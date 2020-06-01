بسبب أعمال عنف.. حالة طوارئ وحظر للتجوال في فيرجينيا

أعلنت السلطات في ولاية فيرجينيا الأميركية، الأحد، حالة الطوارئ في عموم الولاية، و "تفعيل الحرس الوطني"، وحظرا للتجول في عاصمتها ريتشموند، لثلاثة أيام، بسبب "الاضطرابات المدنية التي يحتمل أن تشكل خطرا على السلامة العامة.

وخلال الساعات الأخيرة، سجلت حالات عنف ونهب مرتبطة باحتجاجات عنيفة تشهدها ولايات مختلفة من البلاد، مما حدا بسلطات عدد منها إلى إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر للتجوال واستدعاء قوات إضافية.

وقال بيان لحاكم الولاية رالف نورثام إن "الأحداث الهامة التي شهدتها ولاية فيرجينيا تطلبت التدخل لاستعادة النظام، وضمان سلامة المتظاهرين والعامة، وحماية الممتلكات"، مضيفا "خلال الساعات الـ24 وحدها كانت هناك إصابات للمتظاهرين السلميين ومقدمي خدمات الطوارئ وأضرار كبيرة في الممتلكات".

وكشف بيان الحاكم عن تسجيل أحداث عنف في مدن ومقاطعات منها ريتشموند، و برنس وليام، ورونوك، من بينها "حرق مبنيين وحرائق مركبات وتخريب ونهب وأضرار لحقت بمركبات قوات الأمن".

وقال البيان إن حظر التجول سيفرض في الساعة الثامنة من مساء الأحد، ويستمر إلى السادسة صباحا من يوم الثالث من يونيو، وهو قابل للتمديد.

وسيبقى بإمكان السكان الذهاب من وإلى العمل ودور العبادة، أو الذهاب لرؤية طبيب، كما أن الصحفيين ورجال الأمن والشرطة وغيرهم سيتمكنون من التجول.