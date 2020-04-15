منوعات

كان ينتظر 1700 دولار من حزمة التحفيز.. لكنه تفاجأ بمبلغ خرافي

15 أبريل 2020
شخص يتعامل مع ماكينة صراف آلي في العاصمة الأميركية واشنطن
شخص يتعامل مع ماكينة صراف آلي في العاصمة الأميركية واشنطن

بينما كان تشارلز كالفين ينتظر نصيبه من المنحة المالية من الحكومة الأميركية، ويتفحص حسابه البنكي من حين لآخر، بعدما علم أن المبالغ المالية سيبدأ ضخها الأسبوع الجاري، فوجئ بثروة كبيرة لم يكن يتخيل أن يحصل عليها في حياته. 

وصدم كالفين من الرقم الذي ظهر أمامه عندما ذهب إلى ماكينة الصراف الآلي لسحب 200 دولار من بين 213 دولارا هي كل ما كان في حسابه، لكنه وجد 8.2 مليون دولار تم إيداعها في حسابه. 

وكان الكونغرس قد أقر حزم تحفيز اقتصادية يتم بموجبها صرف 1200 دولار للبالغين و500 دولار للأطفال، لفئات معينة بحسب مستوى الدخل، بالإضافة إلى إعانات للذين فقدوا وظائفهم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وحسب وسائل إعلام أميركية، فقد بدأت الإعانات المالية تصل إلى حسابات دافعي الضرائب في الولايات المتحدة الأسبوع الجاري، وسيستمر الأمر لمدة أسبوعين. 

كان كالفين، الذي يعمل متطوعا في محطة إطفاء بولاية إنديانا، ينتظر 1700 دولار فقط، هي نصيبه من المساعدات التي وعدت بها الحكومة المواطنين، لكنه لم يصدق ما رآه، فتفحص حسابه مرة تلو الأخرى ليتأكد من أن ما رآه صحيحا، "حتى أنني طبعت الورقة وأظهرتها لمديري لأنني كنت غير مصدق لما حدث"، يوضح كالفين. 

اتصل كالفين بالبنك ليسأل إن كان ما رآه حقيقيا، فأخبره المسؤولون أن الأمر حدث عن طريق الخطأ، وأنه لن يرى، بعد اتصاله، إلا 1700 دولار تم إيداعها من ضمن حزمة التحفيز الاقتصادية. 

لا يعلم رجل الإطفاء المتطوع نوع الخلل الذي قد يؤدي إلى وصول أموال أكثر أو أقل لدافعي الضرائب الذين يحصلون على الإعانة المالية، ويختم قائلا: "لن أنسى أبدا اللحظات القصيرة التي أصبحت فيها مليونيرا". 

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كان ينتظر 1700 دولار من حزمة التحفيز.. لكنه تفاجأ بمبلغ خرافي

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الطبيب أرمن هندرسون أمام سيارته الفان التي يستخدمها لتوزيع الخيام والطعام على المشردين في ميامي فلوريدا
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قبضت عليه الشرطة بتهمة تفريغ نفايات.. فكانت المفاجأة

أميركا

قبضت عليه الشرطة بتهمة تفريغ نفايات.. فكانت المفاجأة

14 أبريل 2020
الطبيب أرمن هندرسون أمام سيارته الفان التي يستخدمها لتوزيع الخيام والطعام على المشردين في ميامي فلوريدا
الطبيب أرمن هندرسون أمام سيارته الفان التي يستخدمها لتوزيع الخيام والطعام على المشردين في ميامي فلوريدا

كان الطبيب المتخصص بالطب الباطني في جامعة ميامي بولاية فلوريدا، أرمن هندرسون، في طريقه لإجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد للمشردين في الشوارع، بشكل تطوعي، قبل أن يوقفه رجل شرطة. 

وأظهر مقطع فيديو هندرسون وهو يرتدي كمامة ويضع خياما في سيارة نقل أمام منزله. 

