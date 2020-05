ترامب: ليس هذا ما تريده أميركا

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، حكام الولايات من الديمقراطيين بأن يكونوا "أقوياء" في مواجهة "الفوضويين"، ودعاهم إلى الاستعانة بقوات الحرس الوطني في ولاياتهم.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات إن "العالم يراقبنا ويسخر منا الآن ومن جو النائم"، في إشارة إلى المرشح الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة جو بايدن.

Law & Order in Philadelphia, NOW! They are looting stores. Call in our great National Guard like they FINALLY did (thank you President Trump) last night in Minneapolis. Is this what voters want with Sleepy Joe? All Dems! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

Get tough Democrat Mayors and Governors. These people are ANARCHISTS. Call in our National Guard NOW. The World is watching and laughing at you and Sleepy Joe. Is this what America wants? NO!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

وكان ترامب قال في تغريدة ثانية إن "عبور حدود الولايات للتحريض على العنف جريمة فيدرالية، يجب على الحكام الليبراليين أن يكونوا أكثر صرامة أو أن الحكومة الاتحادية ستتدخل، وهذا يشمل استخدام السلطة غير المحدودة لجيشنا، والعديد من الاعتقالات".

Crossing State lines to incite violence is a FEDERAL CRIME! Liberal Governors and Mayors must get MUCH tougher or the Federal Government will step in and do what has to be done, and that includes using the unlimited power of our Military and many arrests. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

وهاجم ترامب في تغريدات أخرى "الإعلام الكاذب"، مسميا صحف واشنطن بوست ونيويورك تايمز وقناة سي أن أن بالاسم، معتبرا أن الأخبار "الكاذبة التي تصدر عنهم هي أكثر من الأخبار التي تخرج من بلدان أجنبية مجتمعة".

Much more “disinformation” coming out of CNN, MSDNC, @nytimes and @washingtonpost, by far, than coming out of any foreign country, even combined. Fake News is the Enemy of the People! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

وقال ترامب إن "الإعلام الكاذب" هو عدو الشعب.

واندلعت أعمال عنف وشغب ومواجهات، في عدد من الولايات الأميركية على خلفية مقتل جورج فلويد، وهو أميركي من أصل أفريقي، على يد الشرطة خلال توقيفه في ولاية مينيسوتا قبل أيام.

وكان فلويد مكبلا وغير مسلح خلال مناشدته الشرطي أن يرفع ركبته من على عنقه وردد أكثر من مرة أنه غير قادر على التنفس، لكن الشرطي الذي يواجه الآن تهمة القتل غير العمد، لم يستجب لبكاء الرجل، الذي فقد وعيه بعد دقائق ثم أعلنت وفاته لاحقا.