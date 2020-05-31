أميركا

مهمات صعبة في أوقات عصيبة.. حقائق عن الحرس الوطني الأميركي

الحرة / ترجمات - واشنطن
31 مايو 2020
الحرس الوطني الأميركي يدخل على خط مواجهة التظاهرات
الحرس الوطني الأميركي يدخل على خط مواجهة التظاهرات

لجأت السلطات في ولايات أميركية إلى الحرس الوطني إثر الاضطرابات والصدامات العنيفة بعد وفاة أميركي من ذوي البشرة السوداء أثناء إلقاء الشرطة القبض عليه في ولاية مينيسوتا.

ومنذ مساء الجمعة انتشر أكثر من 2500 شرطي وجندي في مدينة مينيابوليس حيث توفي الأميركي جورج فلويد خلال اعتقاله من قبل أفراد شرطة ظل أحدهم جاثما على رقبته لعدة دقائق، ما تسبب باحتجاجات واضطرابات في عدة مدة تحت شعار "حياة السود مهمة"، و"لا أستطيع التنفس" وهي أخر ما قاله فلويد وهو يحتضر.

ما هو الحرس الوطني الأميركي الذين تستعين بهم السلطات في الولايات؟ وما هي صلاحياته وفق القانون؟ ولمن يتبع؟

ويعد الحرس الوطني قوة عسكرية احتياطية تنقسم إلى جزأين، أحدهما يتبع القوات البرية والأخر القوات الجوية.

يحمي الحرس الوطني الحق بالاحتجاجات السلمية
يحمي الحرس الوطني الحق بالاحتجاجات السلمية

ويمارس أفرادها مهام ووظائف مدنية ولكن لهم دور هام في مكافحة التظاهرات والاحتجاجات العنيفة، وكانت بداية تشكيلها على شكل ميليشيات على مستوى المستعمرات في 1607، ولكنها تطورت لشكلها الحالي في 1903، وأصبحت قوة فيدرالية في 1933.

ويتبع لكل ولاية حرس وطني يخضع للسيطرة المباشرة لحاكمها، وبعضها يتبع لبعثات فيدرالية.

لا سلطة لاعتقال أحد

جنود الحرس الوطني رغم أنهم يرتدون زيا مموها أقرب إلى الجيش إلا أن سلطاتهم محدودة وتنحصر بالدفاع عن النفس واخماد التظاهرات والسيطرة على حالات العنف، ولكن ليس لديهم سلطة لاعتقال أحد، وفق تقرير نشرته شبكة "أية بي سي نيوز".

لا سلطة لديهم لاعتقال أحد ولكن لهم الحق بالدفاع عن نفسهم
لا سلطة لديهم لاعتقال أحد ولكن لهم الحق بالدفاع عن نفسهم

الجنود الذين تم نشرهم في مينيسوتا خلال اليومين الماضيين، تم تسليحهم، ولكن قواعد الاشتباك مع الآخرين لا تزال غير واضحة، ولكنهم يحتفظون بحق الدفاع عن النفس، كما يرافقهم موظفون من الجهات المختصة بإنفاذ القانون وهم من يمكنهم القيام بعمليات الاعتقال.

وحتى الآن تمثلت مهامهم في مينيابوليس بحماية مبنى الكابيتول، وتوفير الأمن في إحدى المقاطعات، وتوفير الأمن في مكتب الاعتقالات الجنائية، ومساعدة فرق الإطفاء وتوفير الحماية لهم في المناطق غير الآمنة، إضافة إلى مهام حماية الممتلكات، وضمان حق الناس في التظاهر السلمي.

السيطرة على الحشود

ورغم أنهم يخضعون إلى تدريبات قريبة من الجيش، إلا أنها تركز بشكل كبير على السيطرة على الحشود، وخفض وتيرة العنف في أوقات الاضطرابات.

لا استخدام للأسلحة إلا في حالات محددة
لا استخدام للأسلحة إلا في حالات محددة

وعادة ما تكون معداتهم الرئيسية خوذ ودروع واقية ويحملون العصي، حيث يتم تقليل استخدامهم للأسلحة بقدر الإمكان، خاصة وأن عمليات إطلاق نار في جامعة كينيت ستيت عام 1970 لا تزال تلاحقهم بعد مقتل أربعة طلاب.

الكوارث الطبيعية ومهام أخرى

خلال السنوات الماضية كان الحرس الوطني ينشط خلال الاستجابة للكوارث الطبيعية وأوقات الأزمات، خاصة تلك المتعلقة بالأعاصير أو الفياضانات التي ضربت ولايات أميركية خلال السنوات الماضية.

يضطلع الحرس الوطني بمهام عديدة خلال الكوارث الطبيعية
يضطلع الحرس الوطني بمهام عديدة خلال الكوارث الطبيعية

كما يضطلع الحرس الوطني بمهام أخرى، مثل دعم السلطات والكشف عن أنشطة الاتجار بالمخدرات وتهريبها، وفق الموقع الإلكتروني الخاص بهم.

ولديهم قدرات على الاستجابة الفورية لأية حوادث كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية نووية، وهم مدربين على مهام الإنقاذ لاستخراج الضحايا المحاصرين، وإجراء عمليات التطهير الأولية، وتقديم العلاج الأولي.

ولدى الحرس الوطني 7 وحدات متخصصة بأمن المعلومات وتأمين الدفاعات في حال حدوث حرب سيبرانية.