وقال هندرسون، وهو أميركي من أصل أفريقي، "لم يكن هناك أي شيء غير طبيعي، عندما توقفت سيارة الشرطة ونزل منها الشرطي وبدأ يصرخ في وجهي ويسألني إن كان هذا منزلي أو أسكن في هذا المكان أو أعمل فيه، وطلب مني هويتي الشخصية، وسرعان ما قيّد يديّ". 

وأضاف هندرسون "لم ينتظر حتى أجيبه على أي من أسئلته، وقادني بسرعة إلى مقدمة سيارته، ثم بدأ في تفحص وجهي". 

لحسن حظ هندرسون أن زوجته كانت تراقب الموقف من المنزل، ولم تفهمه في البداية إلا عندما قيد الشرطي يديّ زوجها. 

أخذت الزوجة تصرخ، وخرجت حاملة بطاقة هوية زوجها هندرسون، وصاحت "إنه طبيب، انظر إلى بطاقة هويته". 

وقال هندرسون "إذا لم تكن زوجتي هناك وشاهدت الموقف وتحركت بسرعة، فبالتأكيد كان يمكن للأمر أن يخرج عن السيطرة، كان يمكن أن أعامل بوحشية وربما كنت ميتا الآن بعيار ناري من الشرطي".

وبعد هذا الموقف العصيب، قال هندرسون في تصريح لشبكة إيه بي سي الأميركية، إن أكثر ما كان يقلقه من هذا اللقاء، أن رقيب الشرطة الذي قيده لم يكن يشعر بأن هناك وباء ينتشر في كل مكان تقريبا، "فلم يكن يرتدي قمامة ولا قفازات وأمسكني بيديه وقيدني". 

 
ووثقت كاميرا منزل هندرسون الموقفالذي نشره لاحقا، فقالت الشرطة في بيان إنها كانت تعتقد أن الطبيب يقوم بتفريغ نفايات بشكل غير قانوني، ثم خرج رئيس الشرطة في بيان ليؤكد أن "الموقف قيد التحقيق".

فمع تصاعد أزمة وباء كورونا في ميامي، وبجانب عمله في المستشفيات لعلاج مرضى كوفيد-19، بدأ هندرسون بمحاربة الوباء في الشوارع. 

كان يخرج متطوعا بالملابس الواقية لمساعدة المشردين، الذين يرى أن الولاية فشلت في حمايتهم وأنهم قد يكونون مصدر خطر على أنفسهم وعلى المجتمع ككل، بسبب سهولة العدوى بالفيروس. 

ويقول هندرسون "هم يقضون حياتهم في الشوارع، ويوجدون في الأماكن التي يوجد فيها الناس كمحطة الحافلات، وإذا لم ننتبه إلى ذلك فإننا لن نستطيع التحكم أبدا بانتشار الفيروس ولا احتوائه". 

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام أميركية، هندرسون وهو يرتدي الملابس الوقائية ويقوم بتوزيع خيام على أناس في الشوارع. 

وقال هندرسون إنه قام باختبار 30 من المشردين ووزع طعاما وخيما للمئات منهم "إنه من العار أن يكون هناك كل هذا العدد من المشردين، ليس فقط في مقاطعتي بل في كل المدن الكبيرة". 

ويوجد أكثر من نصف مليون مشرد في الولايات المتحدة، بحسب إحصائيات حكومية. 

ومقاطعة "ديده" في مدينة ميامي بولاية فلوريدا التي يسكنها هندرسون، هي الأكثر تضررا من الوباء في كامل الولاية، حيث هناك أكثر من 7555 إصابة مسجلة حتى الآن بفيروس كورونا، توفي منهم 125 شخصا. 

وبحسب بيانات السلطات الصحية في الولاية، فقد سجلت فلوريدا بالكامل أكثر من 21 ألف إصابة من بين 584 ألفا في الولايات المتحدة الخمسين، وتوفي في الولاية بكوفيد-19، 524 شخصا من بين 23709 شخصا في كامل البلاد.  
 