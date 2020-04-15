إسبانيا.. جدل حول خرق رئيس الحكومة السابق لقرارات الحجر الصحي

أثارت وسائل إعلام إسبانية جدلا حول "خرق" ماريانو راخوي، رئيس الوزراء الإسباني السابق، قرارات الحجر الصحي المفروض في البلاد، للأسبوع الرابع.

وقالت عدة وسائل إعلام إن راخوي "عمد بشكل متكرر على خرق الحجر الصحي"، إذ دأب على القيام بتمارين رياضية خارج مقر إقامته بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وحسب الخبر الذي أوردته القناة الإسبانية”لا سيكستا” (السادسة)، فرئيس الحكومة الإسبانية السابق، خرق الحجر الصحي منذ اليوم الأول الذي فعلت فيه البلاد قانون حالة الطوارئ.

Rajoy rompe el confinamiento y sale a hacer ejercicio a la calle cerca de su casa, en Madrid https://t.co/mwBFVBsD0d — laSexta (@laSextaTV) April 14, 2020

وأضافت القناة حسب ما أكد جيران الرئيس السابق، الذين أعلنوا في أكثر من مناسبة تذمرهم من تصرفه، أن زعيم "الحزب الشعبي" السابق يقوم كل صباح، بتمارين رياضية دون أن يتعرض لأي غرامة مالية.

وتابعت القناة الإسبانية أن ماريانو راخوي "لم يكن يحمل في يديه لا أكياس التبضع أو كان يقوم بتنزيه الكلب..مما يجعله أمام خرق واضح لحالة الطوارئ الصحية التي تمر بها البلاد".

Atenció 12.28 h: Mariano Rajoy se salta el confinament per fer la seva clàssica marxa ràpida pels matins.

👉🏻 Els veïns es queixen que ho fa habitualment als voltants del seu domicili.pic.twitter.com/pQGFRjsA3C — Sergi Maraña 😷🎗 (@SergiMaranya) April 14, 2020

وحسب قانون حالة الطوارئ يتوجب على المواطنين البقاء في مقر إقامتهم الحالي وعدم التوجه إلى مقر سكني آخر ، الأمر الشائع جدا بين أفراد الطبقة الغنية.

وما عدا التوجه للعمل، أو الخروج للتبضع أو الاستشفاء أو تنزيه الكلب، فالقانون الإسباني يواجه كل من عمد إلى خرق الحجر الصحي بغرامة مالية ما بين 600 و30000 يورو (650 دولار - 33 ألف دولار أميركي) حسب تقدير السلطات .