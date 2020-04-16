بعمر 81 عاما.. "محقق شيكاغو" يودع الحياة

غردت إليزابيث، ابنة الممثل الأميركي المعتزل برايان دنيهي، عبر حسابها على تويتر بأن والدها قد فارق الحياة، وذلك عن عمر يناهز 81 عاما.

"بقلوب مثقلة، ننعى وفاة والدنا برايان الليلة الماضية لأسباب طبيعية، لا علاقة لها بكورونا"، قالت إليزابيث الخميس.

It is with heavy hearts we announce that our father, Brian passed away last night from natural causes, not Covid-related. Larger than life, generous to a fault, a proud and devoted father and grandfather, he will be missed by his wife Jennifer, family and many friends. pic.twitter.com/ILyrGpLnc3 — Elizabeth Dennehy (@dennehyeliza) April 16, 2020



ووصفت إليزابيث والدها بأنه كان "أكبر من الحياة، ومتجاوز للأخطاء، وأب وجد فخور معتز بنفسه ومكرس لها".

وكان دنيهي قد ولد في ولاية كونيتيكت الأميركية عام 1938.

وشهدت حقبة الثمانينيات والتسعينيات ظهورا لدنيهي في أفلام عدة، كان أبرزها "تومي بوي" و"كوكون" و"فيرست بْلَد".

وعرف الممثل في أفلامه بشخصيته التي تعكس شخصا قويا، طالما تابعه معجبوه.

ولعب دنيهي دور محقق شيكاغو، جاك ريد، في خمسة من أفلامه.

وإلى جانب أدواره التلفزيونية، عرف دنيهي كذلك كممثل مسرحي بارع.

وتشهد خشبة مسرح "برودواي" لدنيهي بالدور الذي أداه في مسرحية "لونغ دييز جيرني إنتو نايت" في 2003، وبدور آرثر ميلر في "ديث أوف آ-سيلزمان" في 2009.

وفاز دنيهي بدور أفضل ممثل عن العملين آنفي الذكر.