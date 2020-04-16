منوعات

من التزاوج النادر إلى طنين الأرض.. ظواهر "مدهشة" على كوكبنا بسبب كورونا

16 أبريل 2020
انحسرت الضوضاء بسبب خضوع ملايين البشر للعزل
انحسرت الضوضاء بسبب خضوع ملايين البشر للعزل

على الرغم من تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بخسائر بشرية ومادية ضخمة حول العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، الا أن الوباء عاد بالفائدة لقطاعات أخرى عديدها من أبرزها البيئة.

ويرصد موقع الحرة أبرز الظواهر البيئية الإيجابية التي كان انتشار الفيروس سبب في حصولها.

طنين الأرض

يقول باحثون يونانيون إن الانخفاض المفاجئ في مستويات الضوضاء التي يحدثها البشر أتاح لهم بشكل أفضل سماع الطنين الداخلي في باطن الأرض.

وانحسرت الضوضاء بسبب إجراءات العزل العام في أنحاء اليونان التي تهتز كثيرا بفعل زلازل لا يسفر معظمها عن أي أضرار جسيمة.

ولا يؤثر الانخفاض الكبير في مستوى الضوضاء، منذ أن فرضت البلاد العزل العام الشهر الماضي، في حد ذاته في النشاط الزلزالي.

لكن مع استمرار حركة الأرض، أصبح بالإمكان الآن تسجيل هزات صغيرة للغاية، حسبما يقول باحثون في مرصد أثينا الوطني، مضيفين أن انخفاض الضوضاء التي يحدثها الإنسان صار ملحوظا على مستوى العالم بعد أن فرضت كثير من الدول إجراءات العزل العام في محاولة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

البندقية

بمجرد أن فرضت السلطات الإيطالية إجراءات العزل مطلع الشهر الماضي حتى بدأت مياه قنوات البندقية بالعودة إلى صفائها مع غياب السفن السياحية وتوقف المراكب التقليدية.

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رغم الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، غلا أن هناك عد جهات مستفيدة
البندقية بعد اجراءت العزل

وقد توقفت الزوارق السريعة التي كانت تجوب القنوات والبحيرة الشاطئية مثيرة الرواسب الطينية ما يؤدي إلى تعكير المياه. وحدها زوارق الشرطة والخدمات الاستشفائية لا تزال تعمل.

وعبر فيسبوك، استحدث المواطنون صفحة "البندقية النظيفة" يتبادلون عبرها صور طيور أو سمكة تسبح بهناء وهو أمر ما كان ممكنا قبل أيام قليلة بسبب المياه العكرة.

التلوث

تسبب وباء كورونا في توقف حركة الطيران حول العالم، كما تراجع استخدام السيارات نتيجة إجراءات العزل، فيما توقفت مصانع وأغلقت شبكات النقل أبوابها في معظم العالم.

ساهمت هذه الخطوات في اخفاض مفاجئ في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتراجعت مستويات التلوث في نيويورك بنحو 50 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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مستوى تلوث الهواء في الصين تراجع بسبب كورونا
مستوى تلوث الهواء في الصين تراجع بسبب كورونا

كما رصدت أقمار صناعية تابعة لوكالتي "ناسا" ووكالة الفضاء الأوروبية تراجع مستويات ثاني أكسيد النيتروجين في الصين، الذي يعتبر أحد أهم ملوثات الهواء، بسبب تفشي فيروس كورنا المستجد.

وجاء هذا التراجع مع السنة القمرية الجديدة ووضع عدد كبير من الصينيين في الحجر الصحي وإغلاق العديد من المحال والشركات بسبب الفيروس الذي أصيب به أكثر من 80 ألف شخص هناك، وأدى إلى وفاة نحو ثلاثة آلاف شخص.

ونشرت ناسا في 29 فبراير خريطتين تظهر الأولى تركيزات كبيرة من مستويات ثاني أكسيد النيتروجين في بكين وبالقرب من ووهان، مركز تفشي المرض، في الفترة من 1 إلى 20 يناير الماضي، وكان ذلك قبل إطلاق إجراءات الحجر الصحي الإلزامي.

وقال باري ليفر، من وكالة ناسا، إن مستويات التلوث تنخفض عادة في فترة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تزامنت أيضا مع تفشي الفيروس لأن العديد من الشركات والمصانع تكون مغلقة، لكنها ترتفع عادة بعد الاحتفالات.

لكن هذا العام، يقول فاي ليو الباحث في جودة الهواء في ناسا، "انخفضت المستويات لفترة أطول".

عودة الهيمالايا

للمرة الأولى منذ عقود، تمكن أهالي مناطق في الهند، من مشاهدة سلسلة جبال الهيمالايا من بعد تجاوز 200 كيلومتر، وذلك بفضل انخفاض نسب التلوث في الهواء، بالتزامن مع الإغلاقات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، ما ساهم بتحسن بيئي ملحوظ في مناطق عدة.

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جانب من سلسلة جبال الهيمالايا وقمة إفرست تتوسط الصورة
جانب من سلسلة جبال الهيمالايا وقمة إفرست تتوسط الصورة

وتفرض الهند إغلاقا منذ 24 مارس الماضي، ضمن جهود تبذلها للحد من تفشي الفيروس على أراضيها.

وهذه هي المرة الأولى التي يشاهد الهنود فيها الهيملايا بهذا الوضوح ومن هذه المسافة البعيدة، منذ 30 عاما.

وتشير تقارير إلى انخفاض حاد في نسب التلوث في الهند، المعروفة بهوائها الملوث.

وساهم الإغلاق الصارم، الذي فرضته الهند ليستمر 21 يوما، بخفض استخدام السيارات ووقف الأعمال الملوثة للبيئة، ما ساهم بخفض معدلات التلوث بشكل كبير.

