الأمان وتطبيق القانون"، مضيفا "إدارتي لن تسمح لأي شخص من أي عرق بأن يحرق الأرض ويدمر المدن، هذا لن يحصل".

وأشار ترامب إلى أن الحكومة الفيدرالية تعمل عن كثب مع الجهات الأمنية عبر الولايات، وأردف "لن أسمح للحشود الغاضبة بالسيطرة علينا حماية جوهرة تاج الديمقراطية الأميركية المتمثلة بتطبيق القانون".