بعمر 81 عاما.. "محقق تكساس" يودع الحياة

غردت إليزابيث، ابنة الممثل الأميركي المعتزل برايان دنيهي، عبر حسابها على تويتر بأن والدها قد فارق الحياة، وذلك عن عمر يناهز 81 عاما.

"بقلوب مثقلة، ننعى وفاة والدنا برايان الليلة الماضية لأسباب طبيعية، لا علاقة لها بكورونا"، قالت إليزابيث الخميس.

It is with heavy hearts we announce that our father, Brian passed away last night from natural causes, not Covid-related. Larger than life, generous to a fault, a proud and devoted father and grandfather, he will be missed by his wife Jennifer, family and many friends. pic.twitter.com/ILyrGpLnc3