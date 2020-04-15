منوعات

مرتديا قبعة الجيش مؤديا التحية العسكرية.. خاض الحرب العالمية الثانية وتعافى من كورونا

15 أبريل 2020
ضابط برازيلي خاص الحرب العالمية الثانية يتعافى من كورونا
ضابط برازيلي خاص الحرب العالمية الثانية يتعافى من كورونا

أصبح إرماندو بيفيتا البالغ من العمر 99 عاما، والذي خاص الحرب العالمية الثانية،  أكبر برازيلي يتعافى من فيروس كورونا.

وغادر بيفيتا مستشفى القوات المسلحة في العاصمة برازيليا وهو يرتدي قبعة الجيش، ويؤدي التحية العسكرية للأطباء من على كرسيه المتحرك.

كان بيفيتا ملازماً ثانياً في قوات الجيش البرازيلي خلال الحرب العالمية الثانية وخدم في أفريقيا.

وقال عن معركته ضد عدوه غير المرئي فيروس كورونا: "كسب هذه المعركة كان بالنسبة لي أكبر من كسب الحرب".

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الضابط البرازيلي وهو يحي الطاقم الطبي
الضابط البرازيلي وهو يحي الطاقم الطبي

وقد ثبتت إصابته بالفيروس التاجي قبل أسبوعين، وأمضى يومين في جناح العناية المركزة بالمستشفى بعد إصابته بالتهاب رئوي.

وأكد مدير المستشفى أنه لم يكن بحاجة إلى جهاز التنفس الصناعي وتعافى بسبب شكله البدني الجيد المستمد من الحياة في الجيش وطول العمر الذي يسري في عائلته.

ويعد خروج بيفيتا من المستشفى لحظة مشرقة في سيناريو مظلم، فقد ضرب الوباء البرازيل بقوة هذا الأسبوع، وأعلنت وزارة الصحة أن عدد المصابين بالفيروس بلغ أكثر من 25 ألفا، كما تم تسجيل 1532 حالة وفاة.

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لحظة خروج الطبيب البرازيلي من المستشفى
لحظة خروج الطبيب البرازيلي من المستشفى

 

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منوعات

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منوعات

البنغالي والمصري"..ناشط يدافع عن حياة الفهد بتصريحات أكثر عنصرية

15 أبريل 2020
الناشط الإماراتي طارق المحياس في لقطة من فيديوهاته على يوتيوب
الناشط الإماراتي طارق المحياس في لقطة من فيديوهاته على يوتيوب

"نحن في الخليج، عندما نذكر كلمة الوافدين لا نقصد المصريين بل نقصد الآسيويين"، هكذا حاول الناشط الإماراتي طارق المحياس الدفاع عن الممثلة الكويتية حياة الفهد، مشيرا إلى أن حديثها تم تفسيره بشكل خاطئ. 

وأثارت الممثلة الكويتية حياة الفهد (71 عاما) جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب دعوتها لترحيل العمال الأجانب، أو "رميهم في الصحراء"، لمواجهة "العجز" في القدرة الاستيعابية للمستشفيات، في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المحياس، الذي ينشر مقاطع فيديو على يوتيوب "هل حياة الفهد كانت تقصد المصريين في كلامها؟ إطلاقا لا، لم تذكر اسم مصر ولا المصريين في كل كلامها حين تكلمت عن الوافدين". 

وجاءت أغلب الانتقادات من جانب المصريين الموجودين في الكويت بأعداد كبيرة، ويعملون في معظم المجالات إذ تشير تقارير إلى أن الجالية المصرية تأتي في المركز الثاني من حيش تعدادها بين الجنسيات الأجنبية في الكويت، بأكثر من نصف مليون. 

وأضاف المحياس، الذي يشترك في قناته على يوتيوب نحو ربع مليون شخص، "عندما نذكر كلمة الوافدين أو كلمة العمالة في الخليج فإننا نقصد الآسيويين". 

وتابع "دعونا نفترض أن بعض العمالة في الكويت هم من المصريين، لكن المصريين لهم الحشمة والكرامة، هل تتوقع أننا في الكويت أو في السعودية أو الإمارات سنساوي عامل بنغالي بعامل مصري؟ أعوذ بالله اعوذ بالله أعوذ بالله ولا حتى واحد في المئة". 

وعاد المحياس يكرر فكرته "هل نحن سنساوي بين عامل من الهند بأخ من السودان أو من مصر أو من أي دولة عربية اخرى، سواء كان مهندس أو دكتور أو ميكانيكي أو أي مهنة أخرى؟ إطلاقا ولا واحد في المئة.. لا يمكن، ليس نحن من نفعل ذلك". 

 