مستشهدة بوفاة لوثر كينغ وبحضور ابنته.. عمدة أتلانتا تناشد المتظاهرين العودة للمنازل

بعد تفاقم الاحتجاجات وأعمال العنف في المدن الأميركية، ناشدت عمدة أتلانتا كيشا لانس بوتومز، المتظاهرين العودة لمنازلهم، مستشهدة بروح بـ مارتن لوثر كنيغ، وما حدث بعد وفاته في مدينة أتلانتا مسقط رأسه من هدوء نسبي بعكس باقي المدن الأميركية التي اشتعلت، وفقاً لموقع صوت أميركا.

وقالت بوتومز: "عندما اغتيل الدكتور كينغ- الذي قاد حركة الحقوق المدنية من منتصف الخمسينيات حتى اغتياله عام 1968- نحن لم نفعل هذا لمدينتنا، إذا كنت تهتم بهذه المدينة فعد إلى المنزل".

"If you care about this city then go home." Atlanta Mayor Keisha Lance Bottoms was visibly angry at a news conference during the Atlanta protests on Friday https://t.co/RyApQwICJx pic.twitter.com/3sPHG4t474 — CNN Tonight (@CNNTonight) May 30, 2020

وتابعت بوتومز وهي محاطة بابنة كينغ، برنيس كينغ، ومغنيا الراب تي آي وكيلر مايك: "إنكم تسيئون لحياة جورج فلويد وكل شخص آخر قُتل في هذا البلد، بينما قال مايك وهو يبكي: "لا يجب أن نحرق منازلنا، لأنه إذا فقدنا أتلانتا، فماذا لدينا؟"

👇EVERYONE needs to stop right NOW, listen to Killer Mike and pass this on.



He’s verbalizing what a lot of us don’t know how to express.pic.twitter.com/wVdMvN6rZv — Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) May 30, 2020

وكانت مدينة أتلانتا شهدت خلال الساعات الماضية اضطرابات واشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، كما اعتدى المتظاهرون على مبنى قناة "سي إن إن".

وأضافت بوتومز: "أنا أم لأربعة أطفال سود في أميركا، أحدهم يبلغ من العمر 18 عامًا، عندما شاهدت حادث فلويد، تأذيت كأم".

وأشارت بوتومز إلى أنها عندما سمعت بالاحتجاجات، اتصلت بابنها لمعرفة مكانه، وقالت: "اخبرته أنه لا يمكنني حمايتك، ولا يجب أن يخرج الأولاد السود اليوم".

وأعلن مسؤولو أتلانتا عن حريق في مطعم ديل فريسكو في حي باكهيد، على بعد عدة أميال شمالي موقع الاحتجاج بوسط المدينة، مشيرين إلى أن طواقم الإنقاذ لم تتمكن من الوصول إلى الحريق لوجود المتظاهرين هناك.

من جانبه، صرح تي غى دوكلو، السكرتير الصحفي الوطني لحملة جو بايدن أن شغف بوتومز وتعاطفها وقيادتها القوية والثابتة تظهر خلال هذه اللحظة العصيبة، وأن مدينة أتلانتا محظوظة لأنها تقود المدينة خلال هذه الفترة.

كما أكد ممثل جورجيا دوج كولينز، وهو حليف جمهوري محافظ للرئيس دونالد ترامب، أن بيانها كان قويا.

يذكر أنه منذ عدة أيام تشهد العديد من المدن الأميركية اضطرابات بعد وفاة رجل أسود يدعى جورج فلويد، بعد توقيفه بعنف من قبل شرطيين بولاية مينيسوتا.

وأظهر مقطع فيديو الشرطي وهو يضع ركبته فوق رقبة الرجل الذي قال للشرطي: "لا أستطيع التنفس لا أستطيع التنفس.. لا تقتلني"، وبعد ما تم وضعه في الأصفاد، لوحظ أن الرجل الأربعيني قد فقد وعيه، فتم استدعاء الإسعاف ونقله إلى المستشفى حيث توفي بعد ذلك بوقت قصير.

وأعلنت سلطات مينيسوتا، الجمعة، القبض على الشرطي المتهم، ووجهت إليه تهمة "القتل" له، فيما فرضت مينابوليس حظر التجول.