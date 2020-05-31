أميركا

"لصوص وفوضويّون".. ترامب يندّد بأعمال الشغب في مينيابوليس 

فرانس برس
31 مايو 2020
قال ترامب إن ذكرى فلويد أساء إليها "مشاغبون ولصوص وفوضويّون"
قال ترامب إن ذكرى فلويد أساء إليها "مشاغبون ولصوص وفوضويّون"

ندّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت بأعمال الشغب التي شهدتها مينيابوليس ليل الجمعة بعد مقتل جورج فلويد بأيدي الشرطة، معتبرا ان ما شهدته هذه المدينة هو من صنع "لصوص وفوضويين".

وقال ترامب في مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا، حيث كان يُتابع تحليق رائدي فضاء أميركيين، إنّ "وفاة جورج فلويد في شوارع مينيابوليس مأساة خطيرة". لكنه أضاف أنّ ذكرى فلويد أساء إليها "مشاغبون ولصوص وفوضويّون"، داعيًا إلى "المصالحة، لا الكراهية، وإلى العدالة، لا الفوضى".

وقال الرئيس الأميركي: "لن أسمح للحشود الغاضبة بالسيطرة، علينا حماية جوهرة تاج الديمقراطية الأميركية وهو الأمان وتطبيق القانون"، مضيفا "إدارتي لن تسمح لأي شخص من أي عرق بأن يحرق الأرض ويدمر المدن، هذا لن يحصل". 

وأشار ترامب إلى أن الحكومة الفيدرالية تعمل عن كثب مع الجهات الأمنية عبر الولايات، وأردف "لن أسمح للحشود الغاضبة بالسيطرة علينا حماية جوهرة تاج الديمقراطية الأميركية المتمثلة بتطبيق القانون". 

فرانس برس

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31 مايو 2020
تصاعد الدخان من سيارات الشرطة المحترقة في لوس أنجلوس
تصاعد الدخان من سيارات الشرطة المحترقة في لوس أنجلوس

اندلعت الاحتجاجات لليوم الرابع على التوالي في مدينة لوس أنجلوس الأميركية تنديدا بمقتل رجل أسود على أيدي عناصر الشرطة في ولاية مينيسوتا الأميركية. 

واشتعلت النيران في سيارات تابعة لقوات الأمن في المدينة، لتغطي سحابة كثيفة سماء المنطقة المحيطة بفيرفاكس والجادة الثالثة. 

وغطت عبارات كتبت بالطلاء سيارات الشرطة، وقام المحتجون بتحطيم زجاج سيارتين على الأقل في المنطقة، وفقا لما ذكره موقع "NBC Los Angeles"، واشتعلت النيران في دورية شرطة أخرى قرب المنطقة. 

ووقعت اشتباكات بين قوات مكافحة الشغب وبين المتظاهرين، حيث حاولت القوات الأمنية تفريق المحتجين في تقاطعات الطرق وسط المدينة. 

وأعلن عمدة لوس أنجلوس، إيريك غراسيتي، حظر تجول في المدينة الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، ابتداء من الساعة الثامنة مساء السبت وحتى الساعة الخامسة والنصف فجر الأحد. 

وفي مؤتمر صحفي السبت، خطط العمدة لمناقشة المظاهرات التي وقعت مساء الجمعة، لكن عوضا عن ذلك دعا إلى إحلال السلام بعد أن قام أشخاص بتسلق باص للنقل العمومي وأشعلوا النار في سيارات الشرطة. 

وذكرت وسائل الإعلام أن هذه التصرفات لا تعكس توجّه كافة المحتجين، إذ نشرت مقاطع فيديو أظهرت مشاركات سلمية للاحتجاج. 

وتشهد ولاية مينيسوتا وأماكن أخرى، تضمنت العاصمة واشنطن، احتجاجات تخللتها أعمال عنف منذ أربعة أيام على خلفية مقتل جورج فلويد، الذي توفي بعد توقيفه بعنف من قبل شرطيين.

وظهر الشرطي في المقطع وهو يضع ركبته فوق رقبة الرجل الذي قال للشرطي: "لا أستطيع التنفس لا أستطيع التنفس.. لا تقتلني".

وبعد ما تم وضعه في الأصفاد، لوحظ أن الرجل الأربعيني قد فقد وعيه، فتم استدعاء الإسعاف ونقله إلى المستشفى حيث توفي بعد ذلك بوقت قصير.

وأعلنت سلطات مينيسوتا، الجمعة، القبض على الشرطي المتهم، ووجهت إليه تهمة "القتل" له، فيما فرضت مينابوليس حظر التجول.

الحرة / ترجمات - واشنطن