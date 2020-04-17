منوعات

اكتشاف فضائي مذهل يختبر نظرية آينشتاين النسبية

17 أبريل 2020
اتبع "إس-2" مسارا مختلفا إلى حد ما
اتبع "إس-2" مسارا مختلفا إلى حد ما

تمكنت النظرية النسبية لآينشتاين من إثبات جدارتها أمام اختبار آخر واجهته. فبعد نحو ثلاثة عقود من المراقبة، اكتشف الباحثون تحولا طفيفا في مدار أقرب النجوم المعروفة إلى الثقب الأسود، في مركز مجرة درب التبانة.

وتطابقت حركة النجم المراقب منذ ثلاثة عقود مع ما أتت به نظرية آينشتاين النسبية.

ويتخذ النجم، المعروف باسم "إس-2" مدارا بيضاويا مدته 16 عاما. واقترب من الثقب الأسود بدخوله مجال 20 مليار كيلومتر من محيط الثقب الأسود، "ساجيرتيريوس-أ"، العام الماضي.

وإذا صح التوصيف الكلاسيكي لإسحاق نيوتن حول الجاذبية، فلا بد أن يواصل النجم "إس-2" دورانه في ذات المسار عبر الفضاء تماما كما كان في مداره السابق. لكن النجم لم يفعل ذلك.

عوضا عن ذلك، اتبع "إس-2" مسارا مختلفا إلى حد ما، بتحول طفيف في محور القطع الناقص، بحسب فريق فلكي استخدم تيليسكوبا ضخما يعود للمرصد الأوروبي الجنوبي. 

ومع مرور الوقت، ستؤدي الظاهرة المعروفة باسم "مبادرة شوارزشيلد" إلى اتباع "إس-2" في حركته لنماط "سبيروغراف" (أنماط متكررة ومتداخلة)، بحسب ما تنبأت به النظرية النسبية.

ويوضح الفيديو أدناه مفهوم نمط "سبيروغراف"، بأداة رسم يستخدمها الأطفال عادة.


بالإضافة إلى اعتبار الاكتشاف العلمي اختبارا جديا للنظرية النسبية، يقول العلماء إن تتبعهم الدقيق للنجم "إس-2" سيفتح أمامهم الأفق لدراسة مدى وجود المواد غير المرئية، المعروفة باسم المواد المظلمة" أو "Dark Matter"، وثقوب سوداء أخرى صغيرة حول الثقب الأسود الأكبر "ساجيتيريوس-أ".

وعلى جانب آخر، سيتيح الاكتشاف للعلماء فرصة لفهم كيفية نمو وتطور تلك المواد العملاقة في الفضاء.

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منوعات

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منوعات

مساجين في الجزائر يساهمون في الوقاية من كورونا

17 أبريل 2020
المساجين في الجزائر يساهمون في الوقاية من فيروس كورونا
المساجين في الجزائر يساهمون في الوقاية من فيروس كورونا

أعلنت إدارة السجون في الجزائر أن 30 مركزا تعمل على صنع الأقنعة والمواد المطهّرة للمساعدة في مكافحة تفشي وباء كوفيد-19، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وقررت إدارة السجون "فتح ورشاتها للخياطة من أجل صناعة 200 ألف قناع في 30 مؤسسة عقابية في البلد".

ويوجد في العديد من السجون الجزائرية ورشات للخياطة تستخدم لتدريب المساجين وخاصة السجينات الراغبات في ذلك.

وهدف المبادرة "تلبية الاحتياجات الداخلية للمؤسسات العقابية ... على أن يتم لاحقا توسيع العملية لتشمل خاصة القطاع الصحي"، وفق ما ذكر مساء الخميس المسؤول في إدارة السجون فيصل يودربالة لوكالة الانباء الجزائرية.

وأضاف أنّه "سيتم إطلاق عملية أخرى مباشرة بعد الانتهاء من الأولى لخياطة الألبسة الواقية لصالح العاملين في قطاع الصحة، قبل البدء في صناعة غرف للتعقيم في ثلاث مؤسسات عقابية".

وسجلت الجزائر حتى الخميس 2268 إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 ونحو 348 وفاة.

ومنذ بداية تفشي الوباء، منعت وزارة العدل الزيارات العائلية على المساجين، والاتصال المباشر بالمحامين. أما المساجين الجدد فيتم إخضاعهم آليا للعزل مدة 14 يوما.

ويمكن للمحبوسين الخصوع للمحاكمة عن بعد باستخدام تقنية الفيديو، دون التنقل إلى المحاكم، بناء على رغباتهم.