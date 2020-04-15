منوعات

بريطانية عمرها 106 أعوام تشفى من كورونا.. وحفيدتها تكشف "السرّ"

15 أبريل 2020
مسنة بريطانية عمرها 106 أعوام تنجو من فيروس كورونا
مسنة بريطانية عمرها 106 أعوام تنجو من فيروس كورونا

أصبحت مسنة بريطانية تبلغ من العمر 106 أعوام الأولى في بريطانيا والثالثة على نطاق العالم التي تهزم فيروس كورونا القاتل.

وأثناء خروجها من المستشفى قالت كوني تيتشن العاملة المتقاعدة إنها تشعر بأنها "محظوظة للغاية وأنها في أشد الشوق لرؤية عائلتها".

كوني التي خضعت لعملية جراحية في ديسمبر الماضي، ظلت تقاوم المرض لنحو ثلاثة أسابيع.

وكانت قد أدخلت مستشفى بيرمنغهام في شهر مارس بالتهاب رئوي شديد تم تشخيصه بوكفيد-19 بعد وقت قصير.

وقالت حفيدتها أليكس جونز إن كوني من محبي ماكدونالدز لكنها لم تشأ أن تخبرها بأن السلسلة مغلقة مؤقتا، حتى لا تفسد عليها الفرحة بتشافيها من هذا المرض القاتل.

وكشفت أليكس سر شفاء جدتها وقالت "لقد كانت حياتها نشطة، تحب الرقص وركوب الدراجات ولعب الغولف".

وأضافت "كانت تطبخ لنفسها أيضا، أعتقد أن سر شيخوختها هو أنها نشطة بدنيا ومستقلة للغاية".

وقبل كوني، يعتقد أن أكبر شخص تغلب على كورونا في بريطانيا هو كيث واتسون البالغ من العمر 101 عاما.

 أما على نطاق العالم، فلم تتغلب على كوني من حيث السن، سوى اثنتين، تركية وهولندية، وعمر كل واحدة منهما 107 أعوام، بحسب ما ورد في عدد من وسائل الإعلام.

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أزمة كورونا

عمره 99 عاما.. بريطاني يجمع ملايين الدولارات للعاملين في الخدمة الصحية

15 أبريل 2020
نقابة الممرضين في بريطانيا: لا مفر من وفاة المزيد من العاملين في الطب
نقابة الممرضين في بريطانيا: لا مفر من وفاة المزيد من العاملين في الطب

تمكن مسن بريطاني  شارك في الحرب العالمية الثانية من جمع أكثر من تسعة ملايين دولار للعاملين في الخدمة الصحية ببريطانيا NHS، خلال تصديهم لوباء كورونا القاتل. 

هدف توم موور الأساسي، البالغ من العمر 99 عاما، كان جمع ألف جنيه إسترليني (1250 دولارا) للمؤسسة التي تم تكوينها بعد الحرب العالمية الثانية، وسبق أن تلقى فيها العلاج من سرطان الجدل وكسر في الفخذ. 

اتخذ موور قرار المساعدة عبر الدخول في تحد مع نفسه لقطع 100 لفة في فناء منزله الخلفي، طول كل واحدة منها 25 مترا، قبل أن يبلغ مئة عام في نهاية هذا الشهر.  

ويقوم مور بعشر لفات في اليوم، بمساعدة مشاية معدنية، لإكمال التحدي.

وقالت عائلة موور إنه ومنذ فتحه لصفحة التبرعات، تمكن من جمع نحو تسعة ملايين دولار، بينها مليونا دولار جمعت يوم الثلاثاء وحده.  ولا تزال التبرعات تنهال على الضابط البريطاني المخضرم.

وقال مور على تويتر إنه "فوجئ بالجمهور البريطاني العظيم وكرمه".

ويقوم مور بجمع التبرعات لصالح NHS Charities Together، وهي حملة لجمع الأموال لصالح المؤسسات الخيرية المختلفة التي تمثل الخدمة الصحية البريطانية، من أجل دعم العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتولون رعاية المتضررين من وباء كورونا.

وحتى الآن في بريطانيا  تم رصد ما لا يقل عن 98 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، أضافة إلى أكثر من 12 ألف و 800 حالة وفاة، وسط مخاوف من ارتفاع كبير في عدد الضحايا.
 