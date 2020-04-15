بريطانية عمرها 106 أعوام تشفى من كورونا.. وحفيدتها تكشف "السرّ"

أصبحت مسنة بريطانية تبلغ من العمر 106 أعوام الأولى في بريطانيا والثالثة على نطاق العالم التي تهزم فيروس كورونا القاتل.

وأثناء خروجها من المستشفى قالت كوني تيتشن العاملة المتقاعدة إنها تشعر بأنها "محظوظة للغاية وأنها في أشد الشوق لرؤية عائلتها".

106-year-old Connie Titchen is heading home from City Hospital in Birmingham after beating #Coronavirus.



Connie, who is believed to be oldest patient in the UK to beat the virus, said: “I feel very lucky that I’ve fought off this virus. I can’t wait to see my family.” pic.twitter.com/VzoPxVbdaG — Luke Addis (@mrlkdds) April 15, 2020

كوني التي خضعت لعملية جراحية في ديسمبر الماضي، ظلت تقاوم المرض لنحو ثلاثة أسابيع.

وكانت قد أدخلت مستشفى بيرمنغهام في شهر مارس بالتهاب رئوي شديد تم تشخيصه بوكفيد-19 بعد وقت قصير.

وقالت حفيدتها أليكس جونز إن كوني من محبي ماكدونالدز لكنها لم تشأ أن تخبرها بأن السلسلة مغلقة مؤقتا، حتى لا تفسد عليها الفرحة بتشافيها من هذا المرض القاتل.

وكشفت أليكس سر شفاء جدتها وقالت "لقد كانت حياتها نشطة، تحب الرقص وركوب الدراجات ولعب الغولف".

وأضافت "كانت تطبخ لنفسها أيضا، أعتقد أن سر شيخوختها هو أنها نشطة بدنيا ومستقلة للغاية".

وقبل كوني، يعتقد أن أكبر شخص تغلب على كورونا في بريطانيا هو كيث واتسون البالغ من العمر 101 عاما.

أما على نطاق العالم، فلم تتغلب على كوني من حيث السن، سوى اثنتين، تركية وهولندية، وعمر كل واحدة منهما 107 أعوام، بحسب ما ورد في عدد من وسائل الإعلام.