منوعات

فيديو يوثق لحظة هبوط طائرة على الطريق السريع بشكل مفاجئ

17 أبريل 2020
تسببت طائرة صغيرة في كندا في إثارة بعض الفوضى عندما اضطرت للهبوط صباح الجمعة على طريق السريع بالقرب من مدينة كيبيك.

هبوط اضطراري لطائرة على الطريق السريع في كندا

تسببت طائرة صغيرة في كندا بإثارة بعض الفوضى عندما اضطرت للهبوط صباح الجمعة على الطريق السريع بالقرب من مدينة كيبيك، بشكل مفاجئ.

وقام سائقو السيارات الذين كانوا على الطريق السريع 40، بالقرب من بلدية "سانت أوغستين" بتنبيه الشرطة بقرب وقوع حادث على أساس أن الطائرة بدت مرتبكة تتهاوى على أطراف الطريق، ما أحدث هلعا وسط السائقين.

وسائل إعلام محلية نقلت عن الرقيب في شرطة المقاطعة هيلين نيبتون، قولها إن الطائرة هبطت بالفعل هناك اضطراريا لكن دون أن تسبب أي حادث يذكر".

وأضافت "لحسن الحظ، لم يصب أحد على متن الطائرة أو على الطريق السريع".

ويظهر مقطع فيديو منشور تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف نزلت الطائرة بين السيارات وسط الممرات المتجهة غربًا حيث تباطأت حركة المرور خلفها".

ووقع الهبوط الاضطراري جنوبي مطار جان ليساج الدولي في مدينة كيبيك. ولم يتمكن المسؤولون لحد الآن من تحديد سبب حاجة الطائرة إلى الهبوط على الفور.

وقالت نيبتون "تلقينا مكالمات تشير إلى أن طائرة كانت تهبط على الطريق السريع 40 باتجاه الغرب (...) لكننا لا نعلم السبب الحقيقي وراء هذا الحادث".

اقرأ أيضا

(FILES) In this file photo taken on January 12, 2017, US Vice President Joe Biden and President Barack Obama walk past each…
من زاوية أخرى

ترامب يوحد خصومه الديمقراطيين
(FILES) In this file photo taken on August 13, 2019 Sulawesi, a 3 year-old Springer Spaniel, poses in the animal shelter of a…
منوعات

تكشف عن الملاريا والسرطان والسكري.. هل تستطيع الكلاب "شم" فيروس كورونا لدى المصابين

هبوط اضطراري لطائرة على الطريق السريع في كندا
منوعات

فيديو يوثق لحظة هبوط طائرة على الطريق السريع بشكل مفاجئ

بوينغ 777 إكس
اقتصاد

بوينغ ستستأنف إنتاج الطائرات المدنية تدريجا

(FILES) In this file photo taken on March 18, 2020 Brazilian President Jair Bolsonaro (L) and his Health Minister Luiz Henrique…
عربي ودولي

الرئيس البرازيلي يقيل وزير الصحة لخلاف في الموقف من كورونا

China's President Xi Jinping (R) and Russia's President Vladimir Putin attend a meeting with members of the Business Council…
عربي ودولي

فيروس كورونا يخرج الصراع الروسي-الصيني في البلقان إلى العلن

شعار ليبرا، عملة فيسبوك الرقمية
اقتصاد

عملة فيسبوك الرقمية على طريق الإطلاق رغم المعارضة الدولية

منوعات

تكشف عن الملاريا والسرطان والسكري.. هل تستطيع الكلاب "شم" فيروس كورونا لدى المصابين

17 أبريل 2020
(FILES) In this file photo taken on August 13, 2019 Sulawesi, a 3 year-old Springer Spaniel, poses in the animal shelter of a…
تساعد الكلاب في الكشف المبكر عن عدد من الأمراض

يعتقد باحثون أن الكلاب المدربة يمكن أن تساعد في مكافحة وباء الفيروس التاجي عن طريق "شم المرض" لدى المصابين، بعد أن أثبتت الكلاب المدربة قدرتها على الكشف عن الحالات الطبية الأخرى بما في ذلك مرض السكري ومرض باركنسون والملاريا، وحتى السرطان.

