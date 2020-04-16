زوجان ممرضان.. الصورة التي تحولت الى "رمز للأمل والحب"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لممرض وزوجته يعملان في أحد مستشفيات أميركا، وهما "يتعانقان بأعينهم"، بحسب وصف الناشطين، وذلك بسبب الملابس الواقية وإجراءات السلامة المتبعة لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا بين الطواقم الطبية.

"نظرة العشاق" كما أصبحت تُعرف، التقطها زميل آخر يعمل مع الزوجين في القسم، وتحولت إلى صورة ملهمة للناس في جميع أنحاء العالم.

الممرض هو بن كابر وزوجته ميندي بروك، وهما يعملان في مستشفى تامبا العام في فلوريدا.

ووصف كابر الصورة بأنها "رمز للأمل والحب"، وقال: "يتحدث الجميع عنها ويصفونها بأنها تضرب على الوتر الحساس لأننا جميعا نمر بوقت عصيب وبحاجة الى الأمل والحب".

وأضافت زوجته بروك، 38 عاما: "المهم هو أن نعمل معا وندعم بعضنا دائما، ليس أنا وبن فقط، ولكن كل الجنس البشري".

Image عناق بالعينين لكابر وبروك في مستشفى بفلوريدا

ووفقاً لكابر لم يتردد هو وزوجته في العمل داخل قسم مكافحة كورونا في مستشفى تامبا العام، للمساعدة في محاربة الفيروس المستجد.

وتتلخص مهمتهما في وضع جهاز التنفس الصناعي للمريض عن طريق وضع أنبوب داخل فمه، ولأن الفيروس ينتشر عبر القطرات التي تخرج من الفم والأنف، فهما أكثر عرضة للخطر لذلك يستخدمان هذا النوع من الملابس الواقية والمعدات .

والتقى الزوجان لأول مرة في كلية التمريض عام 2007، وتزوجا عام 2015.

Image كابر وزوجته وهما في الجامعة

Image من حفل زفاف الممرضين

صباح التقاط الصورة تشاجر الزوجان أثناء القيادة إلى العمل بشأن الاستماع إلى الراديو في السيارة، وكذلك غسل الأطباق في المنزل، تقول الزوجة، وكان هذا اليوم الأول لها في فريق مكافحة الفيروس ما جعلها متوترة.

وتتابع القصة: "بعد وصولنا إلى المستشفى وخلال تنقلنا بين غرق المرضى التقينا وكانت هذه الصورة، حينها نسينا كل تلك الأشياء التافهة التي كنا نناقشها في ذلك الصباح".