أميركا

مستشهدة بوفاة لوثر كينغ وبحضور ابنته.. عمدة أتلانتا تناشد المتظاهرين العودة للمنازل

الحرة / ترجمات - دبي
31 مايو 2020
عمدة أتلانتا تناشد المتظاهرين بالعودة للمنازل
عمدة أتلانتا تناشد المتظاهرين بالعودة للمنازل

بعد تفاقم الاحتجاجات وأعمال العنف في المدن الأميركية، ناشدت عمدة أتلانتا كيشا لانس بوتومز، المتظاهرين العودة لمنازلهم، مستشهدة بروح بـ مارتن لوثر كنيغ، وما حدث بعد وفاته في مدينة أتلانتا مسقط رأسه من هدوء نسبي بعكس باقي المدن الأميركية التي اشتعلت، وفقاً لموقع صوت أميركا.

وقالت بوتومز: "عندما اغتيل الدكتور كينغ- الذي قاد حركة الحقوق المدنية من منتصف الخمسينيات حتى اغتياله عام 1968- نحن لم نفعل هذا لمدينتنا، إذا كنت تهتم بهذه المدينة فعد إلى المنزل".

وتابعت بوتومز وهي محاطة بابنة كينغ، برنيس كينغ، ومغنيا الراب تي آي وكيلر مايك: "إنكم تسيئون لحياة جورج فلويد وكل شخص آخر قُتل في هذا البلد، بينما قال مايك وهو يبكي: "لا يجب أن نحرق منازلنا، لأنه إذا فقدنا أتلانتا، فماذا لدينا؟"

وكانت مدينة أتلانتا شهدت خلال الساعات الماضية اضطرابات واشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، كما اعتدى المتظاهرون على مبنى قناة "سي إن إن".

وأضافت بوتومز: "أنا أم لأربعة أطفال سود في أميركا، أحدهم يبلغ من العمر 18 عامًا، عندما شاهدت حادث فلويد، تأذيت كأم".

وأشارت بوتومز إلى أنها عندما سمعت بالاحتجاجات، اتصلت بابنها لمعرفة مكانه، وقالت: "اخبرته أنه لا يمكنني حمايتك، ولا يجب أن يخرج الأولاد السود اليوم".

وأعلن مسؤولو أتلانتا عن حريق في مطعم ديل فريسكو في حي باكهيد، على بعد عدة أميال شمالي موقع الاحتجاج بوسط المدينة، مشيرين إلى أن طواقم الإنقاذ لم تتمكن من الوصول إلى الحريق لوجود المتظاهرين هناك.

من جانبه، صرح تي غى دوكلو، السكرتير الصحفي الوطني لحملة جو بايدن أن شغف بوتومز وتعاطفها وقيادتها القوية والثابتة تظهر خلال هذه اللحظة العصيبة، وأن مدينة أتلانتا محظوظة لأنها تقود المدينة خلال هذه الفترة.

كما أكد ممثل جورجيا دوج كولينز، وهو حليف جمهوري محافظ للرئيس دونالد ترامب، أن بيانها كان قويا.

يذكر أنه منذ عدة أيام تشهد العديد من المدن الأميركية اضطرابات بعد وفاة رجل أسود يدعى جورج فلويد، بعد توقيفه بعنف من قبل شرطيين بولاية مينيسوتا.

وأظهر مقطع فيديو الشرطي وهو يضع ركبته فوق رقبة الرجل الذي قال للشرطي: "لا أستطيع التنفس لا أستطيع التنفس.. لا تقتلني"، وبعد ما تم وضعه في الأصفاد، لوحظ أن الرجل الأربعيني قد فقد وعيه، فتم استدعاء الإسعاف ونقله إلى المستشفى حيث توفي بعد ذلك بوقت قصير.

وأعلنت سلطات مينيسوتا، الجمعة، القبض على الشرطي المتهم، ووجهت إليه تهمة "القتل" له، فيما فرضت مينابوليس حظر التجول.

