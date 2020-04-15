منوعات

إسبانيا.. جدل حول خرق رئيس الحكومة السابق لقرارات الحجر الصحي

15 أبريل 2020
يواجه كل من عمد إلى خرق الحجر الصحي بغرامة مالية كبيرة تحددها السلطات
يواجه كل من عمد إلى خرق الحجر الصحي في إسبانيا بغرامة مالية ما بين 600 و30000 يورو

أثارت وسائل إعلام إسبانية جدلا حول "خرق" ماريانو راخوي، رئيس الوزراء الإسباني السابق، قرارات الحجر الصحي المفروض في البلاد، للأسبوع الرابع. 

وقالت عدة وسائل إعلام إن راخوي "عمد بشكل متكرر  على خرق الحجر الصحي"، إذ دأب على القيام بتمارين رياضية خارج مقر إقامته بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وحسب الخبر الذي أوردته القناة الإسبانية”لا سيكستا” (السادسة)، فرئيس الحكومة الإسبانية السابق، خرق الحجر الصحي منذ اليوم الأول الذي فعلت فيه البلاد قانون حالة الطوارئ. 

 

وأضافت القناة حسب ما أكد جيران الرئيس السابق، الذين أعلنوا في أكثر من مناسبة تذمرهم من تصرفه، أن زعيم "الحزب الشعبي" السابق يقوم كل صباح، بتمارين رياضية دون أن يتعرض لأي غرامة مالية.

وتابعت القناة الإسبانية أن ماريانو راخوي "لم يكن يحمل في يديه لا أكياس التبضع أو كان يقوم بتنزيه الكلب..مما يجعله أمام خرق واضح لحالة الطوارئ الصحية التي تمر بها البلاد".

وحسب قانون حالة الطوارئ يتوجب على المواطنين البقاء في مقر إقامتهم الحالي وعدم التوجه إلى مقر سكني آخر ، الأمر الشائع جدا بين أفراد الطبقة الغنية. 

وما عدا التوجه للعمل، أو الخروج للتبضع أو الاستشفاء أو تنزيه الكلب، فالقانون الإسباني يواجه كل من عمد إلى خرق الحجر الصحي بغرامة مالية ما بين 600 و30000 يورو (650 دولار - 33 ألف دولار أميركي)  حسب تقدير السلطات . 

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منوعات

إسبانيا.. جدل حول خرق رئيس الحكومة السابق لقرارات الحجر الصحي

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مرتديا قبعة الجيش مؤديا التحية العسكرية.. خاض الحرب العالمية الثانية وتعافى من كورونا

15 أبريل 2020
ضابط برازيلي خاص الحرب العالمية الثانية يتعافى من كورونا
ضابط برازيلي خاص الحرب العالمية الثانية يتعافى من كورونا

أصبح إرماندو بيفيتا البالغ من العمر 99 عاما، والذي خاص الحرب العالمية الثانية،  أكبر برازيلي يتعافى من فيروس كورونا.

وغادر بيفيتا مستشفى القوات المسلحة في العاصمة برازيليا وهو يرتدي قبعة الجيش، ويؤدي التحية العسكرية للأطباء من على كرسيه المتحرك.

كان بيفيتا ملازماً ثانياً في قوات الجيش البرازيلي خلال الحرب العالمية الثانية وخدم في أفريقيا.

وقال عن معركته ضد عدوه غير المرئي فيروس كورونا: "كسب هذه المعركة كان بالنسبة لي أكبر من كسب الحرب".

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الضابط البرازيلي وهو يحي الطاقم الطبي
الضابط البرازيلي وهو يحي الطاقم الطبي

وقد ثبتت إصابته بالفيروس التاجي قبل أسبوعين، وأمضى يومين في جناح العناية المركزة بالمستشفى بعد إصابته بالتهاب رئوي.

وأكد مدير المستشفى أنه لم يكن بحاجة إلى جهاز التنفس الصناعي وتعافى بسبب شكله البدني الجيد المستمد من الحياة في الجيش وطول العمر الذي يسري في عائلته.

ويعد خروج بيفيتا من المستشفى لحظة مشرقة في سيناريو مظلم، فقد ضرب الوباء البرازيل بقوة هذا الأسبوع، وأعلنت وزارة الصحة أن عدد المصابين بالفيروس بلغ أكثر من 25 ألفا، كما تم تسجيل 1532 حالة وفاة.

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لحظة خروج الطبيب البرازيلي من المستشفى
لحظة خروج الطبيب البرازيلي من المستشفى

 