حراسة الحدود

وسبق أن تدخل الحرس الوطني على الحدود الجنوبية للبلاد خلال عهد الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، وفي 2010 بأمر من باراك أوباما، وبين 2006 و2008 في عهد جورج بوش.

سمح لعناصر الحرس الوطني حمل الأسلحة لمواجهة العنف في مينيسوتا
سمح لعناصر الحرس الوطني حمل الأسلحة لمواجهة العنف في مينيسوتا

ويقتصر دورهم على تقديم الدعم لحرس الحدود.

وبعد تصاعد وتيرة الأحداث الحالية، رفعت السلطات المحلية، التي كانت متفهمة للغاية في الأيام الأولى، من حدة لهجتها منذ يوم الخميس وقررت استدعاء الحرس الوطني. 

وقال رئيس بلدية المدينة جاكوب فراي الذي بدا متعبا، في مؤتمر صحفي مرتجل في منتصف الليل متوسلا "يجب أن يتوقف ذلك".

وأوضح حاكم ولاية مينيسوتا تيم والتز أن بعض المتاجر التي أحرقت تعود إلى عائلات من السود مستنكرا أعمال العنف. وقال "إن ذلك لم يعد له علاقة بموت جورج، ومع عدم المساواة التي هي حقيقية للغاية. إنها مجرد فوضى".

وحمل والتز السبت عناصر قادمين من خارج ولايته وقد يكونوا فوضويين برأيه، ولكن من المدافعين عن تفوق العرق الأبيض أو مهربي مخدرات أيضا، مسؤولية الفلتان.

وليتمكن من استعادة سيطرته على الوضع، أعلن عن حشد جنود الحرس الوطني في الولاية البالغ عددهم 13 ألفا في سابقة، وطلب مساعدة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التي قالت إن وحدات للشرطة العسكرية وضعت في حالة تأهب لتتمكن من التدخل إذا احتاج الأمر، خلال مهلة أربع ساعات.

قانونيا، لا يمكن للشرطة العسكرية التدخل إلا في حال عصيان.

من جهته، وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب "بوقف العنف الجماعي" بعد ليلة من أعمال العنف في مدينة مينيابوليس حيث توفي الرجل.

وقال ترامب الذي دان مرات عدة الموت "المفجع" لجورج فلويد، إن المتظاهرين يلحقون العار بذكرى الرجل. 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أميركا

فيديو لاحتكاك ساخن.. دورية شرطة نيويورك محاصرة وتحقيق بشبهة "دهس متظاهرين"

الحرة / ترجمات - واشنطن
31 مايو 2020
سيارتا الشرطة اللتان يجري التحقيق في تعاملهما مع متظاهرين
سيارتا الشرطة اللتان يجري التحقيق في تعاملهما مع متظاهرين

فتحت شرطة مدينة نيويورك تحقيقا بعد انتشار فيديو تظهر فيه سيارة رباعية الدفع تابعة لشرطة المدينة وكأنها تدهس متظاهرين في منطقة بروكلين.

والمتظاهرون كانوا يشاركون في الاحتجاجات المستمرة على خلفية وفاة الأميركي من أصول أفريقية، جورج فلويد، بعد اعتقاله في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا.

ويظهر في الفيديو الذي نشر على تويتر وتبلغ مدته 27 ثانية، سيارة تابعة للشرطة وسط حشد من عشرات المتظاهرين يرشقها عدد منهم بقوارير وأشياء أخرى.

ثم تظهر سيارة شرطة ثانية إلى جانب الأولى التي كانت تسير وسط هؤلاء ببطء. وبعدها بثواني يقرر السائق التقدم أكثر ويبدو أن عددا من المحتجين سقطوا نتيجة لذلك. 

ويسمع بعد ذلك صراخ وصياح، بينما يصعد شخص على السيارة ويبدأ  بالقفز فوقها بهدف تخريبها على ما يبدو.

وأظهر فيديو ثان من زاوية أخرى، متظاهرين يحاولون منع السيارتين من المرور، وتتمكن الثانية من إجبار هؤلاء على التنحي ومغادرة المكان. 

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، لكن الحادث وفق شبكة CNN "يؤجج نيران التفاعلات السلبية بين الشرطة والمواطنين الذين أدوا القسم على حمايتهم".

عمدة مدينة نيويورك قال إن الحادث الذي وقع السبت، "مثير للقلق" ويجري التحقيق فيه. لكنه شدد على أن الضباط ربما لم يكن أمامهم خيار آخر.

وقال "لن ألقي اللوم على الضباط الذين يحاولون التعامل مع وضع مستحيل للغاية"، مضيفا أن "الأفراد الذين تجمعوا حول سيارة الشرطة قاموا بالتصرف الخطأ في الأساس، وخلقوا وضعا غير مقبول".

وأردف "كنت أتمنى لو اتبع الضباط نهجا مختلفا، لكن لنبدأ من البداية. المتظاهرون في الفيديو قاموا بالأمر الخطأ عندما أحاطوا بسيارة الشرطة".

وأضاف "لو تنحنى أولئك المحتجون وسمحوا للسيارة بالمرور ... لما كنا نتحدث عن هذا الوضع الآن".

واندلعت احتجاجات عارمة في كبريات المدن الأميركية في الأيام الأخيرة نتيجة الغضب الشعبي إزاء وفاة فلويد بينما كان قيد الاعتقال.

وشارك المئات في احتجاجات نيويورك السبت، وأضرم متظاهرون النيران في عدد من السيارات التابعة للشرطة في يروكلين وكوينز خلال اليومين الماضيين. 

الحرة / ترجمات - واشنطن