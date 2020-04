كان ينتظر 1700 دولار من حزمة التحفيز.. لكنه تفاجأ بمبلغ خرافي

كان الطبيب المتخصص بالطب الباطني في جامعة ميامي بولاية فلوريدا، أرمن هندرسون، في طريقه لإجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد للمشردين في الشوارع، بشكل تطوعي، قبل أن يوقفه رجل شرطة.

وأظهر مقطع فيديو هندرسون وهو يرتدي كمامة ويضع خياما في سيارة نقل أمام منزله.

وقال هندرسون، وهو أميركي من أصل أفريقي، "لم يكن هناك أي شيء غير طبيعي، عندما توقفت سيارة الشرطة ونزل منها الشرطي وبدأ يصرخ في وجهي ويسألني إن كان هذا منزلي أو أسكن في هذا المكان أو أعمل فيه، وطلب مني هويتي الشخصية، وسرعان ما قيّد يديّ".

وأضاف هندرسون "لم ينتظر حتى أجيبه على أي من أسئلته، وقادني بسرعة إلى مقدمة سيارته، ثم بدأ في تفحص وجهي".

لحسن حظ هندرسون أن زوجته كانت تراقب الموقف من المنزل، ولم تفهمه في البداية إلا عندما قيد الشرطي يديّ زوجها.

أخذت الزوجة تصرخ، وخرجت حاملة بطاقة هوية زوجها هندرسون، وصاحت "إنه طبيب، انظر إلى بطاقة هويته".

وقال هندرسون "إذا لم تكن زوجتي هناك وشاهدت الموقف وتحركت بسرعة، فبالتأكيد كان يمكن للأمر أن يخرج عن السيطرة، كان يمكن أن أعامل بوحشية وربما كنت ميتا الآن بعيار ناري من الشرطي".

وبعد هذا الموقف العصيب، قال هندرسون في تصريح لشبكة إيه بي سي الأميركية، إن أكثر ما كان يقلقه من هذا اللقاء، أن رقيب الشرطة الذي قيده لم يكن يشعر بأن هناك وباء ينتشر في كل مكان تقريبا، "فلم يكن يرتدي قمامة ولا قفازات وأمسكني بيديه وقيدني".

. @MiamiPD says they’ve launched an #internalaffairs investigation. As he reflects on the situation, Dr. Armen Henderson also approaches it from a physician’s lens, concerned that the Sgt. wasn’t wearing a mask. ”Especially in a pandemic everyone should wear masks.” #COVID19 👇 pic.twitter.com/X3UYqe82cc



ووثقت كاميرا منزل هندرسون الموقفالذي نشره لاحقا، فقالت الشرطة في بيان إنها كانت تعتقد أن الطبيب يقوم بتفريغ نفايات بشكل غير قانوني، ثم خرج رئيس الشرطة في بيان ليؤكد أن "الموقف قيد التحقيق".

UM Health System Dr. Armen Henderson was outside his home unloading his van. @MiamiPD cop "patrolling the area after receiving complaints of people dumping trash" cuffs him "when he didn’t show ID," says "you should refer to me as sir or sergeant when talking to me." (VIDEO 1/2) pic.twitter.com/k5Mo88TUX7