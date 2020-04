بريطانية عمرها 106 أعوام تشفى من كورونا.. وحفيدتها تكشف "السرّ"

أصبحت مسنة بريطانية تبلغ من العمر 106 أعوام الأولى في بريطانيا والثالثة على نطاق العالم التي تهزم فيروس كورونا القاتل.

وأثناء خروجها من المستشفى قالت كوني تيتشن العاملة المتقاعدة إنها تشعر بأنها "محظوظة للغاية وأنها في أشد الشوق لرؤية عائلتها".

106-year-old Connie Titchen is heading home from City Hospital in Birmingham after beating #Coronavirus.



Connie, who is believed to be oldest patient in the UK to beat the virus, said: “I feel very lucky that I’ve fought off this virus. I can’t wait to see my family.” pic.twitter.com/VzoPxVbdaG