فيديو يوثق لحظة هبوط طائرة على الطريق السريع بشكل مفاجئ

تسببت طائرة صغيرة في كندا بإثارة بعض الفوضى عندما اضطرت للهبوط صباح الجمعة على الطريق السريع بالقرب من مدينة كيبيك، بشكل مفاجئ.

وقام سائقو السيارات الذين كانوا على الطريق السريع 40، بالقرب من بلدية "سانت أوغستين" بتنبيه الشرطة بقرب وقوع حادث على أساس أن الطائرة بدت مرتبكة تتهاوى على أطراف الطريق، ما أحدث هلعا وسط السائقين.

وسائل إعلام محلية نقلت عن الرقيب في شرطة المقاطعة هيلين نيبتون، قولها إن الطائرة هبطت بالفعل هناك اضطراريا لكن دون أن تسبب أي حادث يذكر".

وأضافت "لحسن الحظ، لم يصب أحد على متن الطائرة أو على الطريق السريع".

ويظهر مقطع فيديو منشور تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف نزلت الطائرة بين السيارات وسط الممرات المتجهة غربًا حيث تباطأت حركة المرور خلفها".

Watch this incredible airplane landing at highway 40 in #Quebec city. It happened around 10am#BailoutHumans pic.twitter.com/7UrNt9bynA