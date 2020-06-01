أميركا

ترامب: ليس هذا ما تريده أميركا

الحرة / ترجمات - واشنطن
01 يونيو 2020
ترامب ينتقد أداء الحكام الديمقراطيين في وجه أعمال العنف خلال الاحتجاجات
ترامب ينتقد أداء الحكام الديمقراطيين في وجه أعمال العنف خلال الاحتجاجات

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، حكام الولايات من الديمقراطيين بأن يكونوا "أقوياء" في مواجهة "الفوضويين"، ودعاهم إلى الاستعانة بقوات الحرس الوطني في ولاياتهم.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات إن "العالم يراقبنا ويسخر منا الآن ومن جو النائم"، في إشارة إلى المرشح الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة جو بايدن.

وكان ترامب قال في تغريدة ثانية إن "عبور حدود الولايات للتحريض على العنف جريمة فيدرالية، يجب على الحكام الليبراليين أن يكونوا أكثر صرامة أو أن الحكومة الاتحادية ستتدخل، وهذا يشمل استخدام السلطة غير المحدودة لجيشنا، والعديد من الاعتقالات".

وهاجم ترامب في تغريدات أخرى "الإعلام الكاذب"، مسميا صحف واشنطن بوست ونيويورك تايمز وقناة سي أن أن بالاسم، معتبرا أن الأخبار "الكاذبة التي تصدر عنهم هي أكثر من الأخبار التي تخرج من بلدان أجنبية مجتمعة".

وقال ترامب إن "الإعلام الكاذب" هو عدو الشعب.

واندلعت أعمال عنف وشغب ومواجهات، في عدد من الولايات الأميركية على خلفية مقتل جورج فلويد، وهو أميركي من أصل أفريقي، على يد الشرطة خلال توقيفه في ولاية مينيسوتا قبل أيام.

وكان فلويد مكبلا وغير مسلح خلال مناشدته الشرطي أن يرفع ركبته من على عنقه وردد أكثر من مرة أنه غير قادر على التنفس، لكن الشرطي الذي يواجه الآن تهمة القتل غير العمد، لم يستجب لبكاء الرجل، الذي فقد وعيه بعد دقائق ثم أعلنت وفاته لاحقا.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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تفعيل الحرس الوطني وإعلان حظر التجوال في العاصمة الأميركية

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تظاهرات واشنطن

أعلنت عمدة العاصمة الأميركية واشنطن موريل بوزر، الأحد، حظر التجوال في كامل مقاطعة كولومبيا ولمدة ليلة واحدة، بالإضافة إلى "تفعيل قوات الحرس الوطني" الخاص بالعاصمة لدعم شرطتها.

ويأتي هذا الإجراء بعد ساعات قليلة من فرض ولاية فيرجينيا، المجاورة للعاصمة، إجراءات مماثلة على خلفية أعمال عنف.

وتشهد مدن أميركية عديدة، احتجاجات ضد عنف الشرطة بحق الأميركيين الأفارقة، بعد مقتل جورج فلويد، وهو أميركي أسود، أثناء اعتقاله بولاية مينيسوتا يوم الثلاثاء الماضي.

وأعلنت السلطات إغلاق البيت الأبيض على خلفية احتجاجات، السبت، فيما استمرت التظاهرات ليوم الأحد أيضا.

وخلال الساعات الأخيرة، سجلت حالات عنف ونهب مرتبطة باحتجاجات عنيفة تشهدها ولايات مختلفة من البلاد، مما حدا بسلطات عدد منها إلى إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر للتجوال واستدعاء قوات إضافية.

وأعربت عمدة واشنطن عن تعاطفها مع مقتل جورج فلويد، فيما قال رئيس شرطة العاصمة إن غالبية الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة كانت سلمية، قبل أن تتحول إلى أعمال عنف مساء السبت نتج عنها "اعتقالات واعتداءات على الشرطة".

وقد طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، حكام الولايات من الديمقراطيين بأن يكونوا "أقوياء" في مواجهة "الفوضويين"، ودعاهم إلى الاستعانة بقوات الحرس الوطني في ولاياتهم.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات إن "العالم يراقبنا ويسخر منا الآن ومن جو النائم"، في إشارة إلى المرشح الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة جو بايدن.

الحرة - واشنطن