الحرة / ترجمات - دبي

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الحرة / ترجمات - دبي
31 مايو 2020
8 ولايات أميركية تستدعي الحرس الوطني لمواجهة الاحتجاجات
8 ولايات أميركية تستدعي الحرس الوطني لمواجهة الاحتجاجات

استدعى حاكم ولاية مينيسوتا وسبع ولايات أخرى قوات الحرس الوطني يوم السبت، لمواجهة الاحتجاجات العنيفة التي أعقبت مقتل الأميركي من أصول إفريقية جورج فلويد بعدما قام شرطيّ بطرحه أرضًا وتثبيته لدقائق عدّة بينما كان يضغط بركبته على رقبته حتّى لفظ أنفاسه.

وأشار موقع صوت أميركا إلى أنه على مدار الأيام الماضية تحول الاحتجاج السلمي في البداية إلى نهب وإحراق وعنف في مدينتي مينيابوليس وسانت بول بداية، لتنتقل الفوضى إلى مدن أخرى في الولايات المتحدة.

وقال حاكم الولاية تيم فالز: "نحن في وضع حرج"، ووعد باستخدام "القوة الكاملة" لاستعادة النظام.

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Posted by ‎Alhurra قناة الحرة‎ on Saturday, May 30, 2020

 

حظر تجول وحرس وطني

 

كما قام الحكام في 10 ولايات أخرى على الأقل، وهي: جورجيا وكنتاكي وأوهايو وويسكونسن وكولورادو ويوتا وواشنطن وكاليفورنيا وتينيسي وميسوري وتكساس، باستدعاء قوات الحرس الوطني للمساعدة في إخماد الاحتجاجات التي تحولت إلى عنف في العديد من المناطق.

وفرض رؤساء البلديات في معظم أنحاء الولايات المتحدة حظر التجول ليلا بعد أعمال تخريب، بما في ذلك لوس أنجلوس وكاليفورنيا وسياتل وواشنطن وبورتلاند وأوريغون أتلانتا وجورجيا ودنفر وساوث كارولينا وفيلادلفيا وبنسلفانيا.

والحرس الوطني هو قوة عسكرية احتياطية مع وحدات في كل ولاية من الولايات الخمسين، يعمل معظم أعضائها بدوام جزئي، يمكن الاستعانة بهم في حالات الطوارئ من قبل حكام الولايات للمساعدة في التعامل مع الكوارث الطبيعية أو الاضطرابات المدنية.

من جانبه، ندّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت بأعمال الشغب التي شهدتها مينيابوليس ليل الجمعة بعد مقتل جورج فلويد، معتبرًا أنّ ما شهدته هذه المدينة هو من صنع "لصوص وفوضويّين".

وقال ترامب في مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا، حيث كان يُتابع تحليق رائدي فضاء أميركيّين، إنّ "وفاة جورج فلويد في شوارع مينيابوليس مأساة خطيرة، مضيفاً أنّ ذكرى فلويد أساء إليها "مشاغبون ولصوص وفوضويّون"، داعيًا إلى "المصالحة، لا الكراهية، وإلى العدالة، لا الفوضى".

وقد ألقى الرئيس باللوم في معظم أعمال العنف على الجماعات اليسارية المتطرفة، وعرض مساعدة عسكرية اتحادية لمينيسوتا.

تظاهرات العاصمة الأميركية واشنطن

تظاهرات العاصمة الأميركية واشنطن

Posted by ‎Alhurra قناة الحرة‎ on Saturday, May 30, 2020

وعلى مدار الأيام الماضية، تعرضت العديد من الشركات في مينيابوليس لأضرار جسيمة في الممتلكات، حيث نهب المتظاهرون بشكل عشوائي المتاجر في حي مينيابوليس بالقرب من الموقع الذي توفي فيه جورج فلويد. 

وقال صاحب الأعمال الأميركي الصومالي أحمد سياد شفيعي لموقع "صوت أميركا" إن المخربين هاجموا جميع متاجره بين عشية وضحاها، وأضاف عبر سكايب: "كسروا الزجاج والأبواب والنوافذ وأخذوا كل ما يمكن أن يأخذوه"، وأكد شفيعي، صاحب مطعم ومتجر ملابس في جنوب مينيابوليس، أنه "من غير المقبول" لأي شخص تدمير الممتلكات الخاصة.

بدوره، أعلن الجنرال غون جنسن من الحرس الوطني في مينيسوتا أنه سيكون هناك أكثر من 1700 من الحرس الوطني في المنطقة بحلول يوم الأحد.

الحرة / ترجمات - دبي