منوعات

البنغالي والمصري"..ناشط يدافع عن حياة الفهد بتصريحات أكثر عنصرية

15 أبريل 2020
الناشط الإماراتي طارق المحياس في لقطة من فيديوهاته على يوتيوب
الناشط الإماراتي طارق المحياس في لقطة من فيديوهاته على يوتيوب

"نحن في الخليج، عندما نذكر كلمة الوافدين لا نقصد المصريين بل نقصد الآسيويين"، هكذا حاول الناشط الإماراتي طارق المحياس الدفاع عن الممثلة الكويتية حياة الفهد، مشيرا إلى أن حديثها تم تفسيره بشكل خاطئ. 

وأثارت الممثلة الكويتية حياة الفهد (71 عاما) جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب دعوتها لترحيل العمال الأجانب، أو "رميهم في الصحراء"، لمواجهة "العجز" في القدرة الاستيعابية للمستشفيات، في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المحياس، الذي ينشر مقاطع فيديو على يوتيوب "هل حياة الفهد كانت تقصد المصريين في كلامها؟ إطلاقا لا، لم تذكر اسم مصر ولا المصريين في كل كلامها حين تكلمت عن الوافدين". 

وجاءت أغلب الانتقادات من جانب المصريين الموجودين في الكويت بأعداد كبيرة، ويعملون في معظم المجالات إذ تشير تقارير إلى أن الجالية المصرية تأتي في المركز الثاني من حيش تعدادها بين الجنسيات الأجنبية في الكويت، بأكثر من نصف مليون. 

وأضاف المحياس، الذي يشترك في قناته على يوتيوب نحو ربع مليون شخص، "عندما نذكر كلمة الوافدين أو كلمة العمالة في الخليج فإننا نقصد الآسيويين". 

وتابع "دعونا نفترض أن بعض العمالة في الكويت هم من المصريين، لكن المصريين لهم الحشمة والكرامة، هل تتوقع أننا في الكويت أو في السعودية أو الإمارات سنساوي عامل بنغالي بعامل مصري؟ أعوذ بالله اعوذ بالله أعوذ بالله ولا حتى واحد في المئة". 

وعاد المحياس يكرر فكرته "هل نحن سنساوي بين عامل من الهند بأخ من السودان أو من مصر أو من أي دولة عربية اخرى، سواء كان مهندس أو دكتور أو ميكانيكي أو أي مهنة أخرى؟ إطلاقا ولا واحد في المئة.. لا يمكن، ليس نحن من نفعل ذلك". 

 

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منوعات

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منوعات

كان ينتظر 1700 دولار من حزمة التحفيز.. لكنه تفاجأ بمبلغ خرافي

15 أبريل 2020
شخص يتعامل مع ماكينة صراف آلي في العاصمة الأميركية واشنطن
شخص يتعامل مع ماكينة صراف آلي في العاصمة الأميركية واشنطن

بينما كان تشارلز كالفين ينتظر نصيبه من المنحة المالية من الحكومة الأميركية، ويتفحص حسابه البنكي من حين لآخر، بعدما علم أن المبالغ المالية سيبدأ ضخها الأسبوع الجاري، فوجئ بثروة كبيرة لم يكن يتخيل أن يحصل عليها في حياته. 

وصدم كالفين من الرقم الذي ظهر أمامه عندما ذهب إلى ماكينة الصراف الآلي لسحب 200 دولار من بين 213 دولارا هي كل ما كان في حسابه، لكنه وجد 8.2 مليون دولار تم إيداعها في حسابه. 

وكان الكونغرس قد أقر حزم تحفيز اقتصادية يتم بموجبها صرف 1200 دولار للبالغين و500 دولار للأطفال، لفئات معينة بحسب مستوى الدخل، بالإضافة إلى إعانات للذين فقدوا وظائفهم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وحسب وسائل إعلام أميركية، فقد بدأت الإعانات المالية تصل إلى حسابات دافعي الضرائب في الولايات المتحدة الأسبوع الجاري، وسيستمر الأمر لمدة أسبوعين. 

كان كالفين، الذي يعمل متطوعا في محطة إطفاء بولاية إنديانا، ينتظر 1700 دولار فقط، هي نصيبه من المساعدات التي وعدت بها الحكومة المواطنين، لكنه لم يصدق ما رآه، فتفحص حسابه مرة تلو الأخرى ليتأكد من أن ما رآه صحيحا، "حتى أنني طبعت الورقة وأظهرتها لمديري لأنني كنت غير مصدق لما حدث"، يوضح كالفين. 

اتصل كالفين بالبنك ليسأل إن كان ما رآه حقيقيا، فأخبره المسؤولون أن الأمر حدث عن طريق الخطأ، وأنه لن يرى، بعد اتصاله، إلا 1700 دولار تم إيداعها من ضمن حزمة التحفيز الاقتصادية. 

لا يعلم رجل الإطفاء المتطوع نوع الخلل الذي قد يؤدي إلى وصول أموال أكثر أو أقل لدافعي الضرائب الذين يحصلون على الإعانة المالية، ويختم قائلا: "لن أنسى أبدا اللحظات القصيرة التي أصبحت فيها مليونيرا". 