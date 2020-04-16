منوعات

زوجان ممرضان.. الصورة التي تحولت الى "رمز للأمل والحب"

16 أبريل 2020
عناق بالعينين بين ممرض وزوجته في أميركا
عناق بالعينين بين ممرض وزوجته في أميركا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لممرض وزوجته يعملان في أحد مستشفيات أميركا، وهما "يتعانقان بأعينهم"، بحسب وصف الناشطين، وذلك بسبب الملابس الواقية وإجراءات السلامة المتبعة لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا بين الطواقم الطبية.

"نظرة العشاق" كما أصبحت تُعرف، التقطها زميل آخر يعمل مع الزوجين في القسم، وتحولت إلى صورة ملهمة للناس في جميع أنحاء العالم.

الممرض هو بن كابر وزوجته ميندي بروك، وهما يعملان في مستشفى تامبا العام في فلوريدا.

ووصف كابر الصورة بأنها "رمز للأمل والحب"، وقال: "يتحدث الجميع عنها ويصفونها بأنها تضرب على الوتر الحساس لأننا جميعا نمر بوقت عصيب وبحاجة الى الأمل والحب".

 وأضافت زوجته بروك، 38 عاما: "المهم هو أن نعمل معا وندعم بعضنا دائما، ليس أنا وبن فقط، ولكن كل الجنس البشري".

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عناق بالعينين لكابر وبروك في مستشفى بفلوريدا
عناق بالعينين لكابر وبروك في مستشفى بفلوريدا

ووفقاً لكابر لم يتردد هو وزوجته في العمل داخل قسم مكافحة كورونا في مستشفى تامبا العام، للمساعدة في محاربة الفيروس المستجد.

وتتلخص مهمتهما في وضع جهاز التنفس الصناعي للمريض عن طريق وضع أنبوب داخل فمه، ولأن الفيروس ينتشر عبر القطرات التي تخرج من الفم والأنف، فهما أكثر عرضة للخطر لذلك يستخدمان هذا النوع من الملابس الواقية والمعدات .

والتقى الزوجان لأول مرة في كلية التمريض عام 2007، وتزوجا عام 2015.

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كابر وزوجته وهما في الجامعة
كابر وزوجته وهما في الجامعة

 

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من حفل زفاف الممرضين
من حفل زفاف الممرضين

صباح التقاط الصورة تشاجر الزوجان أثناء القيادة إلى العمل بشأن الاستماع إلى الراديو في السيارة، وكذلك غسل الأطباق في المنزل، تقول الزوجة، وكان هذا اليوم الأول لها في فريق مكافحة الفيروس ما جعلها متوترة.

وتتابع القصة: "بعد وصولنا إلى المستشفى وخلال تنقلنا بين غرق المرضى التقينا وكانت هذه الصورة، حينها نسينا كل تلك الأشياء التافهة التي كنا نناقشها في ذلك الصباح".

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عناق بالعينين بين ممرض وزوجته في أميركا
منوعات

زوجان ممرضان.. الصورة التي تحولت الى "رمز للأمل والحب"

أزمة كورونا

رغم الأزمة.. أغنى رجل في العالم يربح 24 مليار دولار خلال 4 أشهر

16 أبريل 2020
جيف بيزوس يربح نحو 24 مليار دولار في 4 شهور
جيف بيزوس يربح نحو 24 مليار دولار في 4 شهور

رغم انهيار الاقتصاد العالمي بسبب إجراءات الإغلاق التي فرضتها الدول لاحتواء تفشي فيروس كورونا، إلا أن جيف بيزوس المدير التنفيذي لشركة أمازون من القلائل الذين حققوا أرباحا كبيرة في عام 2020.

فقد حقق بيزوس أرباحا، وهو المصنف أغنى رجل في العالم، نحو 23.6 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2020.

ووفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، زادت ثروة بيزوس بنحو 20%، ليصل حجم ثروته إلى 138 مليار دولار.

ويرجع الارتفاع الكبير في ثروة بيزوس بسبب المكاسب الكبيرة التي حققتها شركة أمازون، عملاق التكنولوجيا والبيع بالتجزئة، بعد زيادة طلب العملاء بسبب إجراءات الإغلاق، واضطرار الناس إلى البقاء في منازلهم.

ووصل سعر سهم أمازون إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الثلاثاء، ليغلق عند 2283.32 دولارًا ويرفع سقف السوق إلى 1.14 تريليون دولار.

وكانت الشركة أعلنت الأسبوع الماضي توظيفها 100 ألف شخص إضافي في الولايات المتحدة، وأنّها تعتزم توظيف 75 ألفاً آخرين.

من ناحية أخرى، يشعر العاملون بالشركة بالخوف والقلق على صحتهم، خاصة بعد إعلان تسجيل إصابات في 74 فرعاً للشركة في أميركا، ووفاة مدير العمليات في فرع الشركة بمدينة هاوثورن بولاية كاليفورنيا، وفقاً لموقع "بيزنس إنسايدر". 

ونقلت الشركة عن العمال أنهم لا يزالون يشعرون بالخوف عند الذهاب إلى الشركة رغم إجراءات النظافة والتطهير التي اتخذتها، مؤكدين أن سياسة التباعد الاجتماعي مستحيلة في بينهم.