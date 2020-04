البنغالي والمصري"..ناشط يدافع عن حياة الفهد بتصريحات أكثر عنصرية

"نحن في الخليج، عندما نذكر كلمة الوافدين لا نقصد المصريين بل نقصد الآسيويين"، هكذا حاول الناشط الإماراتي طارق المحياس الدفاع عن الممثلة الكويتية حياة الفهد، مشيرا إلى أن حديثها تم تفسيره بشكل خاطئ.

وأثارت الممثلة الكويتية حياة الفهد (71 عاما) جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب دعوتها لترحيل العمال الأجانب، أو "رميهم في الصحراء"، لمواجهة "العجز" في القدرة الاستيعابية للمستشفيات، في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المحياس، الذي ينشر مقاطع فيديو على يوتيوب "هل حياة الفهد كانت تقصد المصريين في كلامها؟ إطلاقا لا، لم تذكر اسم مصر ولا المصريين في كل كلامها حين تكلمت عن الوافدين".

وجاءت أغلب الانتقادات من جانب المصريين الموجودين في الكويت بأعداد كبيرة، ويعملون في معظم المجالات إذ تشير تقارير إلى أن الجالية المصرية تأتي في المركز الثاني من حيش تعدادها بين الجنسيات الأجنبية في الكويت، بأكثر من نصف مليون.

وأضاف المحياس، الذي يشترك في قناته على يوتيوب نحو ربع مليون شخص، "عندما نذكر كلمة الوافدين أو كلمة العمالة في الخليج فإننا نقصد الآسيويين".

UAE celeb says a Kuwaiti actress was misunderstood after she called for migrant workers to be deported over #Covid19



“When we say ‘migrants’ we ... mean Asians [not Arabs]”



“Do you think we treat a Bengali worker & Egyptian equally? God Forbid! X 3” 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/4PmLQXcEq0