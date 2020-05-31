نشر وسما على حسابه.. لماذا غير تويتر لون عصفوره الشهير؟

غيرت شركة تويتر لون شعارها الشهير (العصفور الأزرق) إلى الأسود على حسابها الرسمي في موقع التواصل الذي تملكه، ونشرت وسما تحته.

الوسم هو (blacklivesmatter) (حياة السود مهمة) يأتي بالتزامن مع ما تشهده الولايات المتحدة اضطرابات وتظاهرات بعد وفاة رجل أسود يدعى جورج فلويد بينما كان يجثو رجل شرطة على رقبته في ولاية مينيسوتا.

وتشهد العديد من المدن الأميركية احتجاجات تحت شعارات "لا أستطيع التنفس" وهي العبارة التي رددها فلويد أثناء القبض عليه حيث كان يستنجد بالشرطي لرفع قدمه عن رقبته وذلك قبل أن يفارق الحياة.

ورفع المتظاهرون أيضا شعار "أرواح السود لها قيمة"، فيما اعتقلت السلطات أكثر من 1300 شخص من المتظاهرين، وقتل شخص واحد، فيما أصيب نحو 13 ضابط أمن.

ومن لوس أنجليس إلى ميامي إلى شيكاغو بدأت الاحتجاجات سلمية السبت قبل أن تنفلت بعدما أوقف المتظاهرون حركة المرور وأشعلوا الحرائق واشتبكوا مع قوات مكافحة الشغب التي أطلق بعض أفرادها قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاصات البلاستيكية في محاولة لاستعادة النظام، وفق رويترز.

وأثار مشهد تدفق المحتجين على الشوارع إحساسا بأزمة في الولايات المتحدة بعد أسابيع من إجراءات العزل العام بسبب وباء فيروس كورونا التي أطاحت بالملايين من أعمالهم وأثرت بدرجة كبيرة على الأقليات.

وفي عاصمة البلاد، تجمع مئات المتظاهرين بالقرب من مبنى وزارة العدل وتوجه كثيرون منهم في وقت لاحق إلى البيت الأبيض حيث اشتبكوا مع الشرطة التي كان أفرادها يحملون الدروع وبعضهم يمتطي الخيول.

وقال الرئيس دونالد ترامب صباح السبت إنه لو كان المتظاهرون الذين تجمعوا في ميدان لافاييت المواجه للبيت الأبيض في الليلة السابقة خرقوا السياج "لوجدوا في استقبالهم الكلاب شديدة الشراسة وأشد الأسلحة التي رأيتها فتكا على الإطلاق".

وتم استنفار الحرس الوطني في ولاية مينيسوتا بكامله للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية بعد أربع ليال من أعمال الحرق والنهب والتخريب في أجزاء من منيابوليس، أكبر مدن الولاية، وكذلك في مدينة سان بول المتاخمة، وهي عاصمة مينيسوتا.

وقال تيم وولز حاكم مينيسوتا إن نشر الحرس الوطني كان ضروريا لأن محرضين من الخارج يستغلون الاحتجاجات على موت جورج فلويد في نشر الفوضى.