ونظرا للحاجة المتزايدة لتطوير طرق فحص واسعة النطاق لمزيد من اختبارات الكشف عن الفيروس التاجي، يقول باحثون من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، ومنظمة "كلاب الكشف الطبي"  وجامعة دورهام البريطانية، إنهم "بدأوا الاستعدادات لتدريب الكلاب بشكل مكثف لكي تكون جاهزة لإجراء الاختبارات خلال ستة أسابيع".

وقال الباحث جيمس لوغان في بيان صحفي إن "عملنا السابق أظهر أن الكلاب يمكنها اكتشاف الروائح من البشر المصابين بعدوى الملاريا بدقة عالية للغاية - أعلى من معايير منظمة الصحة العالمية للتشخيص"، بحسب قوله.

وأشار لوغان إلى أن استخدام الكشف عن الروائح لـ COVID-19 لا يزال في بدايته، كما لا يعرف العلماء حتى الآن ما إذا كان المرض يحتوي على رائحة محددة، موضحا "لكننا نعلم أن أمراض الجهاز التنفسي الأخرى تغير رائحة الجسم، لذلك هناك فرصة أن يفعل فيروس كورونا نفس الشيء".

وإذا نجحت الدراسة، يعتقد الباحثون أن الكلاب يمكن استخدامها لتعزيز جهود الاختبار الجارية، ويمكن أن تساعد في "فرز" ما يصل إلى 250 شخصًا في الساعة من خلال الفحص.

وتقول منظمة "كلاب الكشف الطبي"، وهي مؤسسة خيرية مقرها المملكة المتحدة تعمل مع الكلاب للمساعدة في الكشف عن الأمراض أو المساعدة في إدارة الحالات الطبية التي تهدد الحياة، إنه سيتم تدريب الكلاب بنفس الطريقة التي يتم بها تعليم الكلاب الأخرى من خلال جعلها تشم العينات في غرفة التدريب لتحديد الرائحة التي دربوا للكشف عنها.

ثم سيتم تكليف الكلاب بالكشف عن الرائحة على البشر، لتحديد الحاملين المحتملين للفيروس ممن لا يظهرون أعراضا لتحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى إجراء اختبار.

وقال الطبيب كلير غيست، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنظمة كلاب الكشف الطبي "من حيث المبدأ نحن متأكدون من أن الكلاب يمكنها الكشف عن COVID - 19"، مضيفا أن البحوث الآن تحاول التوصل إلى "كيفية استخلاص رائحة الفيروس بأمان من المرضى وتقديمها إلى الكلاب".

ويمكن للكلاب أيضًا اكتشاف التغيرات الطفيفة في درجة حرارة الجلد، مما يعني أنها يمكن أن تعرف ما إذا كان شخص ما مصابًا بالحمى، كما يقول الباحثون، مشيرين إلى أنه يمكن استخدام الكلاب المدربة عند نقاط التفتيش الخاصة بالسفر لتحديد ما إذا كان الأشخاص الذين يدخلون البلاد مصابين بالحمى.

وقال الباحث من كلية ستيف ليندساي من جامعة دورهام، إنه في حال نجاح الدراسة، يمكن استخدام الكلاب للمساعدة في منع عودة ظهور الفيروس التاجي بعد السيطرة على الوباء الحالي.

وتتفاوت قدرات دول العالم على إجراء فحوصات للكشف عن انتشار فيروس كورونا، ففي حين أجرت الولايات المتحدة نحو 3.5 مليون اختبارا للفيروس حتى الآن، لم تتخط دول كثيرة حاجز 100 ألف كشف.

ويعد إجراء الكشوفات على نطاق واسع أحد أهم الطرق المتبعة لتطويق انتشار الفيروس.