زواج الثنائي الخجول

أغلقت حديقة حيوانات "أوشن بارك" بهونغ كونغ أبوابها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مما اعطى بعض الخصوصية للثنائي الخجول من دب الباندا العملاق، وهما الأنثى "Ying Ying" والذكر "Le Le".

وأعلن مسؤولو حديقة الحيوان أنه بعد 10 سنوات من محاولات التزاوج الطبيعي، و "من خلال التجربة والتعلم"، نجح الاثنان أخيرا في التزاوج.

وقالت إدارة الحديقة في بيان صحفي إن عملية التزاوج الطبيعية الناجحة تعد أمرا مثيرا بالنسبة لنا جميعا، لأن فرصة الحمل عن طريق التزاوج الطبيعي تعد أعلى من التلقيح الاصطناعي.

وكإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، أغلقت حديقة "أوشن بارك" أمام الزوار منذ أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.

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"إغراء تصعب مقاومته".. كيف استغلت المافيا الإيطالية أزمة كورونا؟

16 أبريل 2020
استغلت عصابات المافيا إجراءات العزل العام لتقديم خدمات للسكان
استغلت عصابات المافيا إجراءات العزل العام لتقديم خدمات للسكان

قال ممثلو الادعاء ومسؤولون في إيطاليا إن عصابات المافيا تسعى إلى الاستفادة من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد لكسب ولاء الناس بتقديم قروض وأغذية للأسر الفقيرة التي تواجه أزمات مالية فيما ينظر إليه كأسلوب تجنيد متبع منذ زمن.

وبعد حملات على مدى عشرات السنين لتقليص نفوذ المافيا في معاقلها التقليدية بجنوب إيطاليا، يقول مسؤولون وجمعيات خيرية إن الجائحة وفرت فرصا جديدة لعصابات الجريمة المنظمة لاستعادة ولاء الناس.

وقال فيدريكو كافييرو دي راو المدعي العام الوطني لمكافحة المافيا إن أفراد فريقه رصدوا أنشطة مريبة في نابولي منها توزيع مافيا المدينة التي تسمى "كامورا" مساعدات غذائية مجانية للأسر التي تعاني من أزمات مالية بسبب إجراءات العزل العام.

وقال لرويترز: "لدينا أدلة" لكنه لم يخض في التفاصيل، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية.

وتشير تجارب سابقة إلى أن رجال العصابات قد يطالبون برد الجميل بمطالبة الحاصلين على المساعدات بالقيام بأنشطة منها نقل المخدرات.

وتابع دي راو "عصابات كامورا تعرف أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار".

إغراء تصعب مقاومته

ويقول أنطونيو لوتشيدي الذي يعمل بجمعية "لالترا نابولي" (نابولي الأخرى) الخيرية إن الجمعية جمعت أكثر من 150 ألف يورو (163065 دولارا) لتوصيل الطعام للأسر المحتاجة حتى لا تقبل هذه الأسر عطايا العصابات أثناء إجراءات العزل العام.

وقال: "عندما يصبح الجوع مشكلة حقيقية، يكون من الصعب مقاومة الإغراء".

وتعهدت الحكومة الإيطالية بتخصيص 400 مليون يورو للرعاية الاجتماعية للفقراء تشمل إصدار بطاقات طعام لغير القادرين.

ويعتقد المسؤولون أن إجراءات العزل العام أضرت بالأنشطة الاقتصادية لعصابات المافيا لأنها حدت من إمكانية حركتها.

وقال مايكل إيميليانو حاكم إقليم بوليا الجنوبي وهو قاض سابق: "انهيار تجارة المخدرات يتسبب لهم في ضرر بالغ".

الصحفي المتخصص بشؤون المافيا ومؤلف كتاب "غومورا" الذي يدور حول "كامورا" روبرتو سافيانو حذر الخميس أيضا من أن المافيا تسعى أيضا إلى الهيمنة على الأعمال التي تعاني من صعوبات فيما تأمل إيطاليا في الحصول على تمويل أوروبي للتعامل مع الأزمة الاقتصادية.

وأوضح سافيانو لصحفيين أن "المافيا لا تنتظر سوى فرصة كهذه، أزمة" لأن الشركات التي ستكون من ضحايا الأزمة ستجد نفسها مع شركاء جدد مرتبطين بهذه المنظمات الإجرامية.

وتابع: "تصبح شريكا وتدخل إلى عالم الأعمال"، موضحا أن "الأمر لا يتم بالقوة ومستشاريهم الماليين هم الذين نصحوهم بأن يفعلوا ذلك".

ولفت إلى أنه "إذا لم تتدخل أوروبا قريبا، فإن تزايد أموال المافيا الموجودة في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا ستكون خارج نطاق السيطرة".

وبالإضافة إلى توفير المواد الغذائية للفقراء في نابولي، ألغى المقرضون الفوائد على الديون بناء على أوامر من "كامورا" بحسب سافيانو.

وقال هذا الصحفي الذي يعيش في نيويورك ووضع تحت حماية الشرطة بعد صدور كتابه "غومورا" بسبب تهديدات تلقاها "وما الغرض من ذلك؟ (الحصول على) خدمات" في المقابل، موضحا أن الأمر يمكن أن يكون أصواتا في انتخابات أو إعارة أسماء لعقود.

من جهتها، ذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية أن "المافيا في إيطاليا لا تنتظر سوى تدفق أموال من بروكسل"، أي المفوضية الأوروبية، محذرة أوروبا من منح أموال "بلا حدود وبلا مراقبة" فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد.

ووصف وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو هذا التعليق بـ"المشين" و"غير المقبول".